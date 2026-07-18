Star Fox se lanza esta semana en exclusiva para Nintendo Switch 2

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Únete a Fox McCloud, Peppy Hare, Falco Lombardi y Slippy Toad en una aventura de acción especial en Nintendo Switch 2

Madrid, 24 de junio de 2026 – Despega con Fox y sus aliados en Star Fox, una aventura hasta los topes de acción basada en Lylat Wars de Nintendo 64, que llega en exclusiva para Nintendo Switch 2 el 25 de junio.

Andross, un malvado científico, ansía apoderarse de todo el sistema Lylat, y solo el equipo Star Fox, con Fox McCloud al frente, puede desbaratar sus planes. A los mandos del Arwing, los jugadores viajarán por este sistema estelar mientras se enfrentan a las fuerzas enemigas y ejecutan emocionantes acrobacias aéreas, tales como barriles y rizos, para librarse de los oponentes. También podrán buscar rutas alternativas por el sistema Lylat en cada partida, atreverse con misiones inéditas y desafíos de toda índole e incluso formar equipo con amigos para participar en los combates de 4 contra 4 del nuevo modo batalla1.

Star Fox es una versión muy cinematográfica de Lylat Wars y aprovecha al máximo la potencia y el rendimiento de Nintendo Switch 2 para ofrecer unos gráficos totalmente remozados. Los jugadores también disfrutarán de nuevas cinemáticas íntegramente dobladas al español y de secuencias inéditas entre fases con detalles de la misión, lo que les permitirá conocer aún más a fondo a los personajes y los mundos del universo de Star Fox.

Star Fox cuenta con una variedad de modos de juego diferentes, entre los que se incluyen el modo campaña, en el que los objetivos que se superen y los enemigos que se derriben, entre otros factores, pueden alterar la ruta a seguir por el sistema y abrir nuevas opciones para hacer cosas distintas en las fases. En el modo desafío, los jugadores podrán jugar de nuevo las fases ya completadas para cumplir nuevos objetivos, algunos de los cuales no forman parte de la campaña. Además, el modo batalla permitirá a hasta 8 jugadores dividirse entre el equipo Star Fox y el equipo Star Wolf para librar enfrentamientos de 4 contra 4.

Además, el juego es compatible con el modo ratón de los mandos Joy-Con 2 y cuenta con un nuevo añadido para GameChat2 que permite a los jugadores adoptar el aspecto de su personaje favorito del universo de Star Fox a través de GameChat3.

Star Fox se lanza el 25 de junio en exclusiva para Nintendo Switch 2. Únete a Fox McCloud, Peppy Hare, Falco Lombardi y Slippy Toad en una aventura de acción especial basada en Lylat Wars de Nintendo 64, esta vez con diseños de personajes renovados, un aspecto gráfico totalmente remozado, escenas cinematográficas detalladas, diálogos completamente locutados, una banda sonora orquestada arrolladora, modos de juego clásicos y nuevos, y más.