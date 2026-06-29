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HUAWEI MatePad Pro Max ya es oficial: Una tablet potente, ultrafina y ligera

HUAWEI presenta su nueva HUAWEI MatePad Pro Max, que destaca por su diseño ultrafino y ligero, una pantalla flexible OLED PaperMatte de 13,2”, una productividad a nivel PC y una amplia gama de herramientas creativas. Pensada para ofrecer una experiencia más profesional, HUAWEI MatePad Pro Max es potente, versátil y tiene un diseño elegante que se adapta a cualquier entorno de trabajo.

A lo largo de los años, las tablets de HUAWEI han liderado en el sector en cuanto a calidad de pantalla, diseño y experiencia inteligente, ofreciendo a los usuarios una experiencia que combina productividad y creatividad. El lanzamiento de HUAWEI MatePad Pro Max refleja su compromiso por establecer un nuevo referente en el sector de las tablets.

Diseñada para gestionar tareas exigentes, facilitar largas jornadas de trabajo y dar soporte a todo el flujo creativo, HUAWEI MatePad Pro Max ofrece una experiencia más potente, fluida y versátil en un único dispositivo. Todo ello con el objetivo de reducir los obstáculos entre las personas y la tecnología e impulsar la creatividad de los usuarios.

Ultrafina, ligera y resistente

Para mejorar su portabilidad, HUAWEI MatePad Pro Max aprovecha al máximo cada milímetro de su espacio interno gracias a un diseño innovador de componentes y a una arquitectura minimalista. Por esta razón nace Huawei Cloud Falcon Architecture, que marca un nuevo estándar entre las tablets de gran tamaño. HUAWEI MatePad Pro Max, en su edición exclusiva PaperMatte, pesa solo 509 g y tiene un grosor de apenas 4,7 mm, por lo que sigue siendo la tablet de más de 13 pulgadas más fina y ligera del mercado [1].

A pesar de su diseño ultrafino, HUAWEI MatePad Pro Max garantiza una gran resistencia y fiabilidad gracias a su aleación de aluminio, aparte de una estructura interna con vigas que refuerzan el sistema de ensamblaje interno. Esto mejora la resistencia de flexión en un 60% en comparación con la HUAWEI MatePad Pro 13.2″ 2025 [2], lo que la convierte en la primera tablet del sector en obtener la certificación TÜV Rheinland para dispositivos ultrafinos.

Pantalla premium, inmersiva y sin notch

En el apartado de pantalla, HUAWEI MatePad Pro Max elimina la presencia de un notch alargado. Gracias a su diseño innovador, incorpora unos marcos ultrafinos de 3,55 mm [3] y una relación pantalla-cuerpo que se eleva al 94% [4], lo que ofrece una auténtica experiencia de pantalla sin marcos

Junto a ello, la pantalla flexible OLED PaperMatte de 13,2″ 3K [5] destaca por su antirreflejos y confort visual [6]. Tras cientos de mejoras, HUAWEI MatePad Pro Max también incorpora un grabado a nanoescala en paneles OLED flexibles, que mejora la nitidez de la pantalla PaperMatte. Además, ofrece un confort visual superior [7], que ha obtenido la certificación TÜV Rheinland Full Care Display 5.0.

Rendimiento excepcional, sonido potente, colores reales y batería de larga duración

Sin duda, HUAWEI MatePad Pro Max es una experiencia sobresaliente. Comparada con HUAWEI MatePad Pro 13.2″ 2025, HUAWEI MatePad Pro Max ofrece un 20% más de rendimiento global y una mejora del 30 % en la disipación del calor. En el apartado de audio, incorpora un sistema de seis altavoces con crossover y una innovadora unidad de graves de cuatro drivers, que ofrece una experiencia de sonido altamente inmersiva.

La batería de 9.760 mAh [8] ofrece hasta 13,6 horas de autonomía prolongada [9]. Al ser la primera tablet en incorporar la cámara True-to-Color de HUAWEI, HUAWEI MatePad Pro Max combina su cámara trasera ultra HD de 50 MP con la cámara True-to-Color para mejorar la precisión en la reproducción del color.

Un salto en productividad y creatividad

HUAWEI MatePad Pro Max ofrece una productividad a nivel de PC para una mayor eficiencia. Esto se complementa también con HUAWEI Glide Keyboard [10], que tiene un diseño de seis filas y un recorrido de tecla de 1,8 mm. Este incorpora un gran panel táctil con soporte de clic y ofrece una experiencia de escritura similar a la de un PC. Fabricado con materiales de aleación ligeros y de alta resistencia, HUAWEI Glide Keyboard ofrece un diseño ultrafino y minimalista y tiene una ranura oculta para el stylus, aumentando así el almacenamiento del dispositivo. Además, incorpora un diseño de bisagra magnética que permite abrir la tablet y el teclado de un solo movimiento.

Asimismo, Live Multitask [11] elimina la fricción de los gestos de navegación, consiguiendo una productividad más fluida y una gestión de múltiples ventanas más eficiente. La app GoPaint continúa ampliando la creatividad profesional para los usuarios y, por su parte, HUAWEI Notes ofrece una toma de notas más libre y cómodo, junto a una amplia gama de funciones inteligentes. Estas, combinadas con HUAWEI Glide Keyboard y M-Pencil Pro [12], permiten a los profesionales ser más creativos y productivos.

Disponibilidad y precios

HUAWEI MatePad Pro Max estará disponible en España a partir del 24 de junio de 2026, con un precio de 1299 € y se podrá adquirir en color Blue.

Con motivo del lanzamiento, podrás conseguir 100€ de descuento directo, el precio final de HUAWEI MatePad Pro-Max en 1199 €. Además, incluye M-Pencil Pro de regalo, 12 meses de protección de pantalla y 2 servicios de limpieza de pantalla durante 1 año. Promoción válida hasta 31/07.

HUAWEI Care Protección de Pantalla y PaperMatte Display Care gratuitos durante los primeros 12 meses

gratuitos durante los primeros 12 meses Todos los clientes que compren HUAWEI MatePad Pro Max en HUAWEI Store obtendrán gratuitamente durante los primeros 12 meses los servicios HUAWEI Care Protección de Pantalla que incluye la sustitución de pantalla sin costes adicionales por daños accidentales, y PaperMatte Display Care que incluye la eliminación de suciedad y micro arañazos superficiales en la pantalla, además de una revisión general de las funciones completas dos veces durante los primeros 12 meses.

El stock de este producto estará disponible a partir del 8 de julio y podrá adquirirse en HUAWEI Store https://consumer.huawei.com/es/tablets/matepad-pro-max/buy