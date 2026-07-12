La demo de Disgaea Mayhem ya está disponible para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y Steam

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La demo de Disgaea Mayhem ya está disponible para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y Steam

Prueba Todas las Armas Antes del Lanzamiento del RPG de Acción el 23 de Julio

NIS America, Inc. se complace en anunciar que ya está disponible la demo de Disgaea Mayhem para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y Steam. Prueba esta nueva y trepidante entrega de la saga Disgaea antes de su lanzamiento en Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 y Steam el 23 de julio.

¡Mira el tráiler de la demo!

Los jugadores podrán enfrentarse a tres niveles utilizando cualquiera de las siete armas diferentes que aparecen en el juego completo. ¿Prefieres el alcance versátil de un arco o el peso de un hacha? ¡Descúbrelo probando todos los tipos de armas antes del lanzamiento completo del juego el 23 de julio! En cada nivel, los jugadores se enfrentarán a docenas de enemigos y a un jefe final, lo cual es perfecto para hacerse una idea del combate de acción de Disgaea Mayhem.

Sobre Disgaea Mayhem

La princesa necesita su flan en esta nueva entrega de la venerada franquicia Disgaea. Toma el control directo de la acción en la piel de N.A., un mercenario con un paladar muy exigente, mientras acabas con monstruos en nombre del dinero.¡Equípate con siete armas diferentes para jugar de siete formas distintas! Tanto si quieres usar la espada de toda la vida como el arco a distancia, ¡siempre puedes cambiar de arma para variar tu estilo de juego!Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual. ¡Sube de nivel, mejora tu equipamiento y aprueba nuevas leyes en la Asamblea del Chocolate Negro para que las cifras suban hasta que infligas millones de puntos de daño con cada golpe! ¡Incluso puedes reclutar a demonios clásicos como el Prinny para que te acompañen!¡Es hora de vivir la experiencia de Disgaea de una forma totalmente nueva!Características:

Magichange Entra en Acción: ¡Toma el control directo del combate en este spin-off de acción y rol de la serie Disgaea! Derrota a cientos de enemigos con las armas clásicas de Disgaea, como la espada, la pistola, el puño y el hacha.

¡Toma el control directo del combate en este spin-off de acción y rol de la serie Disgaea! Derrota a cientos de enemigos con las armas clásicas de Disgaea, como la espada, la pistola, el puño y el hacha. Esfuérzate para Conseguir lo que Quieres: No sería Disgaea sin la posibilidad de hacerse más fuerte. Dirígete al Item World para potenciar tu equipo, reencarnarte para obtener mejores estadísticas básicas o subir de nivel para asegurarte de estar en lo más alto de la cadena alimenticia.

No sería Disgaea sin la posibilidad de hacerse más fuerte. Dirígete al Item World para potenciar tu equipo, reencarnarte para obtener mejores estadísticas básicas o subir de nivel para asegurarte de estar en lo más alto de la cadena alimenticia. Satisface sus Antojos: ¡Se necesita un demonio para alimentar a una princesa! A la princesa Tichelle le encanta el flan, y a N.A. le encanta cobrar su sueldo. Trabajando juntos, ambos pueden conseguir lo que quieren. Los postres unen a las personas (y a los demonios) en esta alegre historia.

Enlaces Relacionados

Página Web Oficial: https://nisamerica.com/disgaea-mayhem

Información del Título

Título: Disgaea Mayhem

Fecha de Lanzamiento: 23 de julio de 2026

Plataformas: Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PC (Steam)

Género: Acción RPG

Jugadores: 1

Texto: Inglés, Francés, Español

Audio: Inglés, Japonés

PEGI: 12

Publisher: NIS America, Inc.

Desarrolladores: Nippon Ichi Software, Inc.