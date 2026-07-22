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Sony Interactive Entertainment (SIE) ha desvelado un nuevo tráiler cinemático de Marvel: Lobezno en español. El vídeo ahonda en la historia del protagonista y sus motivaciones, así como de los intensos combates que le esperan. Puedes ver el tráiler de Marvel: Lobezno «No soy un héroe» en este enlace.

Una aventura nueva de Insomniac Games

Marvel: Lobezno es una aventura repleta de acción de Insomniac Games, el premiado estudio responsable de la serie Marvel’s Spider-Man. Creado en colaboración con Marvel Games, presenta una historia completamente original basada en el legendario personaje de los cómics.

Logan creía que su época como Lobezno había llegado a su fin, pero el pasado todavía no había terminado con él. Tres años después de marcharse, Lobezno vuelve a unirse al Equipo X, el grupo operativo de mutantes, en su momento más oscuro. En esta lucha por el futuro, Lobezno debe formar equipo con otros mutantes de todo el mundo en ubicaciones como Canadá, Japón y la isla-nación de Marvel Madripur. Con el destino de los humanos y los mutantes en riesgo, Logan sabe que el mundo necesita un héroe. Sin embargo, tendrán que conformarse con Lobezno.

Marvel: Lobezno ya está disponible para reserva en tiendas habituales, PlayStation Direct y PlayStation Store.