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Juegos para el veranito. Ya disponibles los juegos mensuales de PlayStation Plus de julio del 2026. Call of Duty: Modern Warfare III, For the King II y CrossCode gratis con la suscripción. Vamos a pasarlo bien.

PlayStation® anuncia que los títulos que se incorporarán hoy mismo y hasta el próximo 3 de agosto al catálogo de juegos mensuales de PlayStation Plus son Call of Duty: Modern Warfare III, For the King II y CrossCode. Emociones taquilleras, aventuras de fantasía y acción de rol en 2D de inspiración retro estarán presentes en estos títulos que se incorporan.

Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle (PS5, PS4)

La aclamada franquicia de acción regresa con una propuesta que combina una nueva campaña narrativa, la modernización de mapas multijugador clásicos y una experiencia cooperativa en un entorno de mundo abierto. En la campaña principal, que funciona como secuela directa de Modern Warfare II, el capitán Price y la Fuerza Operativa 141 deberán unir fuerzas para detener los planes de dominación global del criminal de guerra Vladimir Makarov. Por su parte, el apartado multijugador recupera los 16 mapas emblemáticos de la entrega de 2009 con mejoras visuales y mecánicas actualizadas, mientras que el modo Modern Warfare Zombies introduce por primera vez la colaboración entre múltiples equipos en el mapa de zombis más grande de la saga hasta la fecha.

For the King II (PS5, PS4)

Esta secuela transporta de nuevo a los jugadores al reino de Fahrul, donde la reina Rosomon ha traicionado a su pueblo, condenándolo a la esclavitud y aliándose con fuerzas oscuras. Diseñado tanto para jugar en solitario como en cooperativo de hasta cuatro integrantes, este título combina elementos de juegos de mesa y mecánicas roguelite. Desarrollada sobre un motor gráfico renovado, la entrega busca ofrecer una experiencia profunda e innovadora tanto para los seguidores del juego original como para los nuevos usuarios que deseen derrocar la tiranía de la monarca.

CrossCode (PS5, PS4)

Se trata de una propuesta de rol y acción en 2D que rinde homenaje a la estética retro. CrossCode combina un apartado visual de estilo 16 bits con físicas realistas, un sistema de combate dinámico y complejos acertijos, todo ello enmarcado en una historia de ciencia ficción. El juego destaca por fusionar las dinámicas de exploración de mazmorras tradicionales con la personalización y gestión de equipo propia de los juegos de rol contemporáneos. Durante los enfrentamientos, los usuarios podrán utilizar las herramientas obtenidas a lo largo de la aventura para explotar las debilidades enemigas y personalizar sus habilidades según su estrategia de combate.

Los títulos estarán disponible para usuarios de PlayStation Plus Essential, Extra y Premium entre el 7 de julio y el 3 de agosto. Nota: La disponibilidad de los juegos puede variar según la región y el nivel de suscripción a PlayStation Plus.