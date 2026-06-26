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Llega al mercado español el nubia Neo 5 GT,un potente smartphone con gatillos laterales y ventilador incorporado

· El nuevo dispositivo llega a España para sorprender por sus capacidades para juegos, como refrigeración de nivel profesional, gatillos ultrarrápidos, batería de larga duración, un espacio de juego con IA de nivel profesional, tecnología Cold-Core Trinity y el exclusivo AI Copilot Demi 2.0.

· El smartphone está disponible en Amazon, Mediamarkt, AliExpress, Miravia TikTok Shop y tiendas especializadas en dos configuraciones distintas y tres acabados diferentes, con un precio desde 399€.

ZTE, proveedor internacional de telecomunicaciones, soluciones de tecnología empresarial y de consumo para Internet móvil y dispositivos, anuncia la llegada a España del su nuevo smartphone con características gaming a precio contenido, el nubia Neo 5 GT.

El nuevo dispositivo de nubia ha sido concebido para llevar la experiencia gaming móvil a un nuevo nivel, con características gaming reales, no solo potencia. Combina tecnologías propias de los eSports con un diseño moderno y sofisticado, e integra prestaciones únicas en su categoría, como refrigeración activa profesional, gatillos táctiles ultrarrápidos, batería de larga duración, un espacio de juego impulsado por IA y el exclusivo AI Copilot Demi 2.0, ofreciendo un rendimiento excepcional tanto dentro como fuera del juego.

Potencia equilibrada y experticia visual mejorada

Con el lema “Born to win”, el nuevo e innovador dispositivo se distingue por una atractiva combinación entre potencia y rendimiento, el dispositivo incorpora un procesador Cold-Core Trinity, basado en una arquitectura eficiente MediaTek D7400 de 4 nm con memoria dinámica LPDDR Max de 6400 Mbps, gestionada por NeoTurbo Engine, que optimiza de forma inteligente los recursos para garantizar altas tasas de fotogramas de forma estable. La configuración que llega a España cuenta con 12 GB de RAM, ampliables virtualmente hasta 24 GB, y 256 GB de almacenamiento interno UFS 2.2, disponible en dos acabados: “Phantom Black” y “Stellar Grey”. Además, se ofrece una versión más orientada al entorno profesional, en color “Obsidian Black”, con un diseño más sobrio y sin iluminación LED trasera. Esta variante “business” incorpora 8 GB de RAM (ampliables hasta 20 GB de forma virtual) y 256 GB de almacenamiento interno.

Dispone de unas medidas de 163.6 x 75.8 x 8.4mm con un rompedor y marcado diseño con referencias a la robótica, pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución 1.5K de 1224×2720 píxeles para una gran experiencia de juego inmersiva con vibrantes colores que potencian la experiencia de cada jugador.

El nuevo dispositivo cuenta con una capacidad pico de 4.500 nits con el objetivo de que el uso al aire libre del smartphone sea totalmente agradable a la vista. Sus 8,4 mm de grosor y su trasera de diseño completamente plano, sin desnivel en el módulo de cámara, están pensados para facilitar el agarre y ofrecer una experiencia cómoda en mano, especialmente en uso horizontal durante el juego. Gracias a una tasa de refresco de 144Hz, la pantalla garantiza un desplazamiento fluido y sin interrupciones hasta en los juegos más exigentes. Además, la función Eye Care, certificada por SGS, contribuye a reducir la fatiga ocular durante sesiones prolongadas.

Ventilador integrado: una innovación sin precedentes en su segmento.

El nubia Neo 5 GT responde a la preocupación principal de los jugadores al integrar enfriamiento activo y componentes de alto rendimiento para mantener las tasas de rendimiento estables y consistentes durante toda la sesión de juego. En comparación con sus competidores, el nubia Neo 5 GT incorpora un sistema de refrigeración activa con ventilador real, que el usuario puede activar o desactivar manualmente o dejar en modo automático, además de una amplia superficie de disipación de calor de 29.508 mm². Este sistema se basa en un diseño innovador que utiliza canales de flujo de aire para dirigir el enfriamiento directamente hacia la CPU y la batería.

En situaciones competitivas, cada milisegundo cuenta. Al incorporar los nuevos gatillos laterales “Neo Triggers 5.0” de 550 Hz de tasa de muestreo táctil, el nubia Neo 5 GT transforma la experiencia de control típica en una experiencia de control de cuatro dedos, similar a la de un dispositivo de grado profesional. Con una latencia de 5,5 ms y una velocidad de toque de 3049 Hz, este dispositivo es instantáneo y preciso. El algoritmo Magic Touch 3.0 da prioridad a la sensibilidad de la pantalla en presencia de humedad o sudor. Unas características técnicas avanzadas más propias de móviles gaming prémium de más de 1.000 euros.

El dispositivo integra una batería de doble celda de 6.210 mAh y carga rápida de 45 W. El modo extremo al llegar a 5% de batería permite hasta 23 minutos adicionales de juego o 29 horas en espera. La función de Carga Bypass del dispositivo alimenta directamente el smartphone durante el juego sin pasar por la batería, lo que protege la estabilidad de la batería, reduce su temperatura y prolonga la durabilidad.

Una experiencia inmersiva en un diseño pensado para la comodidad del usuario

El nubia Neo 5 GT destaca por un diseño diferencial orientado a la comodidad y la experiencia gaming. Su parte trasera completamente plana, sin saliente de cámara, mejora el agarre y aporta mayor estabilidad durante el uso prolongado. La ergonomía se refuerza con esquinas redondeadas y un cable de carga especializado de 90°, pensado para facilitar las partidas mientras el dispositivo está conectado. En el apartado audiovisual, incorpora altavoces estéreo duales con DTS:X® Ultra, motor lineal X-Axis e iluminación trasera “Eagle Eye”, inspirada en la mirada de un águila, junto a LEDs personalizables integrados también en el ventilador.

El ecosistema AI Game Space 5.0 concentra las principales funciones de optimización y control del rendimiento gaming. La plataforma integra el asistente inteligente AI Copilot Demi 2.0, diseñado para mejorar la experiencia de juego mediante herramientas específicas como Gaming Coach, que ofrece información y actualizaciones en tiempo real para títulos FPS y MOBA; Gaming Chatbot, capaz de resolver consultas de forma inmediata; y Demi Auto-Chat, que automatiza la gestión de mensajes durante las partidas.

El nubia Neo 5 GT presenta una propuesta versátil capaz de combinar entretenimiento, productividad y creación de contenido en un único dispositivo. Equipada con una triple cámara trasera con IA de 50 MP y cámara frontal de 16 MP, incorpora además un amplio conjunto de funciones inteligentes diseñadas para optimizar la experiencia diaria gracias a la IA. Entre ellas destacan AI Memory, AI Scam Alert, AI Image/Text Generation y AI Translate, herramientas enfocadas a reforzar la productividad, la seguridad y las capacidades creativas del usuario. Desde sesiones de gaming competitivo hasta la gestión de tareas cotidianas o la generación de contenidos, la gama ofrece un rendimiento integral adaptado a distintos escenarios de uso.

Su lanzamiento en España está previsto para la primera quincena de junio. El dispositivo estará disponible en Amazon, Mediamarkt, AliExpress, Miravia, TikTok Shop y tiendas especializadas con un PVP de 449€ para la versión de 12 GB+256 GB, disponible en los acabados Phantom Black y Stellar Silver. Además, contará con una variante orientada al entorno profesional, de 8GB+256GB de almacenamiento, en el acabado Obsidian Black, con un PVP de 399€