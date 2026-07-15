Google Search Console da un paso más: ya permite medir el rendimiento de Instagram, TikTok, X y YouTube en la Búsqueda de Google y Discover

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Google continúa ampliando las capacidades de Search Console con una novedad especialmente relevante para creadores de contenido, medios de comunicación, marcas y profesionales del SEO. La compañía ha anunciado el lanzamiento de las propiedades de plataforma (Platform Properties), una nueva funcionalidad que permitirá analizar cómo se descubre el contenido publicado en Instagram, TikTok, X (antes Twitter) y YouTube a través de la Búsqueda de Google y Google Discover.

Con este movimiento, Google reconoce que la presencia digital ya no depende únicamente de una página web. Cada vez más usuarios consumen información en redes sociales y plataformas de vídeo, por lo que el buscador quiere ofrecer una visión unificada del rendimiento de todos esos contenidos dentro de su ecosistema.

Tras un experimento anterior, nos complace presentar las propiedades de plataforma, un nuevo tipo de propiedad de Search Console que ayuda a los propietarios de sitios y a los creadores a entender el rendimiento de sus publicaciones en redes sociales y vídeos en la Búsqueda de Google y Discover. Ahora puedes hacer un seguimiento de los términos de búsqueda que dirigen a los usuarios a tu contenido de Instagram, TikTok, X y YouTube en la Búsqueda, así como ver exactamente cómo interactúa tu audiencia con tus publicaciones.

Google Search Console ya no solo mide páginas web

Hasta ahora, Search Console estaba orientado principalmente al análisis del tráfico de sitios web. Sin embargo, millones de creadores, periodistas, empresas e influencers generan buena parte de su audiencia desde plataformas sociales, donde también consiguen visibilidad en Google.

Las nuevas Platform Properties nacen precisamente para cubrir esa necesidad. Gracias a esta función, será posible conocer qué consultas realizadas en Google llevan a los usuarios hasta publicaciones de Instagram, vídeos de YouTube, contenidos de TikTok o publicaciones de X, sin necesidad de que todo ese tráfico pase previamente por una página web.

Esta evolución supone un cambio importante en la forma de entender el SEO moderno, donde la optimización ya no se limita al dominio propio, sino que también abarca el contenido publicado en plataformas externas.

Qué información ofrecen las nuevas propiedades de plataforma

Una vez verificada la cuenta correspondiente, Search Console proporciona métricas similares a las disponibles para un sitio web tradicional, facilitando una visión mucho más completa del alcance del contenido publicado.

Entre los datos disponibles destacan:

Número total de clics obtenidos desde Google.

Impresiones registradas en los resultados de búsqueda.

Consultas o palabras clave que generan visibilidad.

Publicaciones con mejor rendimiento.

Evolución del tráfico a lo largo del tiempo.

Interacción de los usuarios con cada contenido mostrado en Google.

Esta información permitirá a los responsables de contenido detectar qué formatos funcionan mejor en el buscador, identificar oportunidades de posicionamiento y optimizar futuras publicaciones tanto para Search como para Discover.

El informe de Rendimiento incorpora métricas detalladas

Uno de los apartados más interesantes es el clásico informe de Rendimiento, que ahora también estará disponible para las cuentas sociales compatibles.

Desde este panel será posible consultar:

Total de clics.

Número de impresiones.

CTR (porcentaje de clics).

Consultas que generan tráfico.

Publicaciones con mayor visibilidad.

Exportación completa de los datos para su análisis en herramientas externas.

Filtra y ordena estos datos para ver qué publicaciones y consultas específicas atraen más tráfico. Si prefiere analizar su rendimiento con otra herramienta, puede exportar los datos.

Los filtros permiten segmentar la información para descubrir qué publicaciones generan mejores resultados y qué términos de búsqueda utilizan los usuarios antes de llegar a cada contenido.

El informe Estadísticas resume la evolución del contenido

Además del informe de Rendimiento, Google incorpora un panel de Estadísticas (Insights) pensado para ofrecer una visión más sencilla y rápida de la evolución de la cuenta.

En él pueden consultarse aspectos como:

Tendencias recientes del tráfico.

Contenidos que mejor funcionan.

Evolución del descubrimiento en Google.

Resumen del comportamiento general de la audiencia.

Este apartado resulta especialmente útil para creadores y equipos editoriales que necesitan interpretar rápidamente la evolución de sus publicaciones sin profundizar en informes más complejos.

Logros: una nueva forma de medir el crecimiento

Otra de las novedades son los Logros (Achievements).

Search Console comenzará a mostrar hitos cuando una cuenta alcance determinados niveles de rendimiento, por ejemplo al superar un nuevo umbral de clics procedentes de la Búsqueda de Google durante los últimos 28 días.

Aunque pueda parecer una función secundaria, Google pretende incentivar el seguimiento continuo del crecimiento orgánico mediante indicadores visuales del progreso conseguido.

Cómo añadir una propiedad de plataforma en Search Console

La configuración del nuevo sistema es bastante sencilla y se realiza desde el propio Search Console.

Los pasos son los siguientes:

Acceder a Google Search Console. Abrir el selector de propiedades. Ve a la página de verificación de Search Console. Pulsar en «Añadir propiedad». Elegir una de las plataformas compatibles. Autorizar la conexión mediante el proceso de verificación seguro que muestra Google.

Las propiedades de plataforma estarán disponibles de forma gradual en las próximas semanas. Consulta más información sobre las propiedades de plataforma y cómo configurarlas en la documentación del Centro de Ayuda. Valoramos tus comentarios. Dinos qué te parecen estos informes a través del enlace «Enviar comentarios» de Search Console o en la comunidad del Centro de la Búsqueda de Google.

Actualmente, las plataformas compatibles son:

Instagram

TikTok

X

YouTube

Cada cuenta deberá añadirse como una propiedad independiente para poder consultar sus métricas específicas.

Una herramienta especialmente útil para SEO y Google Discover

La incorporación de estas métricas tiene un enorme interés para profesionales del posicionamiento web.

Hasta ahora era muy complicado conocer qué parte de la visibilidad de una publicación en Instagram o un vídeo de YouTube procedía realmente de Google. Con esta actualización será posible identificar las búsquedas exactas que generan impresiones y clics, lo que permitirá adaptar títulos, descripciones y estrategias editoriales a la demanda real de los usuarios.

Además, la información procedente de Discover ayudará a entender mejor qué contenidos tienen capacidad para aparecer en el feed personalizado de Google, una fuente de tráfico cada vez más importante para medios digitales y creadores.

Un cambio que confirma la evolución del SEO

La llegada de las propiedades de plataforma refleja un cambio de paradigma en el ecosistema de búsqueda.

Google lleva tiempo mostrando cada vez más contenido procedente de redes sociales dentro de sus resultados. Vídeos cortos, publicaciones sociales y canales de creadores aparecen con frecuencia en búsquedas relacionadas con actualidad, tutoriales, productos o tendencias.

Con esta actualización, Search Console deja de centrarse exclusivamente en las páginas web para ofrecer una visión mucho más amplia del rendimiento digital de una marca o creador.

Para agencias, departamentos de marketing y medios de comunicación, esto permitirá medir de forma conjunta la contribución del sitio web y de los canales sociales al tráfico procedente de Google.

Despliegue gradual durante las próximas semanas

Google ha confirmado que las Platform Properties no estarán disponibles para todos los usuarios desde el primer día. El despliegue se realizará de forma progresiva durante las próximas semanas, por lo que algunos propietarios de cuentas todavía podrían no ver la nueva opción dentro de Search Console.

Consulta más información sobre las propiedades de plataforma y cómo configurarlas en la documentación del Centro de Ayuda. Valoramos tus comentarios. Dinos qué te parecen estos informes a través del enlace «Enviar comentarios» de Search Console o en la comunidad del Centro de la Búsqueda de Google.

Una oportunidad para entender mejor cómo Google descubre el contenido social

Con esta incorporación, Google Search Console se convierte en una plataforma mucho más completa para analizar la presencia digital de marcas, empresas, medios y creadores. Poder conocer qué búsquedas llevan tráfico a publicaciones de Instagram, TikTok, X o YouTube representa un avance importante para diseñar estrategias de contenidos basadas en datos reales y optimizar tanto el posicionamiento en Google como la visibilidad en Discover.

La nueva herramienta permitirá detectar oportunidades de crecimiento, identificar tendencias de búsqueda y comprender mejor qué formatos y temáticas generan mayor interés entre los usuarios, consolidando una visión integral del rendimiento de todo el ecosistema de contenidos, más allá del propio sitio web.