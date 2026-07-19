DIRECTIVE 8020 sale hoy a la venta para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Steam)

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Supermassive Games, el galardonado estudio responsable de Until Dawn y The Quarry, lanza hoy Directive 8020, un juego de terror y supervivencia de ciencia ficción con un estilo cinematográfico y la última entrega de la aclamada serie The Dark Pictures. ¡La Tierra se muere y a la humanidad se le acaba el tiempo! A 12 años luz de casa, Tau Ceti f ofrece un atisbo de esperanza. Cuando la nave colonial Casiopea se estrella en el planeta, se darán cuenta de que no están solos.

La tripulación de la Casiopea, perseguida por un organismo alienígena capaz de imitar a su presa, debe ser más lista que él para llegar a salvo a casa. En la batalla por sobrevivir, se enfrentarán a la elección más dura de todas: para salvarse, tendrán que arriesgar las vidas de todo el mundo en la Tierra.

Este juego de terror y supervivencia de ciencia ficción, Supermassive Games hace evolucionar la fórmula de The Dark Pictures con amenazas en tiempo real, una mecánica de juego centrada en la supervivencia y herramientas mejoradas como los Puntos de Inflexión. Los jugadores deberán enfrentarse a dilemas morales imposibles en medio de una paranoia creciente, donde no se puede confiar en nadie de la tripulación y cada decisión cuenta y determina el destino de la tripulación en todo momento. Elige con prudencia, ya que todos los personajes pueden vivir y todos pueden morir. ¿Y qué hay del Curador? ¡Pues tendrás que jugar para descubrirlo!

Protagonizada por Lashana Lynch (Sin tiempo para morir, Bob Marley: One Love, La mujer rey) en el papel de la piloto Brianna Young, Directive 8020 ofrece una experiencia cinematográfica apasionante que se puede disfrutar en solitario o compartir con hasta cinco jugadores en el modo Noche de Cine cooperativo local (el modo multijugador online llegará en una actualización posterior al lanzamiento).

Sube a bordo de la Cassiopeia… y no confíes en nadie. Directive 8020 ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Steam).