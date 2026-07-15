El 29 de julio League of Legends Classic llega en la versión 26.15 una nueva experiencia de juego que recrea el LoL de los inicios
- Para dar comienzo a la Temporada 3 este año, League of Legends Classic llevará a los jugadores a una época pasada, con el mapa de la Grieta del Invocador original, acompañado del plantel de campeones y sus kits, los objetos favoritos de los fans y mucho más.
El 29 de julio, en la versión 26.15, League of Legends lanzará League of Legends Classic, una nueva experiencia de juego que recrea el LoL de los inicios, a la vez que moderniza ciertos sistemas para quienes siguen jugando hoy en día.
Aunque se basa en la Temporada 3 de 2013, la experiencia de juego de LoL Classic recopila los mejores momentos de los inicios de LoL, en lugar de una recreación exacta de una única versión.
LoL Classic incluye las runas y maestrías de antaño, así como objetos, hechizos de invocador, el plantel inicial de 60 campeones clásicos con sus kits anteriores a posibles actualizaciones y una recreación del mapa de la Grieta del Invocador.
Con el paso de los años, LoL ha evolucionado hasta convertirse en un juego sustancialmente más complejo, con fantasías de campeón, expresiones de destreza y movilidad más diversas. En LoL Classic, el ritmo de combate es más parecido al de antes y los campeones tienen fortalezas y debilidades más marcadas, lo que fomenta una toma de decisiones más estratégica.
El mapa clásico de LoL presenta mejoras específicas en la iluminación, las texturas y las sombras para aumentar la claridad de la experiencia de juego.
El productor ejecutivo Paul Bellezza ha explicado: «LoL Classic es algo personal. Lleváis años pidiéndolo, y la verdad es que gran parte del equipo de Riot también echaba de menos las sensaciones que transmitía LoL al principio. Sentimos muchísima nostalgia. No pretendemos recrear los viejos tiempos tal cual. Queremos que LoL Classic satisfaga esas ganas de jugar y que, al mismo tiempo, aporte algo nuevo. En esencia, se trata de rendir homenaje a las raíces de LoL. Tanto si lleváis jugando desde el principio como si volvéis después de años, queremos que os sintáis como en casa».
Colas y progreso
- En su lanzamiento, LoL Classic contará con una cola de reclutamiento PvP, Cooperativa vs. IA y partidas personalizadas.
- Los niveles de Classic son una vía de progreso gratuita a la que podrán acceder todos los jugadores.
- Los jugadores pueden subir de nivel jugando partidas de LoL Classic, lo que les permitirá conseguir runas, maestrías, PI, EA y una gran variedad de cosméticos.
- Al alcanzar el nivel 10 del modo Classic, los jugadores comenzarán su aventura del invocador personal, con una progresión que va desde Sal hasta Leyenda.
- Los niveles de Classic son un sistema de progresión que funcionan de manera similar a los niveles de cuenta.
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Campeones
LoL Classic se lanzará con un plantel de 60 campeones, que incluirá a los 40 originales y a 20 campeones adicionales que se lanzaron entre 2009 y 2013. Tras el lanzamiento, se añadirán más campeones.
Los jugadores que ya tengan estos campeones podrán acceder a ellos de inmediato en LoL Classic. De lo contrario, los jugadores podrán desbloquear campeones clásicos a través de su nivel de Classic o en la tienda.
Se ha actualizado el modelo básico de cada campeón para que tengan los contornos de antaño. Algunos campeones también han recibido actualizaciones de efectos visuales, animaciones y sonido para que se ajusten a sus kits clásicos.
Objetos, runas y maestrías
Muchos de los objetos y las combinaciones de objetos clásicos e icónicos regresan en LoL Classic, con especial hincapié en las configuraciones memorables de la época.
Las antiguas runas y maestrías también regresan, aunque con un sistema de desbloqueo más sencillo y rápido. Los jugadores desbloquearán runas, maestrías y páginas de runas adicionales al jugar y subir su nivel de Classic.
Se proporcionarán runas y maestrías por defecto a los jugadores para que el campo de batalla esté más equilibrado mientras se desbloquean más opciones.
Pases, aspectos y retratos
LoL Classic cuenta con pases de temporada Classic, similares a los pases de batalla, que tienen una versión gratuita y otra de pago. Estos pases otorgarán diferentes recompensas, como PI, EA, páginas de runas, emoticonos, títulos y aspectos y retratos clásicos.
Los aspectos clásicos recuperan el aspecto icónico de los campeones, tal y como lucían durante la época de 2009-2013.
Estos aspectos se pueden desbloquear con símbolos de aspecto clásico, que se consiguen a través del pase de temporada o se compran en la tienda. Los símbolos de aspecto clásico se pueden usar para desbloquear cualquier aspecto clásico. Los chromas clásicos también estarán disponibles para los aspectos correspondientes.
Muchos de los aspectos existentes se podrán usar en LoL Classic desde el lanzamiento, y la lista de aspectos compatibles se irá ampliando con el tiempo.
Los nuevos objetos cosméticos, los retratos, son ilustraciones que aparecen en la pantalla de carga con estilos alternativos que van desde divertidos garabatos hasta reinterpretaciones de los campeones.
Los retratos rotarán en la pantalla de carga, lo que permitirá a los jugadores coleccionarlos y presumir de sus favoritos.
Los retratos, los aspectos y los chromas clásicos solo se pueden usar en LoL Classic.
El Consejo
Con el lanzamiento de LoL Classic, llega un nuevo sistema llamado El Consejo, un sistema de votación de la comunidad que permite a los jugadores ayudar a guiar algunas decisiones de desarrollo futuras.
El equipo de desarrollo se encargará del estado y el equilibrio del juego, pero los jugadores podrán influir en la toma de decisiones, como qué campeones se añadirán a LoL Classic o qué aspectos se crearán, e incluso en ciertos cambios de la experiencia de juego.
Los jugadores obtendrán acceso al Consejo a través de los niveles de Classic y podrán desbloquear poder de voto adicional al jugar, lo que permitirá que quienes pasen más tiempo jugando a este modo tengan más peso en el Consejo.