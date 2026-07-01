MOVA E50 establece un nuevo referente en robots inteligentes de alta gama por menos de 500 €

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MOVA, empresa líder en soluciones inteligentes de limpieza para el hogar, ha lanzado su nueva línea de robots E50 con vaciado automático, presentando dos modelos: E50 Pro Ultra y E50 Ultra.

Basándose en el éxito de la MOVA E40 Ultra, la nueva serie E50 redefine la relación calidad-precio de los robots aspiradores en el segmento de entrada. Su ventaja competitiva no reside en una sola característica destacada, sino en ofrecer una experiencia de usuario inspirada en los modelos más altos de precio. Con funciones de autolimpieza de alta gama —que incluyen depósitos de agua de gran capacidad, recogida automática de polvo, lavado de la mopa a alta temperatura y secado con aire caliente—, tradicionalmente reservadas a los modelos de gama alta, la serie E50 establece un nuevo referente para las aspiradoras robot de menos de 500 €.

Limpieza de primera calidad, precio accesible para el hogar.

Gracias a las avanzadas tecnologías en limpieza para el hogar de MOVA, la serie E50 aborda los retos cotidianos más importantes: desde la suciedad incrustada y el pelo de mascotas hasta la limpieza de bordes y el cuidado de alfombras.

El elemento central del sistema es la tecnología patentada TurboScrub™ de MOVA, que combina una succión de 30 000 Pa, un par de almohadillas de fregado de 260 rpm y una presión de fregado descendente de hasta 12 N para eliminar con facilidad el polvo, los residuos y las manchas incrustadas tanto en suelos duros como en alfombras.

Para simplificar aún más la limpieza, la serie E50 integra el mecanismo triple anti enredos patentado de MOVA, que incluye un cepillo lateral descentrado, un cepillo de goma en forma de V con cuchillas cortapelo CleanChop™ opcionales y ruedas omnidireccionales anti enredos. Certificado por TÜV, este sistema reduce significativamente los enredos del cabello.

Para las zonas más complicadas, la mopa extensible MaxiReach™ cubre los zócalos y las esquinas, mientras que el sistema de elevación automática evita que la mopa moje las alfombras durante la limpieza.

Navegación más inteligente para una limpieza diaria sin esfuerzo

La navegación avanzada garantiza un funcionamiento fluido: un sensor lidar LDS de 360° junto con un láser frontal permite un mapeo rápido del hogar y una detección fiable de obstáculos en tiempo real. La aplicación móvil MOVA, diseñada pensando en el usuario, ofrece previsualizaciones instantáneas del mapa, lo que permite a los usuarios monitorizar y programar la limpieza de forma flexible las 24 horas.

Mantenimiento manos libres para ahorrar tiempo

Una de las principales ventajas de la serie E50 es su sistema de auto mantenimiento al estilo de los robots de gama alta: funciones que tradicionalmente estaban reservadas para robots aspiradores mucho más caros ahora están disponibles en un segmento de precio asequible.

La estación base compacta todo en uno integra una bolsa para el polvo de 3,2 L, un depósito de agua limpia de 5 L y un depósito de aguas residuales de 4,5 L, lo que reduce significativamente el mantenimiento rutinario. Integrada con el sistema de lavado por pulverización JetSpray™, la base enjuaga a fondo las almohadillas de la fregona antes de un ciclo de secado con aire caliente a 63 °C que suprime las bacterias y los olores para una limpieza higiénica duradera.



Además, el sistema de agua caliente a 100 °C del E50 Pro Ultra, integrado en el proceso de autolimpieza de la estación base, desinfecta completamente las almohadillas de la mopa. Junto con un módulo de dosificación automática de detergente, elimina las bacterias que quedan en las almohadillas y evita la acumulación de moho y malos olores. Los robots de gama media convencionales solo lavan las almohadillas con agua fría y requieren rellenar el detergente manualmente. Este sistema de autolimpieza mejorado ofrece una higiene superior, protegiendo la salud de toda la familia.

Diseñada para hacer que la tecnología de limpieza premium sea más accesible, la serie E50 combina un rendimiento inspirado en los modelos insignia, automatización inteligente y mantenimiento manos libres en un paquete con un precio inferior a 500 €. Pensada para hogares modernos que buscan una limpieza potente para el día a día sin pagar precios de gama alta, ofrece un equilibrio excepcional entre rendimiento, comodidad y precio.

El E50 Ultra tiene una oferta especial de lanzamiento hasta el 12 de julio de 379 € y está disponible en la web oficial de MOVA: https://es.mova.tech/products/robot-aspirador-mova-e50-ultra-blanco

El E50 Pro Ultra por su parte tiene un precio de lanzamiento de 469 € hasta el 14 de julio en Amazon: https://www.amazon.es/dp/B0H2JP5WVY