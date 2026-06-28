CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS (OLIVER Y BENJI), que les llevará desde las competiciones continentales hasta el mayor escenario de fútbol mundial

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Bandai Namco Entertainment Europe ha presentado hoy la aventura narrativa que tendrán los jugadores en CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS (OLIVER Y BENJI), que les llevará desde las competiciones continentales hasta el mayor escenario de fútbol mundial. El juego saldrá a la venta el 28 de agosto de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC a través de Steam.

Los jugadores acompañarán a Tsubasa Ozora y a su equipo a lo largo del Campeonato Juvenil Asiático antes de pasar al reñido Campeonato Mundial Juvenil. A lo largo de este recorrido, se enfrentarán a equipos rivales que destacan por su potencia física, su dominio táctico y su inquebrantable ambición, y cada partido supondrá un enfrentamiento decisivo entre distintas filosofías futbolísticas.

¡Sigue el viaje de Tsubasa mientras se desarrollan las rivalidades en el tráiler de la historia aquí!