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Monster Hunter Wilds presenta una nueva Demo, nuevas opciones de Product Bundle y la Global Exhibition Match

Capcom ha lanzado hoy una nueva Demo de Monster Hunter Wilds™, además de presentar nuevas opciones de producto y anunciar la llegada en septiembre de 2026 del Monster Hunter Wilds Championship – Global Exhibition. Monster Hunter Wilds ya está disponible para PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC via Steam.

Adéntrate en las Forbidden Lands

Los jugadores interesados en Monster Hunter Wilds ya pueden acceder a la nueva Demo para disfrutar de las primeras horas del juego en Offline Mode, con acceso completo a la creación de personajes, los 14 weapon types y contenido de la historia hasta el inicio del Chapter 1-3, “To the Forest”. Los hunters que deseen continuar su aventura en las Forbidden Lands podrán transferir de forma sencilla sus save data a la versión completa en la misma plataforma. La Monster Hunter Wilds Demo ya está disponible en PlayStation5, Xbox Series X|S y PC via Steam.

Nuevas Product Options

A partir de hoy, Capcom introduce nuevas opciones para los hunters que quieran disfrutar de Monster Hunter Wilds y de todo su contenido adicional, además de aplicar una nueva permanent price reduction. Las nuevas opciones de Monster Hunter Wilds bundle se detallan a continuación e incluirán todos los premium bonuses de las opciones disponibles anteriormente.

Monster Hunter Wilds Gold Edition : un bundle que incluye el juego completo y la Monster Hunter Wilds Cosmetic DLC Collection.

: un bundle que incluye el juego completo y la Cosmetic DLC Collection. Monster Hunter Wilds Cosmetic DLC Collection: bundle de 10 DLC packs que incluye el Monster Hunter Wilds Extras Cosmetic DLC Pack.

Monster Hunter Wilds Extras Cosmetic DLC Pack: bundle de paid cosmetic DLC que anteriormente solo estaban disponibles como productos independientes.

La introducción de estas nuevas opciones coincide con la retirada progresiva de los bundles anteriores: Monster Hunter Wilds Deluxe Edition, Premium Deluxe Edition y Cosmetic DLC Pass. Los hunters que ya hayan adquirido estos productos podrán seguir utilizándolos, y los DLC packs y artículos individuales continuarán disponibles como productos separados.

Hunters de todo el mundo se reúnen

El Monster Hunter Wilds Championship – Global Exhibition llegará oficialmente en septiembre de 2026. Tras avanzar en los torneos regionales celebrados en Japón, Estados Unidos, Europa y Taiwán, las cuatro mejores duplas de hunters del mundo se reunirán para competir en representación de sus regiones. Las nuevas Challenge Quests “Event: Dreams May Soar” y “Event: Unchained Arkveld” ya están disponibles desde el Quest Counter para aquellos hunters que quieran perfeccionar sus habilidades y comparar sus mejores tiempos con los equipos del Championship. Próximamente se compartirán más detalles sobre la fecha y la ubicación.

Monster Hunter Wilds se encuentra actualmente en desarrollo para Nintendo Switch™ 2. Capcom compartirá más información sobre la gran expansión Monster Hunter Wilds: Ascendance™, prevista para 2027, más adelante.