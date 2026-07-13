Razer Axon Wallpaper engine llega a los móviles

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Fondo de pantalla envolvente y de alta calidad para dispositivos Android, ya disponible para prerregistro antes de su lanzamiento oficial el 15 de julio, e incluye dos campañas de sorteos.

Razer™, la marca mundial líder en estilo de viida para gamers, anunció en el día de hoy que Razer Axon Wallpaper Engine estará disponible en móviles, ofreciendo experiencias de fondos de pantalla inmersivas y personalizadas a usuarios de Android de todo el mundo.

Razer Axon Wallpaper Engine Mobile, ya disponible para prerregistro en Google Play , se lanzará oficialmente el 15 de julio de 2026. Así como del 3 al 29 de julio, los fans podrán participar en dos sorteos para tener la oportunidad de ganar accesorios de Razer para juegos móviles

Razer Axon Wallpaper Engine, ahora en tu bolsilo

Razer Axon Wallpaper Engine, anteriormente disponible solo para escritorio, ha seguido ampliando su biblioteca de fondos de pantalla envolventes, colaboraciones con artistas y experiencias visuales diseñadas para transformar los espacios digitales, incluyendo cientos de obras exclusivas de franquicias con licencia, creadores y artistas.

Con su lanzamiento en dispositivos móviles, los usuarios de Android ahora pueden llevar consigo ese mismo nivel de personalización a dondequiera que vayan.

A través de la aplicación, los usuarios pueden explorar, descargar y aplicar fondos de pantalla de la biblioteca existente de Axon, incluyendo imágenes animadas de alta calidad y diseños impactantes inspirados en juegos, entretenimiento y contenido original de Razer.

Sorteos de preinscripción y lanzamiento

Para celebrar el lanzamiento móvil, Razer organizará dos campañas de sorteos:

Sorteo por prerregistro: Del 3 al 15 de julio, los fans pueden prerregistrarse en Razer Axon Wallpaper Engine Mobile en Google Play antes de su lanzamiento oficial y ganar uno de seis premios: tres Razer Hammerhead V3 HyperSpeed ​​y tres Razer Kishi V3. Se aplican términos y condiciones adicionales.

Del 3 al 15 de julio, los fans pueden prerregistrarse en Razer Axon Wallpaper Engine Mobile en Google Play antes de su lanzamiento oficial y ganar uno de seis premios: tres Razer Hammerhead V3 HyperSpeed ​​y tres Razer Kishi V3. Se aplican términos y condiciones adicionales. Sorteo de lanzamiento: Del 15 al 29 de julio, los fans pueden interactuar con la publicación oficial de lanzamiento en redes sociales de Razer para tener la oportunidad de ganar uno de los tres paquetes Razer; cada uno incluye los modelos Razer Kraken V4, Razer Basilisk V3 Pro 35K y Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed. Se aplican términos y condiciones adicionales.

Para más detalles, incluida la forma de participar, por favor visite: https://gleam.io/sAYwg/razer-razer-axon-wallpaper-engine-app-preregistration-giveaway

Para preinscribirte en Razer Axon Wallpaper Engine Mobile en Google Play, visita: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.razer.razeraxon