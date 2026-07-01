Vive una nueva historia que cambiará el curso de la trama en la próxima expansión de Code Vein II

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Recorre el peligroso “Forsaken World” en el DLC MÁSCARA DE IDRI

Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado hoy la expansión del épico RPG de acción CODE VEIN II. Bajo el título Máscara de Idris, el nuevo contenido se desarrolla en el Forsaken World y presenta una historia que cambiará el curso de los acontecimientos, en la que los jugadores volverán a trascender el tiempo y el espacio, explorarán nuevas zonas y se enfrentarán a nuevos y memorables desafíos. La expansión estará disponible para su compra por separado y se incluirá en las ediciones Deluxe y Ultimate. CODE VEIN II ya está disponible para PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam®.

Desarrollado por Bandai Namco Studios, CODE VEIN II lleva a los jugadores a un viaje épico en el que empuñan el tiempo como arma, atraviesan versiones pasadas y presentes de un mundo explorable y descubren una batalla dramática para salvar a la humanidad. La expansión Máscara de Idris presenta una exploración ambientada en el Forsaken World, un escenario forjado a partir de la convergencia del pathos de mundos que desaparecieron debido a alteraciones históricas. En el corazón de este mundo alternativo, un colosal y arremolinado vórtice absorbe continuamente emociones de todos los tiempos y espacios, y ahora amenaza con afectar al mundo real. A medida que se desarrolla esta nueva batalla, los jugadores se cruzarán con Liv Voda, la seductora guardiana del tiempo y el espacio que posee una personalidad combativa. La expansión Máscara de Idris es contenido posterior al final del juego, por lo que los jugadores deben haber alcanzado el final “Luna Fraterna” y haber completado la misión secundaria “Valentin’s request” para comenzar la nueva campaña.

Además, Bandai Namco lanzará la actualización gratuita 2.0 al mismo tiempo que la expansión, que incluirá diversas novedades, entre ellas contenido adicional que permitirá a los jugadores explorar el mundo del juego tras completar la campaña principal junto a sus compañeros. Más adelante se darán a conocer más detalles sobre la actualización gratuita y el nuevo contenido que está por llegar.

CODE VEIN II ofrece una jugabilidad distintiva para un RPG de acción, en el que los jugadores utilizan la sangre drenada de los enemigos para desbloquear una gran variedad de poderosas habilidades, desarrollar estrategias de combate con los códigos de sangre, emplear armas y equipamiento únicos, llamados jaulas, para vencer a enemigos desafiantes y jefes épicos. La secuela también presenta el nuevo sistema de compañeros, que permite a los jugadores alternar sin problemas entre dos formas de combate, lo que eleva aún más la experiencia de combate a una experiencia de acción dinámica. Vuelve el sistema de personalización avanzada para el protagonista del juego, el cazarresucitados, en el que los jugadores pueden personalizar a sus personajes a la perfección con una amplia gama de opciones para el tipo de cuerpo, el peinado, las expresiones faciales, los accesorios, el maquillaje y mucho más. Los jugadores también pueden visitar lugares clave del juego llamados fuentes termales para ver a su personaje en diferentes entornos de iluminación y utilizar el modo foto para capturar y guardar sus creaciones.

Para obtener más información sobre CODE VEIN II