Adelántate al lanzamiento de HUAWEI FreeClip 2 S suscríbete y consigue un cupón de 40€

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Hace tres años, HUAWEI presentó una categoría de productos que hasta entonces no existía, unos auriculares que unían moda y tecnología sin renunciar a una gran experiencia de audio.

HUAWEI FreeClip no se limitaron a entrar en el mercado de los auriculares de “open-ear”, sino que lo crearon. Ahora, basándose en el ADN de diseño y el reconocimiento obtenido por su sucesor, HUAWEI FreeClip 2, HUAWEI se prepara para presentar al próximo miembro de la familia FreeClip, HUAWEI FreeClip 2 S. Un dispositivo que llevará la categoría aún más allá, pasando de ser un accesorio tecnológico para convertirse en una exquisita joya para las orejas que se integral de forma natural en el día a día

Cuando HUAWEI lanzó HUAWEI FreeClip en 2023, el concepto de los auriculares como objeto de moda era una idea emergente. La característica arquitectura ergonómica en forma de «C» se convirtió en la base física y conceptual de un nuevo segmento dentro del audio personal. HUAWEI FreeClip 2, lanzados como la evolución directa de esa visión original, consolidaron la idea de un auricular como objeto de moda. Introdujeron funciones de escucha adaptativa para todo tipo de situaciones, una mayor claridad de audio y un perfil de comodidad que les valió el reconocimiento mucho más allá de la prensa especializada en tecnología.

HUAWEI continúa liderando el sector de los auriculares “open-ear”

El audio de “open-ear” es uno de los segmentos de mayor crecimiento en el sector del audio personal a nivel mundial, y la posición de HUAWEI dentro de esta trayectoria de crecimiento no es casual. Entre 2024 y 2025, la serie FreeClip ocupó el primer puesto a nivel mundial en ventas de auriculares con clip durante dos años consecutivos, consolidando así su posición de referencia (1). La serie FreeClip ha demostrado que los consumidores están dispuestos a elegir dispositivos de oído abierto cuando se combinan diseño, comodidad y rendimiento de audio.

Reconocimiento de diseño al más alto nivel

HUAWEI FreeClip 2 ha recibido un amplio reconocimiento tanto por parte de los medios especializados en diseño como de la prensa generalista. Tras su lanzamiento, obtuvo el Premio iF de Diseño 2026 y el Premio Good Design 2025 (G-Mark) por su diseño único, que integra innovación ergonómica, avances en tecnología de audio y una estética propia de los dispositivos wearables. Los medios de comunicación especializados en consumo y estilo de vida han sido igualmente inequívocos.

Cosmopolitan otorgó al FreeClip 2 su distinción «Tested & Approved 2026», destacando como cualidades más destacadas la ligereza al llevarlo puesto y su diseño minimalista y moderno. Forbes lo nombró «Los mejores auriculares del mercado», subrayando sus puntos fuertes tanto en el ámbito del diseño como en el de la experiencia de usuario.

Artesanía diseñada al más alto nivel “No se caen, no se sienten”

HUAWEI FreeClip 2S lleva el lenguaje de diseño introducido por FreeClip 2 un paso más allá, explorando nuevos materiales y acabados para ofrecer una experiencia aún más sofisticada. El nuevo modelo perfecciona su característico puente ergonómico e introduce el luminoso puente “Airy C-bridge”, una construcción que combina silicona líquida hipoalergénica con un proceso de pulverización de textura luminosa. El resultado es un acabado de inspiración joyera, muy suave al tacto y con una estética refinada

El acabado del puente en C es el resultado de un meticuloso proceso de fabricación de 22 pasos de mezcla y pulverización de pintura, logrando una superficie metálica brillante y de alto brillo con gran profundidad visual, que mantiene su carácter bajo diferentes condiciones de iluminación.

Este cuidado por el diseño no compromete la experiencia de uso. El próximo modelo conserva el ajuste cómodo y seguro que caracteriza la línea FreeClip, ideal para los desplazamientos diarios, los entornos de oficina y las actividades al aire libre, sin necesidad de ajustes ni molestias durante largos periodos de tiempo. El nuevo miembro de la familia FreeClip también hereda toda la arquitectura acústica y de funciones inteligentes de HUAWEI FreeClip 2. En su núcleo se encuentra un potente transductor de doble diafragma que ofrece agudos cristalinos y graves ricos y con cuerpo.

El compromiso de Huawei con el segmento de los auriculares “open-ear”

La serie FreeClip refleja un compromiso claro, liderar la categoría de los auriculares de oído abierto mediante una evolución continua en la filosofía de diseño, la calidad de los materiales y la inteligencia auditiva. El próximo lanzamiento continúa esta trayectoria, basándose en los pilares que han definido la línea FreeClip: comodidad, estética y capacidad de audio adaptativo. La dirección marcada por HUAWEI para esta categoría se orienta hacia una mayor relevancia en el ámbito de la moda, la comodidad de uso y la inteligencia auditiva. En breve se darán a conocer más detalles sobre la nueva incorporación a la serie HUAWEI FreeClip.

Notas al pie

Datos extraídos del informe «IDC Quarterly Wearable Device Tracker», versión 25Q4.

Disponibilidad y precios

Los nuevos HUAWEI FreeClip 2 S estarán disponibles a partir del 14 de julio. Con motivo de su lanzamiento, HUAWEI ofrece a los usuarios la posibilidad de suscribirse desde ahora para obtener un cupón de 40€, que podrá utilizarse durante el periodo de lanzamiento, hasta el 18 de agosto.

Además, como promoción especial, las primeras 200 compras de HUAWEI FreeClip 2 S recibirán accesorios de joyería de Les Néréides como regalo, hasta agotar existencias.