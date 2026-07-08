Razer presenta la colección Pokémon Espeon & Umbreon

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DONDE LA LUZ Y LA OSCURIDAD JUEGAN: RAZER PRESENTA LA COLECCIÓN ESPEON & UMBREON

Inspirada en el contraste entre la luz y la oscuridad, la colección Razer | Espeon & Umbreon combina un diseño expresivo con periféricos gaming de alto rendimiento; ya está disponible en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda.

Razer™, la marca mundial líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy el lanzamiento de la colección Razer | Espeon & Umbreon, desarrollada en colaboración con The Pokémon Company International. La colección ya está disponible en Razer.com, en las tiendas RazerStore de todo el mundo y a través de tiendas seleccionadas en Estados Unidos, América Latina, Europa, Australia y Nueva Zelanda.

Con motivo de la celebración del 30.º aniversario de Pokémon, esta colección rinde homenaje a algunas de las evoluciones de Eevee más icónicas, capturando el contraste entre la energía radiante de Espeon y la presencia serena y nocturna de Umbreon, al tiempo que combina detalles expresivos con el rendimiento y la fiabilidad que los jugadores esperan de Razer.

Diseñados para diversos estilos de juego, todos los productos de la colección cuentan con iluminación Razer Chroma™ RGB, diseño ergonómico y una respuesta precisa, ofreciendo un equipo integrado que destaca tanto de día como de noche.

Razer Kraken V4 X – Espeon & Umbreon Edition

Sumérgete en un paisaje sonoro cósmico con unos auriculares gaming con cable que cuentan con almohadillas aterciopeladas, la cautivadora iluminación Chroma™ RGB y un audio de una claridad cristalina.

Razer Ornata V3 Tenkeyless – Espeon & Umbreon Edition

De perfil bajo y diseño ergonómico, este teclado gaming combina interruptores mecha-membrana de respuesta rápida con una llamativa iluminación Chroma™ RGB y un reposamuñecas magnético para una comodidad duradera.

Razer Cobra – Espeon & Umbreon Edition

Apunta a las estrellas con un ratón gaming ligero y con cable que cuenta con interruptores ópticos ultrarresistentes, iluminación inferior cósmica Chroma™ RGB y un deslizamiento equilibrado con precisión milimétrica.

Razer Gigantus V2 – Medium – Espeon & Umbreon Edition

Con una superficie suave como el terciopelo y una respuesta precisa, esta alfombrilla para ratón gaming combina una superficie de tela con microtejido texturizado y detalles lúdicos para ofrecer un control preciso y sin esfuerzo.

Ya sea que te atraiga la energía radiante de Espeon o la presencia enigmática de Umbreon, la colección Razer | Espeon & Umbreon está diseñada para acompañarte en cada momento de juego. Desde sesiones diurnas de gran concentración hasta partidas nocturnas, esta colección fusiona un diseño inspirado en Pokémon con características de alto rendimiento, creando un equipo integrado que se adapta a la perfección a cualquier rutina.

Para más información sobre la colección Razer | Espeon & Umbreon, incluidos los puntos de venta, visite la web https://rzr.to/espeon-umbreon

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Razer Kraken V4 X – Espeon & Umbreon Edition: 119.99€ PVP Recomendado

Razer Ornata V3 Tenkeyless – Espeon & Umbreon Edition: 129.99€ PVP Recomendado

Razer Cobra – Espeon & Umbreon Edition: 54.99€ PVP Recomendado

Razer Gigantus V2 – Medium – Espeon & Umbreon Edition: 34.99€ PVP Recomendado

Ya disponible en Razer.com, RazerStores y a través de distribuidores seleccionados en Estados Unidos, América Latina, Europa, Australia y Nueva Zelanda.