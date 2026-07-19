El nuevo pack de Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia llega el 2 de julio a Europa

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Este nuevo pack incluye una consola Nintendo Switch 2 y el juego completo de Pokémon Pokopia para descargar.

Saborea la vida slow y construye un paraíso Pokémon con el nuevo pack de consola Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia, que se lanzará en Europa el próximo 2 de julio. El pack incluye una consola Nintendo Switch 2 y el juego completo para descargar.

Pokémon Pokopia es un relajante título de simulación de vida centrado en la creación, el diseño y la construcción. Hubo una época en la que los humanos y los Pokémon convivieron en armonía, pero el mundo se ha marchitado y los humanos han desaparecido. El único habitante parece ser un Tangrowth solitario. Tras despertar de un sueño profundo, un Ditto muy peculiar decide devolver a la vida esa tierra desolada usando su capacidad de transformación y sus nuevas y sorprendentes dotes para fabricar objetos.

Encarna a Ditto y da forma a un mundo maravilloso en compañía de otros Pokémon. Y después de un satisfactorio día de crear, construir y cuidar de la vegetación, aprovecha para tomarte un merecido descanso, e invita a los Pokémon o a tus amigos a que se pasen por tu paraíso particular. A medida que regeneres el terreno y cultives su belleza natural, conocerás a más Pokémon que te enseñarán movimientos útiles. Y hasta cuatro personas pueden aunar fuerzas mediante la comunicación inalámbrica o conectándose a internet.

Además, la experiencia Pokémon Pokopia continúa bajo el mar con una actualización gratuita que llegará en agosto. Explora el fondo del mar utilizando el nuevo movimiento Buceo, planta vegetación, construye estructuras y crea tus propias ciudades submarinas junto a otros Pokémon.

Y ya está en camino el contenido descargable de pago Pokémon Pokopia: pase de expansión*1 que da la bienvenida a tres partes de contenido adicional. La primera parte de este pase de expansión, Costa Coralina, se lanzará el próximo mes de agosto, y te invita a bucear rumbo a una nueva ciudad submarina llena de nuevos amigos Pokémon, mobiliario y atuendos para Ditto.