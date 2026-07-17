Razer da vida a la colección Pikachu y Eevee

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Una nueva y alegre colaboración inspirada en Pikachu y Eevee, que presenta accesorios de gaming diseñados para jugar a diario, ya disponible en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda.

Razer™, la marca líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy la colección Razer | Pikachu & Eevee, creada en colaboración con The Pokémon Company International. La colección ya está disponible en Razer.com, en las tiendas RazerStore de todo el mundo y a través de minoristas seleccionados en Estados Unidos, América Latina, Europa, Australia y Nueva Zelanda.

Inspirada en el carácter alegre y juguetón de Pikachu y Eevee, esta colección aporta un toque desenfadado y cercano para las zonas de juego con estilo. Lanzada con motivo del histórico 30.º aniversario de Pokémon, la línea celebra el atractivo perdurable de dos de los Pokémon más queridos de la franquicia, combinando detalles llamativos con el rendimiento característico de Razer; todo ello diseñado para integrarse de forma natural en el juego diario, el trabajo y cualquier otra actividad.

Razer Kraken V4 X – Pikachu & Eevee Edition

Con una estructura ligera, almohadillas suaves y aterciopeladas, y una delicada iluminación Razer Chroma™ RGB, estos auriculares gaming con cable ofrecen un sonido vibrante inspirado en la alegre naturaleza de Pikachu y Eevee.

Razer Ornata V3 Tenkeyless – Pikachu & Eevee Edition

Ilumina cada sesión con un teclado gaming de perfil bajo que cuenta con interruptores mecha-membrana de respuesta táctil y sonora, una llamativa iluminación inferior Chroma™ RGB y un reposamuñecas magnético para ofrecer soporte durante todo el día.

Razer Cobra – Pikachu & Eevee Edition

Compacto y con una respuesta ágil, este ligero ratón gaming con cable incorpora interruptores ópticos ultrarresistentes, llamativos efectos Chroma™ RGB y un control equilibrado para realizar movimientos sumamente eficaces en juegos de ritmo frenético.

Razer Gigantus V2 – Medium – Pikachu & Eevee Edition

Dos iconos, una combinación ganadora. Completa tu configuración con una alfombrilla de gaming suave que combina una superficie de tela texturizada de microtejido con una base antideslizante, permitiendo movimientos fluidos y un control preciso.

La colección Razer | Pikachu & Eevee está diseñada para disfrutar del juego en el día a día con total comodidad. Ya sea para sesiones rápidas o largas horas frente al escritorio, esta colección aporta un toque alegre y divertido a cualquier configuración, ofreciendo el confort ideal para momentos de juego acogedores.

Para obtener más información sobre la colección Razer | Pikachu & Eevee, incluida la lista completa de socios participantes, visita https://rzr.to/pikachu-eevee

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Razer Kraken V4 X – Pikachu & Eevee Edition: 119.99€ PVP Recomendado

Razer Ornata V3 Tenkeyless – Pikachu & Eevee Edition: 129.99 € PVP Recomendado

Razer Cobra – Pikachu & Eevee Edition: 54.99€ PVP Recomendado

Razer Gigantus V2 – Medium – Pikachu & Eevee Edition: 34.99€ PVP Recomendado

Ya disponible en Razer.com, RazerStores y a través de distribuidores seleccionados en Estados Unidos, América Latina, Europa, Australia y Nueva Zelanda.