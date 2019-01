Los 10 videojuegos del 2018. 2018 ha sido uno año genial para el sector de los videojuegos. Ya superan a la industria del cine y la música: los lanzamientos más populares destacan por sus personajes complejos y sus narrativas de autor, y los títulos independientes ya no son una novedad, el sector se acerca a la madurez y no tiene nada que envidiar a otras artes audiovisuales.

Los 10 videojuegos del 2018

– “GOD OF WAR“. A medio camino entre el género épico y el drama familiar, la nueva historia de la saga se alzó con el premio al mejor videojuego en los Game Awards. El protagonista, un Kratos más viejo y sabio que en las entregas anteriores, hace frente a monstruos y a su propio infierno personal acompañado por su hijo. La historia, firmada por Cory Barlog, ahonda en las dinámicas de poder y las relaciones paternofiliales.

– “RED DEAD REDEMPTION 2“. El prestigioso estudio Rockstar ha marcado un antes y un después en la historia de los videojuegos con este proyecto que ha tardado más de 7 años en ver la luz y que es la propuesta más ambiciosa del medio hasta el momento. El jugador se zambulle en el Salvaje Oeste con un mundo abierto de dimensiones astronómicas, cuajado de detalles en sus personajes, los paisajes y la fauna, y con decenas de misiones por jugar.

– “FORTNITE“. El videojuego más popular del año gracias a su dinámica fácil, divertida y cargada de humor. Ha conseguido cautivar a millones de jugadores en todo el mundo y que sus pegadizos bailes salgan de la pantalla y lleguen a la calle. Además, el estudio Epic Games -creador del título- ha anunciado el lanzamiento de su propia tienda de videojuegos en línea, que competirá con Steam.

-“SHADOW OF COLOSSUS“. Shadow of the Colossus es un videojuego de acción-aventura desarrollado y publicado por Sony Computer Entertainment para PlayStation 2. El juego fue publicado en Norteamérica y Japón en octubre de 2005, y posteriormente en Europa en febrero de 2006.Este año han realizado un gran remake para PS4.

– “SHADOW OF TOMB RAIDER“: Shadow of the Tomb Raider es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Eidos Montréal y distribuido por Square Enix, para las plataformas PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows.

– “SPIDERMAN“. El videojuego del hombre araña ha sido uno de los más esperados del año. La visión de Insomniac Games, con logo blanco y una detallista recreación de Nueva York, no ha causado la ovación que muchos esperaban pero es un buen intento por dignificar el género de superhéroes en los videojuegos, al estilo del éxito de Marvel en el cine.

– “SUPER SMASH BROS“. Toda una carta de amor de su creador, Masahiro Sakurai, a la historia de los videojuegos. La casa japonesa Nintendo reúne en una de sus franquicias más queridas a los protagonistas más relevantes de los juegos japoneses de los últimos 40 años: Super Mario, Pikachu, la princesa Zelda, y así hasta 74 personajes históricos se baten en lucha en esta nueva entrega.

– “CALL OF DUTY: BLACK OPS 4“. Call of Duty: Black Ops 4 es un videojuego de acción y disparos en primera persona, desarrollado por Treyarch y distribuido por Activision, para las plataformas PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows.​.

– “ASSASIN’S CREED: ODYSSEY“. La famosa saga viaja en su nueva entrega hasta la Antigua Grecia, durante la Guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Tierra plagada de leyendas, los jugadores adoptan el papel de un mercenario -pueden elegir entre Alexios o Kassandra- y se embarcan en viaje plagado de mitos y criaturas legendarias, en el que aparecen personajes históricos como Heródoto.

– “TETRIS EFFECT“. Uno de los videojuego más famosos de la historia ha vuelto renovado y se ha convertido en uno de los más populares del año. Aunque se puede jugar de manera tradicional (en PS4), la opción con gafas de realidad virtual incrementa exponencialmente la inmersión en el universo de formas geométricas, colores y música.

Con respecto a las ventas de videojuegos en España en 2018

El título deportivo FIFA 19 ha sido el videojuego más vendido en España durante el pasado año 2019, con 644.107 unidades vendidas, casi el doble de ventas logradas por Red Dead Redemption 2 y Spider-Man, segundo y tercero respectivamente.

La Asociación Española de Videojuegos (AEVI), que reúne a los principales estudios y ‘publishers’ del sector en España, ha publicado una lista con los 20 videojuegos más vendidos de 2018, utilizando los datos del panel de referencia Retail de Games Sales Data (GSD), impulsado por la Federación Europea de Software Interactivo (ISFE).

FIFA 19, el último título de la saga futbolística de EA Sports, lidera el ranking de ventas en España durante 2018 con 644.107 unidades. Su predecesor, FIFA 18, que ya fue el videojuego más vendido en España en 2017, logra la cuarta posición el último año, consiguiendo vender 261.959 unidades.

Con algo más de la mitad de ventas de FIFA 19, el videojuego de acción Red Dead Redemption 2, del estudio Rockstar, ha sido el segundo título más vendido, con 364.971 unidades. Cierra el podio Spider-Man, con 284.856 ventas.

FIFA 18 no es el único videojuego lanzado antes de 2018 que logra colarse entre los más vendidos. Grand Theft Auto V, lanzado por Rockstar en el año 2017, se coloca como el séptimo juego más vendido del año, con 188.751 unidades.

Entre los videojuegos más vendidos del año se encuentran también seis títulos exclusivos de la consola híbrida Nintendo Switch, como Mario Kart 8 Deluxe (octavo), Super Mario Odyssey (noveno), Super Smash Bros. Ultimate (duodécimo), Pokémon: Let’s Go, Pikachu! (decimocuarto), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (decimonoveno) y Splatoon 2 (vigésimo).

Además, en el ‘top ten’ de vidoejuegos más vendidos en España en 2018 han tenido cabida otros títulos como el bélico Call of Duty: Black Ops 4, quinto, con 259.610 unidades, y los videojuego de acción God of War (sexto, con 216.208 unidades) y Far Cry 5 (décimo, con 133.107 ventas).