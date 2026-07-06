Anker Innovations propone la tecnología imprescindible para un verano más conectado, cómodo y seguro



Juan Cascón Baños Destacada, Hardware



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Carga, sonido y smart home se unen para acompañarte en escapadas y planes, dentro y fuera de casa

Este verano invita a improvisar: una escapada de última hora, un día en la playa, un festival que se alarga o un a quedada con amigos que acaba convirtiéndose es una velada. Para acompañar cualquier plan, Anker Innovations ha seleccionado cuatro ideas de productos para cualquier necesidad del día a día, combinando soluciones de carga, sonido y hogar inteligente, para que la tecnología no sea un motivo de preocupación.
Si eres de los que salen por la mañana y vuelven con arena (y recuerdos) en la mochila: Pack “Playa sin pausas”
Anker Zolo Power Bank 25.000 mAh 165W
Para enlazar sol, paseo y chiringuito sin mirar el porcentaje de batería: gran autonomía para cargar el móvil varias veces, varios puertos para ir a la vez y pantalla inteligente para tenerlo todo controlado. Disponible en Amazon por 89,99€
soundcore Boom 2
El verano suena mejor cuando se comparte: hasta 24 horas de batería, resistencia al agua IPX7 (incluso flota) y potencia que sube con BassUp 2.0 para que la playlist aguante toda la tarde. Disponible en Amazon por 89,67€
eufyCam C37
Mientras tú estás fuera, que la tranquilidad se quede en casa: resolución 2K, seguimiento con IA con giro e inclinación 360°, reconocimiento facial y visión nocturna en color, además de un panel solar flexible con batería para olvidarte de recargar. Disponible en Amazon por 89,99€
Si eres de los que convierten un “vamos a ver” en una escapada: Pack “Fin de semana improvisado”
Anker Cargador USB C Carga Rápida 100W (3 puertos)
Porque el verano va rápido: carga tus dispositivos antes de salir del hotel, entre una terraza y otra o mientras haces la maleta. Un cargador, varios puertos, cero dramas. Disponible en Amazon por 49,99€
soundcore Space 2
Para viajes con tu propio mood: cancelación de ruido en 4 etapas y autonomía de hasta 50 h con ANC (hasta 70 h sin ANC), con carga rápida para esos momentos de “me lo pongo y salgo”. Disponible en Amazon por 129,99€
eufy C28
Para que la vuelta a casa cueste un poco menos: eufy C28 pone el “piloto automático” con 15.000 Pa, mopa HydroJet autolimpiante, Zero‑Tangle y IA para esquivar obstáculos. Disponible en Amazon por 4999,99€
Si eres de los que dicen “solo una canción más” y acaban viendo amanecer: Pack “Festival & atardeceres”
Anker Nano 45W
El cargador pequeño que te salva el día (y la maleta): 45W de carga rápida con un puerto USB‑C y reconocimiento inteligente para adaptar la potencia a cada dispositivo, además de pantalla inteligente. Disponible en Amazon por 32,99€
soundcore Liberty 5 Pro Max
Tu modo “desconecto y conecto conmigo”: cancelación de ruido, carga rápida y audio Dolby para vivir el verano sin interrupciones, solo tú y tu música. Disponible en Amazon por 249,99€
eufyCam C35 2+1 Kit
Para que tus planes no te roben la paz: un kit de cámaras para cubrir la casa y sentir que todo está bajo control mientras tú estás a lo tuyo. Disponible en Amazon por 169,99€
Si eres de los que disfrutan más de su casa en invierno y en verano apenas la pisas: Pack “Hogar en modo verano”
Anker Cargador 140W (4 puertos)
El punto de carga para todo: varios puertos y potencia para organizar el “centro de mandos” en casa y tenerlo siempre listo (móvil, tablet, portátil…). Disponible en Amazon por 79,99€
soundcore AeroFit 2 Pro
Un verano con dos modos: abierto al mundo para planes al aire libre, o modo semiabierto con ANC (Adaptive ANC 3.0) cuando necesitas bajarle el volumen al ruido y subirle a tu día. Disponible en Amazon por 149,99€
eufy HydroJet S2 Robot Aspirador
Mientras tú descansas, él se encarga: 30.000 Pa de succión, HydroJet 2.0 para fregar y base UniClean 12 en 1 para una experiencia casi manos libres. Disponible en Amazon por 1499,99€
Sea cual sea tu plan este verano, Anker, soundcore y eufy ofrecen soluciones innovadoras para disfrutar de cada momento con tranquilidad, comodidad y entreteminiento.

. Leer artículo completo en Frikipandi Anker Innovations propone la tecnología imprescindible para un verano más conectado, cómodo y seguro.
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