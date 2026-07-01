Assassin’s Creed Black Flag Resynced está verificado para Steam Deck

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Assassin’s Creed Black Flag Resynced estará verificado para Steam Deck en el lanzamiento! De esta forma, nuestros equipos han trabajado duro para asegurarse de que el juego no solo funcione bien en una gran variedad de plataformas, sino que además se vea y se juegue de forma excelente tanto en PC como en dispositivos portátiles!

Por si os habéis saltado el titular, nos emociona contaros que Assassin’s Creed Black Flag Resynced estará verificado para Steam Deck desde el día del lanzamiento. Exacto, nuestros equipos han trabajado duro para asegurarse de que el juego no solo esté disponible en todas las plataformas posibles, sino también para que funcione genial tanto en el escritorio como en portátil.

Nos alegra mucho que podáis jugar como queráis, y hemos estado ocupados asegurándonos de que vuestro viaje por el Caribe con Edward sea similar sin importar dónde y cómo decidáis vivirlo. El juego se ve y funciona genial en Steam Deck, y nuestros desarrolladores han trabajado duro en funciones como el trazado de rayos en todas las plataformas, la fantástica meteorología dinámica y un Caribe renovado desde cero con las plataformas modernas en mente.

El juego estará verificado para Steam Deck el día del lanzamiento, y también podréis desbloquear logros de Steam (tenéis una lista aquí) y coleccionables como cromos virtuales, fondos de perfil, insignias y emoticonos (podéis verlos aquí) desde el primer día.

Falta una semana para el lanzamiento el 9 de julio: reservad Assassin’s Creed Black Flag Resynced para recibir el exclusivo Pack escarlata de Barbanegra como bonificación. ¡Preparaos para izar la bandera negra una vez más!