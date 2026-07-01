Dos iconos del gaming unen fuerzas: Logitech G anuncia su alianza con Call of Duty: Modern Warfare 4

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Vive cada partida, cada victoria y cada momento de gloria. Sigue jugando.

Logitech G es socio oficial de periféricos para PC de Modern Warfare 4. La serie ASTRO de Logitech G se convierte en el headset oficial del título.

Descubre experiencias impulsadas por Logitech G, eventos con creadores, torneos para la comunidad y objetos exclusivos dentro del juego

Logitech G ha anunciado hoy que es el Socio Oficial de Periféricos para PC de Call of Duty: Modern Warfare 4. Esta colaboración ha sido creada para quienes buscan llevar su experiencia de juego al siguiente nivel: más rendimiento, más intensidad y más formas de elevar cada partida.

Como Proveedor Oficial de Periféricos para PC, Logitech G ofrece el rendimiento de confianza de sus ratones, teclados, auriculares gaming y accesorios, ayudando a los jugadores a mejorar su nivel tanto en las sesiones de juego diarias como en la competición de más alto nivel.

«Esta alianza entre Logitech G y Activision tiene como objetivo elevar y celebrar a todos los jugadores de Call of Duty: Modern Warfare 4. Tanto si juegas por diversión como si lo haces para ganar, nuestras tecnologías exclusivas, junto con toda nuestra gama de periféricos, están diseñadas para ofrecer la mejor experiencia de juego posible. Juntos convertiremos cada sesión en una oportunidad para Play for Prestige. Estamos muy ilusionados por aportar aún más emoción y momentos memorables a una de las franquicias más importantes del gaming«, afirma Andrew Tagher, Head of Partnerships de Logitech G.

«Colaborar con Logitech G nos permite ampliar los límites de la experiencia que ofrece Modern Warfare 4, desde el primer despliegue en combate hasta los últimos instantes de una victoria conseguida con esfuerzo. Al combinar la intensidad del juego con la innovación, la ingeniería y la experiencia de Logitech G en rendimiento, ofrecemos a los jugadores nuevas formas de disfrutar de Call of Duty con un mayor nivel de inmersión. Esta alianza acerca a los jugadores como nunca a la acción de Modern Warfare», señala Cody Neal, Head of Partnerships de Activision.

Play for Prestige.

La campaña Play for Prestige, fruto de la colaboración entre Logitech G y Call of Duty: Modern Warfare 4, acerca a los fans al universo del juego como nunca antes mediante:

Objetos exclusivos dentro del juego: equipa un plano de arma inspirado en Logitech G, un amuleto y una tarjeta de jugador exclusivos.

Eventos para la comunidad: disfruta de desafíos dentro del juego, eventos con streamers y muchas más actividades organizadas por Logitech G.

Sorteos de hardware exclusivo: consigue configuraciones gaming de alto nivel con periféricos diseñados para quienes aspiran a más y quieren dejar huella.

Experiencias para creadores impulsadas por Streamlabs: overlays con inteligencia artificial, captura automática de mejores momentos, automatizaciones personalizadas para retransmisiones y asistentes interactivos inspirados en el universo de Modern Warfare 4.

LIGHTSYNC y ecualización de audio mediante GHUB: aprovecha perfiles personalizados en GHUB y lleva tus periféricos al siguiente nivel gracias a la integración directa de la iluminación RGB LIGHTSYNC.

Un nuevo capítulo en una alianza icónica

Durante más de una década, Logitech G y los legendarios auriculares para consola de la serie ASTRO han ofrecido el rendimiento, el control y la comodidad que convierten a un buen escuadrón en una auténtica leyenda. Ya sea defendiendo un punto estratégico o reaccionando con precisión a cada objetivo, Logitech G ha formado parte de los momentos que definen a los jugadores: las victorias, las derrotas y las jugadas que construyen un legado.

Ahora, con Modern Warfare 4 dando la bienvenida a una nueva generación de jugadores, Logitech G continúa esa tradición, llevando el equipamiento de alto rendimiento elegido por profesionales y aficionados a cada misión, cada mejor jugada y cada partida.

Gánate tu legado

Cada sesión, cada ronda y cada celebración contribuyen a construir un legado que se forja partida tras partida. Con los periféricos de Logitech G y la filosofía Play for Prestige, los jugadores están preparados para crear nuevos recuerdos y marcar el estándar de lo que está por venir.

Call of Duty®: Modern Warfare® 4 estará disponible el 23 de octubre de 2026. Las reservas ya están abiertas para Xbox Series X|S y PlayStation® 5. Los jugadores de PC ya pueden reservar el juego a través de Battle.net y Steam. Además, Call of Duty: Modern Warfare 4 también llegará a Nintendo Switch 2, cuyas reservas se abrirán más adelante este año.

Sigue a @LogitechG y visita www.logitechg.com/callofdutymw4 para conocer todas las novedades, eventos y recompensas exclusivas para la comunidad. El próximo capítulo en la historia de Call of Duty está en tus manos. Equípate. Ha llegado el momento de hacer historia, operador.

#PlayForPrestige #KeepPlaying