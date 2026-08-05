Preparaos para liderar la cacería en Apex Legends Marca. La última temporada de Apex Legends ya está disponible en PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch 2.
Bloodhound ha reclamado la bendición del Padre de Todo y ha evolucionado de un rastreador experto a un cazador letal con nuevos poderes. Los jugadores pueden seguir un rastro brillante con la pasiva mejorada de Bloodhound, rastrear objetivos con una táctica reformada y lanzar su emboscada con la nueva habilidad definitiva Manto del Padre de Todo. Pero Bloodhound no está cazando a solas: Loba y Rampart se unen a la manada con nuevas mejoras de equilibrio.
El Fin del Mundo también ha cambiado, trayendo una estética de dioses antiguos, puntos de interés nuevos y actualizados, y auroras boreales brillando en el cielo nocturno. Vuelven los favoritos de siempre: Fábrica de clasificación y Pilas de construcción reaparecen en Fragmento, mientras que Rampart encuentra un nuevo estacionamiento para Big Maude en la parte superior de Deslizamiento.
Los jugadores maximizarán su equipamiento con accesorios corruptos que ahora introducen un nuevo poder de juego tardío con una compensación real y un saqueo optimizado que hacen que la elección de armas sea más estratégica.
Apex Legends Marca ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC a través de EA App, Epic Game Store y Steam. Para más noticias sobre Apex Legends, visitar www.playapex.com para conocer las últimas actualizaciones.. Leer artículo completo en Frikipandi Ya está disponible la nueva temporada de Apex Legends: Marca.