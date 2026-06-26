El verano se calienta con revelaciones en Capcom Spotlight: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Returns, El director de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, Onimusha: El Camino de la Espada

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Capcom sigue dando vueltas con revelaciones encendidas y contenido nunca antes visto durante Capcom Spotlight. Con anuncios de Monster Hunter Stories™ 3: Twisted Reflection, Dragon’s Dogma™ 2: Dark Arisen, Onimusha™: Way of the Sword, Resident Evil™ y más, el futuro está prometiendo a los aficionados a los videojuegos de todo el mundo.

Monster Hunter Stories™ 3: Twisted Reflection Returns con DLC de historia

El productor de Monster Hunter Stories™ 3: Twisted Reflection , Ryozo Tsujimoto, inauguró la serie presentando el nuevo contenido descargable de Additional Side Story: Rudy , que profundiza en los orígenes del Royal Felyne y sus antepasados que le precedieron. En esta historia paralela de un DLC, Rudy se encuentra en una situación extraña que le pone cara a cara con Navirou, la legendaria Felyne que una vez salvó el mundo en Monster Hunter Stories™.

Historia secundaria adicional: Rudy ya está disponible en Nintendo Switch™ 2, PlayStation® 5, Xbox X|S y Steam. ¡Los jugadores que tengan las ediciones Deluxe y Premium Deluxe de Monster Hunter Stories 3 ya tienen acceso al DLC y podrán sumergirse en él más tarde hoy!

Durante las aventuras de Rudy y Navirou, los fans pueden esperar encontrarse con Nergigante, pero el poderoso Dragón Anciano no es el único monstruo desafiante al que se enfrentarán los fans de Monster Hunter Stories 3. ¡Se lanza una actualización gratuita para el aclamado RPG junto con el DLC de Rudy, que trae a Royal Monsters al campo! Esta actualización añade un nivel de dificultad más alto a la Batalla Final para los jugadores con archivos de guardado completados. Superar la Batalla Final en Difícil desbloquea versiones de Monstruos Reales de casi todas las criaturas del juego, incluidos los Monstruos Invasivos y los Dragones Ancianos Calamitosos, para los Rangers que buscan un desafío añadido.

Para más información, por favor visita la página web oficial de Monster Hunter Stories 3.

El director de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen comparte el viaje para dar vida a la expansión

Kento Kinoshita, director de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen y Dragon’s Dogma: Dark Arisen , también se unió hoy al Capcom Spotlight para compartir cómo la tan esperada expansión de Dragon’s Dogma 2 introduce opciones de jugabilidad gratificantes y más aventuras para que Arisen las enfrente. Tras la actualización de junio, Dragon’s Dogma 2 también recibirá una actualización adicional a finales de agosto para mejorar el rendimiento en todas las plataformas, añadir espacios de guardado adicionales, ajustar la condición de Plaga de Dragones y aumentar las ranuras de habilidades de armas de cuatro a seis.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen presenta una historia completamente nueva ambientada en la región norte de Norgan, abandonada hace mucho tiempo, y también introduce 12 mazmorras de desafío para que los Arisen perfeccionen sus habilidades, junto con nuevas opciones de personalización de peinado y tatuajes para que los jugadores puedan hacer realidad su visión para el Arisen y su Peón principal. Kinoshita explicó el Ciclo de Expedición de Reliquias que los jugadores experimentarán mientras exploran la gélida región de Norgan, donde descubrirán reliquias, las evaluarán para desbloquear nuevas armas y habilidades poderosas, y usarán esas nuevas herramientas para profundizar en los secretos del despiadado Dragón Caído y su perseguidor, Eir.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen se lanza para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam el 9 de octubre de 2026. La expansión Dark Arisen también estará disponible por separado como DLC para el juego base en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. El Norgan Fashion Set – Northern Tire estará disponible como bono de reserva, al que se podrá acceder desde el almacenamiento dentro del juego en el lanzamiento. Los jugadores que reserven Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam también tendrán acceso inmediato a Dragon’s Dogma 2 antes del lanzamiento de la expansión.

¡Permaneced atentos para la primera experiencia práctica pública de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen en la Gamescom 2026!

Onimusha: El Camino de la Espada revela a un duelista diabólico

Onimusha: El camino de la espada se abrió paso en la serie con el director Satoru Nihei revelando un nuevo enemigo temible con el que los jugadores se enfrentarán en duelo en el esperado juego de acción con espada cuando se lance este septiembre en PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y PC a través de Steam, la Epic Games Store y Microsoft Store.

Las imágenes ofrecen un primer vistazo a Dohatsu-ten, un Genma aterradoramente rápido y sediento de sangre. Tras abrirse paso en el reino mortal, este guerrero alado de las profundidades del infierno se enfrenta a su protagonista Miyamoto Musashi en una intensa batalla contra un jefe que hará que los jugadores pidan piedad.

Las reservas anticipadas de Onimusha: El Camino de la Espada ya están disponibles e incluyen la skin de espada «Maldición Sellada» y el amuleto «Perro León» como bonificaciones. Los jugadores también pueden disfrutar de la acción satisfactoria del juego hoy descargando la demo de Onimusha: Way of the Sword ahora en la PlayStation Store, Xbox Store, PC en Steam y la Epic Games Store.

¡Resident Evil celebra 30 años de survival horror!

Tras la escalofriante revelación de Resident Evil™ Veronica y el éxito continuo de Resident Evil™ Requiem, la celebración del 30º aniversario de Resident Evil continúa con estos anuncios escalofriantes: