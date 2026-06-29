Hunt the Night, que llega hoy oficialmente a las tiendas de toda España

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EL ACLAMADO JUEGO HUNT THE NIGHT LLEGA HOY EN FORMATO FÍSICO PARA NINTENDO SWITCH Y PLAYSTATION 5

El videojuego propone una aventura de fantasía oscura a ritmo de RPG con un cuidado estilo artístico pixel art

Selecta Play anuncia que desde hoy ya está a la venta el aclamado RPG de acción de estilo retro y fantasía oscura, Hunt the Night, que llega hoy oficialmente a las tiendas de toda España en formato físico para las consolas PlayStation 5 y Nintendo Switch.

Hunt the Night sumerge a los jugadores en el devastado mundo de Medhram, combinando un sistema de combate rápido, dinámico y técnico con una profunda narrativa de fantasía oscura. En el papel de Vesper, un miembro de la orden de los Stalkers, los jugadores deberán explorar enormes mazmorras repletas de trampas, puzles y enemigos, con el objetivo de dar caza a los horrores ancestrales de la Noche que amenazan con aniquilar a la humanidad.

Características principales de Hunt the Night:

Combate dinámico y desafiante: enfrentamientos intensos contra jefes con múltiples fases de combate, donde el aprendizaje de patrones de ataque y puntos débiles es crucial para la supervivencia.

Personalización y creación de ‘builds’: un completo sistema de progresión que permite adaptar el arsenal de Vesper a diferentes estilos de juego, utilizando recursos del entorno como viales sanguíneos, piedras lunares y Noctilium.

Exploración del mundo de Medhram: un rico universo pixel-art que lleva al jugador a través de antiguas catedrales, bibliotecas de conocimiento y ciudades flotantes devastadas.

Misiones de Caza: a través de la base «Crow’s Nest», se podrán aceptar contratos para rastrear y dar caza a las criaturas más poderosas de la Noche a cambio de mejoras permanentes de salud y energía oscura.

Banda sonora inmersiva: una ambientación musical totalmente adaptada a cada escenario y jefe, que cuenta con la colaboración especial de Hiroki Kikuta, el célebre compositor de Secret of Mana.

A partir de hoy, viernes 26 de junio, los jugadores ya pueden adquirir su copia de Hunt the Night para PlayStation 5 y Nintendo Switch en los puntos de venta habituales.

Más información en la web de Selecta Play