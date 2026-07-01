Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

MONOPOLY: Star Wars Heroes vs. Villains, una reinvención dinámica y por equipos de la experiencia MONOPOLY clásica, ya está disponible.

Hoy, Ubisoft ha anunciado que MONOPOLY: Star Wars Heroes vs. Villains, una reinvención dinámica y por equipos de la experiencia MONOPOLY clásica, ya está disponible para PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 1 y 2, GeForce NOW y Windows PC (en Ubisoft Store, Epic Games Store y Steam).

MONOPOLY: Star Wars Heroes vs. Villains, desarrollado por Behavior Interactive, lleva a los jugadores a la galaxia de Star Wars con un tablero de MONOPOLY personalizado y una jugabilidad reinventada, con:

22 lugares icónicos de diversas épocas de Star Wars.

Un plantel de 28 héroes y villanos, cada uno con una habilidad especial (y un total de 14 habilidades diferentes).

Escenas cinemáticas emocionantes y casillas especiales.

Puntos de influencia que, a diferencia de lo que sucede en el MONOPOLY tradicional, serán los que determinen la victoria. Podrán obtenerse al comprar y mejorar propiedades.

Eventos GO dinámicos que pueden sumar o restar puntos de influencia, cambiando al instante el curso de una partida.

Un nuevo sistema de batalla que activa un desafío de dados para decidir quién controla una ubicación cuando los jugadores caen en la misma casilla.

El juego, que cuenta con modos competitivos 2c2 y 3c3 disponibles tanto online como en cooperativo local, transforma el juego de mesa clásico en un espectáculo de estrategia y acción en el que el trabajo en equipo y las jugadas coordinadas son claves para el éxito. Cada partida ofrece nuevas oportunidades para adaptarse, superar a los oponentes y disfrutar de la galaxia de Star Wars de maneras inesperadas.

Para conocer las últimas noticias sobre todos los juegos de Ubisoft, por favor, entra en news.ubisoft.com.