HONOR presenta HONOR MagicBook 16 2026: más ligero, más resistente y con IA integrada
La marca apuesta por combinar un formato de gran pantalla con un diseño ligero, certificaciones de resistencia y nuevas funciones impulsadas por IA
HONOR, la marca de tecnología global, ha anunciado el lanzamiento de HONOR MagicBook 16, un portátil que busca reforzar su presencia en el segmento de productividad con una propuesta centrada en la movilidad, la autonomía y el rendimiento. El equipo incorpora una pantalla de 16 pulgadas en un chasis de tan solo 1,64 kilogramos de peso y 15,9 milímetros de grosor, unas dimensiones que lo sitúan entre los modelos más ligeros de su categoría.
Fabricado en metal con acabado arenado, el nuevo portátil está dirigido a profesionales y usuarios que necesitan combinar trabajo en movilidad con un amplio espacio de visualización. Además, el dispositivo ha obtenido la certificación SGS Exceptional Reliability, que evalúa la resistencia del equipo frente a diferentes situaciones de uso cotidiano y condiciones extremas.
Entre sus elementos de protección destaca también un teclado con certificación IPX2 frente a salpicaduras. Para ello incorpora un sistema interno de drenaje diseñado para proteger de líquidos los componentes críticos, minimizando el riesgo de daños por derrames accidentales.
Intel® Core™ Ultra 5 hasta 52 W de potencia
En el apartado de hardware, HONOR MagicBook 16 2026 integra el procesador Intel Core Ultra 5 325, basado en la nueva arquitectura Panther Lake y fabricado mediante el proceso Intel 18A. El chip combina cuatro núcleos de alto rendimiento y cuatro núcleos de eficiencia para equilibrar potencia y consumo energético.
Para mantener el rendimiento bajo cargas intensivas, HONOR ha implementado un sistema de refrigeración compuesto por un ventilador de gran tamaño, un heat pipe D12 y un conjunto ampliado de aletas de disipación. Gracias a esta configuración, el equipo puede alcanzar hasta 52 W de potencia sin reducir el rendimiento durante tareas exigentes como edición de vídeo en 4K o escenarios avanzados de multitarea.
Batería de 80 Wh y carga rápida GaN
Uno de los aspectos más destacados de HONOR MagicBook 16 es su batería de 80 Wh, una capacidad poco habitual en equipos de este peso. Combinada con la tecnología de optimización energética HONOR Turbo X, la marca asegura una autonomía superior a las 14 horas en escenarios de trabajo de oficina.
El cargador incluido utiliza tecnología GaN de 65 W y añade compatibilidad con carga inversa PPS de hasta 60 W, permitiendo alimentar smartphones, tablets y otros dispositivos desde un único adaptador.
Pantalla de 120 Hz y funciones de IA
La experiencia visual corre a cargo de una pantalla HONOR FullView de 16 pulgadas con resolución WQXGA, tasa de refresco de 120 Hz y una relación pantalla-cuerpo del 92,5 %. El panel incorpora además la tecnología AI Defocus Display, una solución desarrollada por la compañía para reducir la fatiga visual durante largas jornadas de uso mediante simulación óptica de desenfoque.
En materia de productividad, el portátil se integra en el ecosistema de dispositivos HONOR a través de HONOR WorkStation, una plataforma que facilita funciones como la colaboración multipantalla y la sincronización de contenidos entre ordenadores, smartphones y tabletas.
Color, precio y disponibilidad
HONOR MagicBook 16 2026 está disponible en color Starry Gray a un precio de 1.199€.
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