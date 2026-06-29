Megaoperativo en Argentina golpea al mercado ilegal de TV Boxes y a una gran red de piratería

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Megaoperativo en Argentina golpea al mercado ilegal de TV Boxes y a una gran red de piratería

LALIGA colabora con la justicia argentina contra importadores, mayoristas y distribuidores de dispositivos precargados con aplicaciones ilegales como Magis TV o XuperTV



Además del fraude audiovisual, se investiga cómo estas aplicaciones funcionaban como malware para robar datos y comprometer la seguridad de los usuarios

La justicia argentina ejecutó un operativo de alto impacto contra una estructura dedicada a la importación, distribución y venta masiva de TV Boxes modificados, cargados con aplicaciones ilegales utilizadas para acceder sin autorización a señales premium, eventos deportivos, películas, series y contenidos de plataformas de streaming a través de aplicaciones pirata como Magis TV o XuperTV, entre otras.

La investigación, impulsada por la Fiscalía de Cibercrimen de San Isidro y el Juzgado de Garantías N.º 4, en colaboración con LALIGA, permitió incautar cerca de 10.000 dispositivos e identificar a ocho sospechosos, señalados como los responsables de abastecer el mercado local trayendo el material directamente desde China y Paraguay, los dos mercados prioritarios de origen de estos equipos.

Al igual, la justicia investiga ahora detalles técnicos, ya que los dispositivos también operan como malware, con capacidad para recolectar datos personales, comprometer dispositivos conectados y afectar la seguridad digital de los usuarios.

Cooperación público-privada contra una estructura regional

LALIGA, en línea con su compromiso contra la retransmisión ilegal de contenido deportivo, participó desde el inicio aportando inteligencia técnica, trazabilidad de señales y evidencia crítica para avanzar sobre los distribuidores locales.

También participaron DirecTV, la Alianza Contra la Piratería Audiovisual y ENACOM, que colaboró activamente durante los allanamientos y en la verificación técnica de los dispositivos incautados.

“La piratería audiovisual no es un delito menor ni una práctica aislada: se demuestra una vez más que se trata de crimen organizado, con logística internacional, financiamiento y capacidad de daño sobre toda la industria. Además, estos dispositivos y aplicaciones ilegales ponen en riesgo directo a los usuarios, con uso de sus datos, sus dispositivos y su seguridad digital”, señaló Javier Tebas, presidente de LALIGA.

El operativo contó además con la colaboración de Mercado Libre, que realizó un análisis profundo sobre su plataforma, interrelacionando datos de vendedores del mundo digital con información del circuito físico. Ese trabajo permitió identificar más de 500 vendedores de dispositivos ilegales y aportar información crítica para esta acción judicial.

Cabe destacar la intervención de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y de la Dirección de Investigaciones DDI San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que participaron en la ejecución de las medidas ordenadas por la justicia.

Golpe al mercado ilegal de dispositivos

Argentina es un mercado de gran relevancia en cuanto a TV Boxes en América Latina. El flujo total estimado ronda el millón y medio de unidades anuales, aunque menos de la mitad ingresaría por canales declarados ante la aduana. Estos dispositivos, vendidos por alrededor de 50 dólares por unidad, suelen ofrecerse precargados con aplicaciones ilegales que permiten acceder a contenidos protegidos sin autorización de sus titulares.

Según información surgida de investigaciones judiciales, estas redes mueven al menos 8 millones de suscriptores pagos comprobados, con un potencial de hasta 20 millones de usuarios en toda la región.