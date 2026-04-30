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Por fin el videojuego Saros llega hoy en exclusiva a PS5

El videojuego ha sido desarrollado por el prestigioso estudio finlandés Housemarque, autores de Returnal y Resogun.

Se trata de un videojuego de disparos con una historia de ciencia ficción protagonizada por el actor Rahul Kohli.

La versión del título para PS5 Pro implementa mejoras en gráficos y tiempos de carga.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que su nuevo videojuego de acción, Saros, llega hoy en exclusiva a PlayStation 5 (PS5). El juego ha sido diseñado por el estudio finlandés Housemarque, autores de aclamados títulos como Returnal y Resogun. Ya está disponible para compra en formato físico en tiendas habituales, así como en digital en PlayStation Store en dos ediciones.

En Saros, el jugador sigue los pasos de Arjun Devraj, protagonizado por Rahul Kohli, un soldado Soltari atrapado en una misión crítica en el planeta Carcosa. La trama se desarrolla en un mundo azotado por un eclipse perpetuo que altera la percepción de la realidad, obligando al protagonista a enfrentarse a enemigos cuya dificultad se ve incrementada a la sombra de cada eclipse.

El eclipse en Saros corrompe el entorno, las armas y la mente, obligando a Arjun a enfrentar biomas mutados y enemigos que degradan la armadura. Esta corrupción también distorsiona la música del mundo con sonidos estridentes mientras los peligros ambientales se intensifican. Para sobrevivir, el jugador deberá equiparse con armas y resistir los estragos crecientes de un fenómeno que altera toda la realidad de Carcosa. El título combina la precisión de un shooter de alta intensidad con elementos de exploración táctica en el que el terreno se transforma en cada partida y donde tras cada derrota, el jugador regresa más fuerte y preparado.

Saros ha sido diseñado para exprimir al máximo el hardware de PlayStation, ofreciendo mejoras específicas tanto en el modelo estándar como en PS5 Pro, así como un diseño del uso del mando inalámbrico DualSense. Todos los detalles en este artículo del blog de PlayStation.

El juego combina una narrativa de terror cósmico en un mundo de ciencia ficción con un sistema de combate dinámico basado en armas de energía y ciclos. El juego introduce los «Modificadores Carcosianos», que permiten personalizar la dificultad ajustando desde el daño recibido hasta la eliminación de mejoras para los más expertos. El universo y sus personajes han sido desarrollados en colaboración con el novelista Ram V, aportando una gran carga emocional y autenticidad a la historia.

Además, y como es habitual en los títulos de PlayStation Studios, Saros incluye opciones de accesibilidad, como modos para daltonismo y reasignación de controles.

Saros ya está a la venta en dos ediciones digitales y una edición física estándar:

Edición física estándar: disponible en tiendas habituales a 79,99€ PVPR

Edición digital estándar: disponible en PlayStation Store a 79,99€

Edición digital deluxe: disponible en PlayStation Store a 89,99€ e incluye, además del juego base, tres armaduras para el personaje distintas basadas en otras franquicias de PlayStation Studios.

Consulta más información en el blog oficial de PlayStation.