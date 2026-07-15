Canva lanza Canva Code 2.0 en España para llevar el diseño interactivo al siguiente nivel

Canva Code 2.0 ya está disponible para facilitar la creación, edición, colaboración y publicación de sitios web, aplicaciones y juegos interactivos directamente desde el editor de Canva

Madrid, 14 de julio de 2026 – Canva, la plataforma líder mundial en comunicación en el mundo, ha anunciado el lanzamiento de Canva Code 2.0 en España. Esta actualización introduce un nuevo nivel de diseño interactivo y hace que la programación basada en inteligencia artificial sea más visual, intuitiva y accesible para cualquier persona. Canva Code 2.0 ofrece un mayor control visual a la hora de crear páginas y aplicaciones a partir de simples instrucciones de texto, permitiendo transformar una sola frase en una web o en una experiencia interactiva totalmente funcional. Con este lanzamiento, los usuarios pueden diseñar y editar estos proyectos interactivos como si fueran cualquier otra plantilla de Canva: intercambiando imágenes de la biblioteca o archivos propios, importando un código HTML, colaborando en tiempo real y publicando el resultado directamente desde el editor. Como parte del ecosistema de Canva IA, Canva Code 2.0 representa un paso más hacia una nueva forma de crear y diseñar. La herramienta respalda la visión a largo plazo de la compañía: permitir que cualquier persona construya todo lo que imagine, sin necesidad de conocimientos técnicos, flujos de trabajo complejos ni curvas de aprendizaje.

Una nueva forma de crear experiencias interactivas

La primera versión de Canva Code se presentó el año pasado en el evento anual Canva Create para permitir la integración de elementos interactivos dentro de la plataforma. En mayo de este año, la empresa anunció Canva Code 2.0, una versión más rápida, potente y fácil de personalizar. A partir de hoy ya está disponible para todos los usuarios en España. El tiempo medio de generación de código se ha reducido en un 75%, lo que permite que ahora tarde tan solo 45 segundos, mientras que el tiempo medio para publicar un sitio web ha disminuido un 30%. Además, el número de usuarios activos de esta herramienta ha crecido un 25% desde su reciente actualización. En tan solo un año, Canva Code ha hecho posible la creación y publicación de más de 6 millones de sitios web. Con Canva Code 2.0, los usuarios pueden empezar sus proyectos a partir de una breve descripción, una página en blanco o utilizando una de las más de 50 nuevas plantillas de diseño interactivo. Una vez generado, el diseño se puede modificar directamente en el editor de Canva: es posible arrastrar imágenes desde la biblioteca de imágenes, subir archivos propios, actualizar colores y fuentes, reescribir textos o pulir elementos específicos a través de la IA. Además, la posibilidad de subir archivos HTML permite traer a Canva trabajos previos desarrollados en otras plataformas o con otros asistentes de IA para convertirlos en diseños editables y ayudar así a los usuarios a continuar sus proyectos sin tener que empezar de cero. La capacidad de crear, colaborar y publicar en un mismo sitio