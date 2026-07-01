ASSASSIN’S CREED™ BLACK FLAG RESYNCED Y THE LONGEST JOHNS COLABORAN EN LA CREACIÓN DE LA PRIMERA SALOMA BASADA EN RESEÑAS DE JUGADORES

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Damos a conocer los detalles de una colaboración con la aclamada banda folk The Longest Johns, para crear una saloma única inspirada en las palabras de la comunidad del juego, al son de un popurrí de canciones marineras tradicionales 😃

Así, usando directamente las reseñas y comentarios de los jugadores sobre el título original, la banda ha transformado las palabras de los fans en la letra de una canción. El vídeo rinde homenaje a la pasión de la comunidad de Black Flag, y convierte las reseñas en una conmemoración musical de todo aquello que hizo del juego original un clásico.

ASSASSIN’S CREED™ BLACK FLAG RESYNCED Y THE LONGEST JOHNS COLABORAN EN LA CREACIÓN DE LA PRIMERA SALOMA BASADA EN RESEÑAS DE JUGADORES

Para celebrar el próximo lanzamiento de Assassin’s Creed™ Black Flag™ Resynced, Ubisoft ha colaborado con la aclamada banda folk The Longest Johns para crear una saloma única inspirada en las palabras de la comunidad del juego, al son de un popurrí de canciones marineras tradicionales.

Usando directamente las reseñas y comentarios de los jugadores sobre el título original, la banda ha transformado las palabras de los fans en la letra de una canción. El vídeo rinde homenaje a la pasión de la comunidad de Black Flag, y convierte las reseñas en una conmemoración musical de todo aquello que hizo del juego original un clásico.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Sea Shanty Reviews Medley (Sung by The Longest Johns):

La semana pasada, The Longest Johns también estrenaron uno de sus populares proyectos comunitarios, en los que no solo involucran a su propia comunidad, sino a cualquier persona que quiera participar. Todo el mundo puede enviar su propia interpretación del tema “Randy Dandy Oh”, que luego The Longest Johns editarán para crear una actuación comunitaria memorable. Para saber más sobre este proyecto, por favor, visita https://www.thelongestjohns.com/communityprojects.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced estará disponible el 9 de julio en Ubisoft+*, PlayStation®5, Xbox Series X|S y Windows PC (en Ubisoft Store, Steam y Epic Games Store).

Para conocer las últimas noticias sobre Assassin’s Creed y otros juegos de Ubisoft, entra en news.ubisoft.com