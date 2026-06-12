Star Wars Zero Company, el juego de tácticas por turnos llega el 27 de agosto

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LIDERA A LOS AGENTES MÁS ASTUTOS DE LAS GUERRAS CLONTM EN STAR WARS ZERO COMPANY™. LANZAMIENTO: 27 DE AGOSTO

No te pierdas el tráiler oficial del juego, que muestra una nueva versión de los juegos de tácticas por turnos. Reserva ya disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha anunciado hoy que Star Wars Zero Company™, el juego de tácticas por turnos para un jugador desarrollado por Bit Reactor en colaboración con Lucasfilm Games, estará disponible para PC, PlayStation®5 y Xbox Series X|S a partir del 27 de agosto de 2026. Las reservas ya están disponibles en todas las plataformas.

Un nuevo tráiler del juego ofrece un vistazo lleno de acción a la realista y cinematográfica visión del juego sobre las tácticas por turnos, al tiempo que presenta una historia original de Star WarsTM, con personajes nuevos y conocidos de las Guerras Clon.

La narrativa y la jugabilidad de Star Wars Zero Company sumergen a los jugadores en un conflicto clandestino tenso que tiene lugar en las sombras de las Guerras Clon. Los jugadores se pondrán en la piel de Hawks, exoficial de la República Galáctica y actual líder de la Compañía Cero. La Compañía Cero es un equipo de profesionales poco convencional compuesto por mercenarios de toda la galaxia, entre los que se incluyen un soldado clon, una mandaloriana del antiguo Clan Verminoth, una padawan Jedi y muchos más. Uniendo sus fuerzas, la Compañía Cero deberá encontrar y detener a Kundri Fathom, líder de la secta de alineación separatista llamada la Espiral Infinita.

«Nuestro equipo ha añadido todo lo que nos gusta de Star Wars en Zero Company», afirma Greg Foertsch, director ejecutivo y creativo de Bit Reactor. «Los valientes personajes, la potente narración, los impresionantes escenarios y el espíritu que hay detrás de cada batalla de Star Wars nos ha ayudado crear una experiencia que lleva el género táctico un paso más allá, al combinar unas mecánicas elaboradas con la elegancia cinematográfica. Hemos trabajado codo con codo con Lucasfilm Games para crear una historia auténtica de Star Wars, con personajes únicos, unas opciones de personalización de personajes muy completas, una nueva nave, droides separatistas y mucho más, todo ello ambientado en el conflicto de las Guerras Clon».

«Star Wars Zero Company ofrece una experiencia completamente nueva en la galaxia y para nuestros fans», afirmó Douglas Reilly, vicepresidente y director general de Lucasfilm Games. «Combina una narrativa cinematográfica con una jugabilidad estratégica de una forma que resulta innovadora para la franquicia. Algunas de las historias más interesantes surgen de nuevas perspectivas, y Zero Company explora las Guerras Clon desde lo más profundo de las sombras del conflicto, a través de un lente que no habíamos visto antes, pero manteniendo una total autenticidad con el mundo que los fans ya conocen».

Desde la base de operaciones de la Compañía Cero, la guarida, los jugadores reclutarán agentes y mejorarán sus habilidades e instalaciones, comprarán nuevo equipo y seleccionarán su próxima misión en la holomesa. En el campo de batalla, los jugadores forjarán vínculos entre los personajes ya generados y los agentes que ellos mismos creen, y desbloquearán nuevas habilidades de apoyo, lo que incluye beneficios de entrenamiento cruzado para mejorar sus habilidades y estadísticas. Se podrá navegar por un mapa galáctico en constante cambio con más de 150 planetas, en los que cada elección puede cambiar el modo en el que se desarrolla la aventura.

En Star Wars Zero Company, la personalización es fundamental para la experiencia. Hawks y los agentes reclutados pueden crearse a partir de ocho especies emblemáticas de Star Wars: devaroniana, humana, neimoidiana, ovissiana, togruta, twi’lek, weequay y zabrak. Las voces, atuendos y muchos otros aspectos de Hawks y el aspecto de los agentes se podrán personalizar junto con sus especializaciones y talentos con el tiempo. Los jugadores deberán mantener unidos a sus agentes y formar el mejor escuadrón para la misión que les espera.

Es posible reservar* Star Wars Zero Company Edición Estándar por 49,99 $ SRP para PC y 59,99 $ SRP para PlayStation® 5 y Xbox Series X|S. La Edición Deluxe está disponible por 59,99 $ SRP para PC y 69,99 $ SRP para consolas, y desbloquea dos paquetes cosméticos exclusivos y cinco temáticas de pintura para las armas inspirados en la época de las Guerras Clon. Todas las reservas otorgan acceso al paquete cosmético Astromecánico cristalino, que incluye el droide R3 y cabezas «cristalinas» translúcidas de astromecánico para las variantes del droide R4 y del droide R5, y para el droide BR-1, exclusivo de Star Wars Zero Company. Las reservas de la Edición Deluxe incluyen todo el contenido de reserva adicional, además del contenido exclusivo de la Edición Deluxe.

Junto al lanzamiento del juego, la banda sonora de Star Wars Zero Company, una composición original del ganador del premio GRAMMY®, Gordy Habb, se publicará el 27 de agosto a través de Walt Disney Records.