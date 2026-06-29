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Razer Kitsune estrena la «Ryu Edition»: Un fight stick de colección para Street Fighter 6. Descubre el nuevo Razer Kitsune – Rye Edition (Street Fighter 6).

Razer ha sorprendido a la comunidad de los juegos de lucha con el lanzamiento del Razer Kitsune – Ryu Edition. Se trata de una versión de tirada limitada de su aclamado mando arcade sin palanca (leverless), diseñada especialmente para PlayStation 5 (PS5) y PC. Esta edición exclusiva rinde tributo a Ryu, el legendario «World Warrior» de la saga Street Fighter 6.

El dispositivo hará su debut oficial en el marco del prestigioso torneo EVO 2026 en Las Vegas, convirtiéndose de inmediato en un objeto de deseo tanto para jugadores profesionales como para coleccionistas.

La estética de este nuevo modelo destaca por una placa superior de aluminio grabada por sublimación. Su acabado presenta un contraste en blanco y negro que simboliza la disciplina del personaje, complementado con detalles en un rojo intenso que representan su energía y el icónico Hadoken.

Al tratarse de una edición limitada, el periférico busca equilibrar el valor de una pieza de colección con las exigencias del juego competitivo de alto nivel.

Rendimiento óptico y precisión milimétrica sin joystick

En el apartado técnico, el hardware mantiene las especificaciones premium que consolidaron al Razer Kitsune original en el mercado:

Distribución de 4 botones de movimiento: Al eliminar la palanca tradicional, se reduce el margen de error y el retardo en las transiciones de comandos, facilitando una ejecución limpia de combos y movimientos especiales.

Al eliminar la palanca tradicional, se reduce el margen de error y el retardo en las transiciones de comandos, facilitando una ejecución limpia de combos y movimientos especiales. Switches ópticos Razer de perfil bajo: Ofrecen una distancia de activación mínima, lo que se traduce en respuestas instantáneas, cruciales para dominar el juego de distancias ( footsies ) y reaccionar a los fallos del rival ( whiff punishes ).

Ofrecen una distancia de activación mínima, lo que se traduce en respuestas instantáneas, cruciales para dominar el juego de distancias ( ) y reaccionar a los fallos del rival ( ). Iluminación Razer Chroma RGB: Permite personalizar los bordes del mando con millones de colores y efectos dinámicos para adaptarlo al estilo de cada jugador.

Pensado para los torneos y los viajes

El diseño del Razer Kitsune destaca por su perfil delgado y portátil, ideal para trasladarlo fácilmente a eventos locales o grandes campeonatos internacionales.

Para garantizar la máxima fiabilidad en mitad de la competición, incorpora un cable USB Tipo C extraíble con cierre de seguridad (evitando desconexiones accidentales) y un interruptor de bloqueo para torneos que inhabilita los botones secundarios, impidiendo descalificaciones por pulsaciones involuntarias.

El Razer Kitsune – Ryu Edition ya está disponible para reserva. Puedes encontrar todos los detalles sobre su precio y distribución en su página oficial.

El galardonado mando arcade sin palanca Razer Kitsune regresa con un diseño de edición limitada protagonizado por Ryu, de Street Fighter 6.

Razer™, la marca líder en estilo de vida para gamers, anunció en el dái de hoy el Razer Kitsune – Ryu Edition, un homenaje de edición limitada a uno de los luchadores más icónicos de los videojuegos. Con la imagen de Ryu de Street Fighter™ 6, el nuevo diseño traslada la disciplina, la concentración y el espíritu de lucha del «World Warrior» al mando tipo *fight stick* sin palanca de gama alta de Razer para PS5™ y PC.

Con su lanzamiento durante el EVO 2026 en Las Vegas, el Kitsune – Ryu Edition está diseñado para competidores de juegos de lucha, aficionados y coleccionistas que buscan un mando capaz de ofrecer precisión de nivel competitivo con el inconfundible estilo de Street Fighter.

Ryu sube al escenario con el Razer Kitsune

El Razer Kitsune – Ryu Edition cuenta con una placa superior de aluminio con diseño estampado por sublimación, luciendo un impactante estilo en blanco y negro que refleja la disciplina y la determinación de Ryu. Los vibrantes detalles en rojo evocan el fuego de su espíritu de lucha, logrando un acabado impecable y de alta gama diseñado para destacar tanto en salas de juego domésticas como en grandes torneos.

Creada como una edición limitada, el Kitsune – Ryu Edition fusiona un diseño de colección con hardware de nivel competitivo, convirtiéndose en una pieza única para los fans de Street Fighter y los entusiastas de los juegos de lucha.

La precisión óptica se une a un estilo legendario

En esencia, el Kitsune – Ryu Edition mantiene la misma base de alto rendimiento que el Razer Kitsune original, el controlador arcade óptico premium de Razer —basado exclusivamente en botones— diseñado para el juego competitivo en PS5™ y PC.

Disposición precisa de 4 botones de movimiento

Al sustituir el joystick tradicional por cuatro botones direccionales, disfrutarás de una experiencia de juego limpia y precisa, libre de los errores de entrada y el retardo típicos de los *fight sticks*, lo que te permitirá cargar a la perfección cada Hadoken y ejecutar impecablemente cada Shoryuken.

Swtiches ópticos Razer™ de perfil baj

Una menor altura de actuación permite entradas ultrarrápidas y de gran respuesta, proporcionando la velocidad y precisión necesarias para maximizar el juego de distancias (*footsies*) y los castigos por fallo (*whiff punishes*) al más alto nivel competitivo.

Potenciado por Razer Chroma™ RGB

Personaliza la iluminación del Kitsune – Ryu Edition con múltiples combinaciones de colores y una variedad de efectos preinstalados, permitiendo a los jugadores canalizar su espíritu de «World Warrior» con estilo en cada combate.

Preparado para competir. Listo para viajar

El Kitsune – Ryu Edition está diseñado para luchadores que se desplazan entre su casa, y entre torneos cercanos, grandes eventos y competiciones de alto nivel. Su diseño fino y portátil facilita guardarlo, transportarlo y prepararlo dondequiera que comience el próximo combate.

El cable USB tipo C extraíble elimina la necesidad de enrollarlo y desenrollarlo constantemente, mientras que su cierre de seguridad integrado fija la conexión durante el juego. Un interruptor de bloqueo para torneos desactiva los botones no esenciales durante la competición, garantizando que cada ronda se centre en la habilidad, la sincronización y la ejecución.

Imprescindible para los fans de Street Fighter y de los juegos de lucha

El Razer Kitsune – Ryu Edition está diseñado para jugadores que buscan un rendimiento fiable y un diseño que rinde homenaje a uno de los iconos más perdurables de los juegos de lucha.

Ya sea para exhibirlo en una colección o para usarlo en competición, este mando canaliza la búsqueda de la verdadera fuerza de Ryu mediante un diseño que aúna precisión, portabilidad y estilo.

Para más información sobre el Razer Kitsune – Ryu Edition, visite https://rzr.to/kitsune.