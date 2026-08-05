HONOR incorpora en su Serie 600 el nuevo smartphone de gama media HONOR 600 Lite

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HONOR 600 Lite lleva a la gama media un diseño metálico, una cámara de 108 MP y una batería de 6520 mAh

cámara ultranítida de 108 MP que convierten las inspiraciones fugaces en obras maestras instantáneas. Impulsado por la inteligencia de las Sugerencias de Pantalla con IA y respaldado por una batería de 6520 mAh de larga duración, líder en su categoría, HONOR 600 Lite garantiza que las experiencias de IA de vanguardia y la artesanía premium estén ahora al alcance de todos los usuarios. HONOR , la compañía global líder en ecosistemas de dispositivos con IA, ha lanzado HONOR 600 Lite , un teléfono asequible que marca un avance significativo al combinar un diseño unibody de aluminio fabricado mediante un proceso de forjado al vacío, el primero en la industria, que aporta una durabilidad propia de la gama alta, con un botón físico de cámara con IA y unaque convierten las inspiraciones fugaces en obras maestras instantáneas. Impulsado por la inteligencia de las Sugerencias de Pantalla con IA y respaldado por una, líder en su categoría, HONOR 600 Lite garantiza que las experiencias de IA de vanguardia y la artesanía premium estén ahora al alcance de todos los usuarios.

El primer diseño unibody en metal, que exhibe artesanía industrial

HONOR 600 Lite apuesta por diferenciarse dentro de la gama media con un diseño que se aleja de los habituales acabados en plástico. Para ello, incorpora un chasis unibody de aluminio fabricado mediante un proceso de forjado al vacío. HONOR ha desarrollado materiales metálicos innovadores propios que se someten a un avanzado proceso de grabado en frío y a un tratamiento mediante tecnología excimer para crear un marco metálico con texturas micro y nanométricas que mejoran tanto el acabado como la sensación en la mano.

Pese a su construcción metálica, HONOR 600 Lite mantiene un perfil extremadamente esbelto, con un grosor de apenas 7,34 mm1 y un peso aproximado de 180 g2, lo que garantiza una sensación ligera y premium al tacto que desafía su clasificación como “teléfono de gama de entrada”. La elegancia se ve reforzada por un bisel extremadamente estrecho de 1,23 mm, que permite que la pantalla AMOLED 1,5K de 6,6 pulgadas3 fluya de manera continua hasta los bordes, ofreciendo una experiencia visual prácticamente sin marcos. Esta integridad estructural se ve reforzada por una resistencia a caídas de primer nivel desde 1,8 metros4, lo que convierte a este modelo en el único teléfono con marco metálico de su categoría que ha superado la Certificación SGS Premium Performance de Resistencia a Caídas y Aplastamiento5.

Captura instantánea de la inspiración con el botón de cámara con IA y fotografía ultranítida de 108 MP

En el centro de la experiencia «IA en cada clic» se encuentra el botón de cámara con IA, una tecla física dedicada que devuelve el placer de la captura instantánea: HONOR es consciente de que los momentos más valiosos suelen perderse en el tiempo que se tarda en desbloquear la pantalla. Uno de los elementos más destacados de HONOR 600 Lite es la incorporación de un botón físico dedicado a la cámara, una función poco habitual en este segmento que busca agilizar el acceso a las funciones fotográficas. Integrado en la aplicación de cámara, este botón permite abrir la cámara o capturar una imagen con una sola pulsación, mientras que una pulsación prolongada inicia la grabación de vídeo en alta definición. Esta interacción física se combina con una potente cámara principal ultranítida de 108 MP6, que utiliza un Algoritmo de Dominio Nativo Raw mejorado para capturar detalles y texturas de calidad profesional. Para complementar este hardware de alta resolución, el dispositivo incorpora filtros fotográficos de múltiples estilos de tipo analógico, que permiten a los usuarios imbuir sus fotografías de emoción artística en cada clic. Ya sea al capturar un paisaje o un retrato espontáneo, la combinación del botón táctil con IA y el sensor de 108 MP garantiza que cualquier usuario pueda producir imágenes de calidad profesional sin ninguna curva de aprendizaje.

Resistencia de maratón en la era digital gracias a una batería de larga duración de 6520 mAh

Respaldando este ecosistema de IA y contenido multimedia de alta resolución se encuentra una batería de alta energía de 6520 mAh7, líder en su categoría, una enorme celda de energía que elimina la ansiedad moderna de tener que recargar a mitad del día. El dispositivo ha obtenido la certificación de resistencia de batería de TÜV Rheinland, con hasta 48 horas8 de autonomía verificadas en condiciones de prueba, lo que permite un uso fiable durante todo el día e incluso durante varios días. HONOR 600 Lite está diseñado para ofrecer resistencia incluso bajo cargas de trabajo exigentes, optimizado por el procesador octa-core MediaTek Dimensity 7100 Elite. Cuando finalmente sea necesario recargarlo, la tecnología de carga rápida por cable HONOR SuperCharge de 45 W9 permite a los usuarios retomar rápidamente su vida digital. Esta longevidad va acompañada de una generosa capacidad interna: con hasta 12 GB de RAM y 256 GB10 de ROM, la tecnología HONOR RAM Turbo permite ampliar la memoria del dispositivo hasta un equivalente de 24 GB11, garantizando que decenas de aplicaciones puedan permanecer activas en segundo plano sin ralentizaciones. Ya sea que el usuario esté disfrutando de una aventura al aire libre bajo la luz directa del sol, gracias al brillo máximo de 6500 nits12 de la pantalla, o gestionando una jornada laboral intensa, la batería y el conjunto de rendimiento de HONOR 600 Lite están diseñados para mantener el ritmo incluso de los estilos de vida más exigentes.

Productividad mejorada gracias a las inteligentes Sugerencias de Pantalla con IA

HONOR 600 Lite aprovecha la potencia de MagicOS 10 para transformar el smartphone en un asistente personal proactivo mediante las Sugerencias de Pantalla13 con IA. Al mantener pulsado el botón de cámara con IA, los usuarios pueden activar un conjunto de herramientas inteligentes diseñadas para agilizar las tareas diarias y reforzar la seguridad digital. Entre ellas se incluyen Circle to Search, que permite identificar objetos o texto en pantalla de forma instantánea, y la herramienta de resumen con IA, capaz de condensar artículos o documentos extensos en información concisa y práctica. Para el profesional moderno, el dispositivo ofrece IA de redacción para pulir textos en tiempo real y detección de clonación de voz mediante IA, una función de seguridad clave que ayuda a los usuarios a identificar y protegerse frente a llamadas fraudulentas generadas por IA. Al trasladar estas avanzadas capacidades de IA desde el interior de los menús a un simple clic físico, HONOR 600 Lite garantiza que el poder de la inteligencia artificial sea una extensión natural de las intenciones del usuario.

Color, precio y disponibilidad

Con un precio de 379 €, para adaptarse a una amplia variedad de preferencias de estilo, HONOR 600 Lite ya está disponible en cuatro opciones de color14: Sprout Green, Desert Gold, Velvet Grey y Velvet Black.