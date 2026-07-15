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El 29 de julio League of Legends Classic llega en la versión 26.15 una nueva experiencia de juego que recrea el LoL de los inicios

Para dar comienzo a la Temporada 3 este año, League of Legends Classic llevará a los jugadores a una época pasada, con el mapa de la Grieta del Invocador original, acompañado del plantel de campeones y sus kits, los objetos favoritos de los fans y mucho más.

El 29 de julio, en la versión 26.15, League of Legends lanzará League of Legends Classic, una nueva experiencia de juego que recrea el LoL de los inicios, a la vez que moderniza ciertos sistemas para quienes siguen jugando hoy en día.

Aunque se basa en la Temporada 3 de 2013, la experiencia de juego de LoL Classic recopila los mejores momentos de los inicios de LoL, en lugar de una recreación exacta de una única versión.

LoL Classic incluye las runas y maestrías de antaño, así como objetos, hechizos de invocador, el plantel inicial de 60 campeones clásicos con sus kits anteriores a posibles actualizaciones y una recreación del mapa de la Grieta del Invocador.

Con el paso de los años, LoL ha evolucionado hasta convertirse en un juego sustancialmente más complejo, con fantasías de campeón, expresiones de destreza y movilidad más diversas. En LoL Classic, el ritmo de combate es más parecido al de antes y los campeones tienen fortalezas y debilidades más marcadas, lo que fomenta una toma de decisiones más estratégica.

El mapa clásico de LoL presenta mejoras específicas en la iluminación, las texturas y las sombras para aumentar la claridad de la experiencia de juego.

El productor ejecutivo Paul Bellezza ha explicado: «LoL Classic es algo personal. Lleváis años pidiéndolo, y la verdad es que gran parte del equipo de Riot también echaba de menos las sensaciones que transmitía LoL al principio. Sentimos muchísima nostalgia. No pretendemos recrear los viejos tiempos tal cual. Queremos que LoL Classic satisfaga esas ganas de jugar y que, al mismo tiempo, aporte algo nuevo. En esencia, se trata de rendir homenaje a las raíces de LoL. Tanto si lleváis jugando desde el principio como si volvéis después de años, queremos que os sintáis como en casa».

Colas y progreso

En su lanzamiento, LoL Classic contará con una cola de reclutamiento PvP, Cooperativa vs. IA y partidas personalizadas.

Los niveles de Classic son una vía de progreso gratuita a la que podrán acceder todos los jugadores.

Los jugadores pueden subir de nivel jugando partidas de LoL Classic, lo que les permitirá conseguir runas, maestrías, PI, EA y una gran variedad de cosméticos.

Al alcanzar el nivel 10 del modo Classic, los jugadores comenzarán su aventura del invocador personal, con una progresión que va desde Sal hasta Leyenda.

Los niveles de Classic son un sistema de progresión que funcionan de manera similar a los niveles de cuenta.