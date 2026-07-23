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SQUARE ENIX ha lanzado hoy FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster, la remasterización en alta definición de FINAL FANTASY X y FINAL FANTASY X-2, en un paquete exclusivo en formato digital para Nintendo Switch™ 2. Esta es la primera vez que estas versiones de los clásicos juegos de rol están disponibles de forma nativa en Nintendo Switch 2, con mejoras gráficas.

Mira el tráiler de lanzamiento FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster

FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster contiene FINAL FANTASY X y su secuela, FINAL FANTASY X-2, reconocidos como algunos de los títulos más populares de toda la serie FINAL FANTASY por sus emotivas historias y su impresionante calidad gráfica. FINAL FANTASY X narra la historia del superestrella del deporte Tidus, cuyo destino se entrelaza con el de la invocadora Yuna mientras se embarcan en una peregrinación para salvar el mundo de Spira. FINAL FANTASY X-2 tiene lugar dos años después y sigue las historias de Yuna, Rikku y Paine en sus emocionantes aventuras para desvelar antiguos secretos y vencer a poderosos enemigos.

Este año se cumple el 25.º aniversario del lanzamiento original de FINAL FANTASY X en Japón, por lo que es la oportunidad perfecta tanto para los fans de toda la vida como para los recién llegados de disfrutar de dos entregas legendarias de la serie FINAL FANTASY en casa o dondequiera que estén.

Para celebrar el aniversario, Tetsuya Nomura ha diseñado un nuevo logotipo del 25.º aniversario de FINAL FANTASY X.

FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster tiene la clasificación T (para adolescentes) y ya está disponible para Nintendo Switch 2 por 49,99 $, junto con los lanzamientos anteriores para Xbox Series X|S, PlayStation® 4, Xbox One, Nintendo Switch™, PC, PlayStation® 3 y PlayStation®Vita. Para obtener más información, visita: https://www.square-enix-games.com/en_US/games/final-fantasy-x-x-2-hd-remaster