El robot MOVA Z70 Ultra Complete establece un nuevo estándar en la limpieza del hogar

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

El robot MOVA Z70 Ultra Complete establece un nuevo estándar en la limpieza del hogar

Agua siempre limpia, cobertura total con limpieza de bordes impulsada por IA y mantenimiento prácticamente automático

MOVA ha anunciado hoy el lanzamiento del Z70 Ultra Roller Complete, el último modelo insignia de su línea de robots aspiradores con rodillo.

La filosofía de MOVA, en la búsqueda de la limpieza profunda y duradera, es que la verdadera limpieza no consiste en limpiar más rápido, sino en mantener un rendimiento óptimo desde el primer minuto hasta el último metro cuadrado. Basado en la plataforma del exitoso Z60, el Z70 presenta mejoras significativas en la eficiencia de limpieza, la superación de obstáculos y la automatización del mantenimiento. El producto está disponible en dos acabados distintivos: un diseño Piedra Natural, con un panel duradero de textura de piedra inspirado en la erosión natural, y un diseño Metálico, que exhibe un refinado acabado con una estética limpia y minimalista.

Antes de entrar en detalles, 3 son los beneficios principales para los usuarios: fregado con agua corriente, cobertura total del hogar y menor esfuerzo de mantenimiento.

Agua limpia permanentemente: Limpieza uniforme en cada pasada

Una de las principales limitaciones de los robots tradicionales es la disminución de su rendimiento a medida que la mopa se ensucia durante el funcionamiento.

Para solucionar esto, el Z70 Ultra Roller Complete mejora el sistema de rodillo HydroForce™ de MOVA con un ciclo de limpieza continuo de cuatro pasos: pulverización, fregado, raspado y recuperación. El rodillo recibe agua limpia de forma continua, mientras que el agua sucia y los residuos se eliminan en tiempo real, lo que ayuda a prevenir la contaminación cruzada entre habitaciones.

Además, se aumenta la presión para mejorar la eliminación de huellas y manchas difíciles.



A esto se le suma, un sistema de rodillos de alta velocidad que opera hasta a 800 RPM y que ayuda a mantener las fibras de la mopa levantadas y activas, reduciendo la formación de pelusas y manteniendo un contacto constante con la superficie del suelo durante todo el ciclo de limpieza.

El resultado es un rendimiento de limpieza estable de principio a fin, sin que se degrade con el tiempo.

Mayor cobertura: Limpia más de tu hogar sin interrupciones

Una limpieza eficaz solo es posible cuando el robot puede llegar a toda la casa.

El Z70 amplía su cobertura gracias a una combinación de mejoras de hardware y navegación. La limpieza adaptativa de bordes con IA mejora el rendimiento a lo largo de paredes y zócalos, mientras que un cepillo lateral extensible llega a las esquinas y espacios estrechos.

Para zonas con poco espacio libre, el sistema de navegación FlexScope™ retrae el módulo LiDAR, lo que permite limpiar debajo de camas, sofás y muebles con una altura libre de 10 cm o más. El robot también puede superar obstáculos de hasta 9 cm, lo que le permite moverse con facilidad por umbrales, rieles de puertas correderas y bordes de alfombras gruesas.

Cuando detecta alfombras, el rodillo y el cepillo lateral se levantan automáticamente mientras se activa una cubierta protectora para el rodillo, lo que permite una transición fluida entre la limpieza en seco y en húmedo sin transferencia de humedad.

En conjunto, estos sistemas permiten que el MOVA Z70 mantenga una limpieza ininterrumpida en hogares con diseños complejos.

Mantenimiento sencillo: Menor esfuerzo y menor coste

Más allá de su excelente rendimiento de limpieza, el Z70 está diseñado para minimizar el mantenimiento a largo plazo.

Una opción con conexión a la red de agua incorpora un sistema modular que simplifica la instalación y permite el rellenado y vaciado automático del agua a un precio asequible, facilitando así su uso manos libres.

Para reducir aún más los costes, cada Z70 incluye un paquete de accesorios gratuito de un año (valorado en unos 140 €), que incluye consumibles esenciales como filtros, cepillos laterales, cepillos de rodillo y solución de limpieza.

El producto también cuenta con una garantía de tres años, lo que proporciona mayor tranquilidad a largo plazo.



Aprovechando las ventajas del Z60 y atendiendo a las necesidades clave de los usuarios, el MOVA Z70 Ultra Roller Complete ofrece un rendimiento de limpieza superior, mayor cobertura, automatización más inteligente y una experiencia de uso más sencilla.

Desde el lavado continuo con agua dulce y la navegación ininterrumpida hasta la potente succión y el diseño de bajo mantenimiento, cada mejora está diseñada para garantizar un único resultado: una limpieza uniforme y de alto rendimiento en todo el hogar.

Disponibilidad y precio

El robot Z70 Ultra Roller Complete se lanza a un precio de 1.399€, con un descuento de 200€ durante un tiempo limitado y estará disponible en la página web oficial de MOVA y en Amazon.