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Ya están aquí las novedades de FUT de EA SPORTS FC™ 27

Ya están disponibles las últimas novedades de EA SPORTS FC 27, centradas en el modo FUT (Football Ultimate Team), donde se introducen cambios importantes para ofrecer una experiencia más profunda y personalizada.

Entre los puntos más destacados:

Nueva función Galería , que permite coleccionar artículos de jugador como si fueran cartas, creando un álbum virtual que refleja el progreso del club.

Sistema de valoración de colecciones (sets) con recompensas exclusivas según su calidad y rareza.

Incorporación de nuevos atributos y mecánicas que aportan más valor a cada carta obtenida.

Más contenido para un jugador, incluyendo eventos y torneos offline para enriquecer la experiencia.

Estas mejoras forman parte de la evolución general del juego, que apuesta por dar más control al jugador y una mayor profundidad en todos los modos.

Puedes consultar todos los detalles en la web que os dejamos a continuación.

Con EA SPORTS FC™ 27, podrás inmortalizar el club de tus sueños con la nueva Galería FUT™, descubrir artículos de jugador holográficos únicos, dar forma a las evoluciones a través de diferentes caminos, intercambiar jugadores fácilmente mediante SBC simplificados y mucho más.

Galería FUT

En EA SPORTS FC™ 27, tus artículos de jugador tendrán un legado duradero en tu club gracias a la nueva Galería FUT. Podrás crear registros de los artículos de jugador que pasen por tu club, ya sea el delantero que te llevó a la final de FUT Champions o ese extremo del que decidiste desprenderte tras una mala racha.

La Galería FUT va más allá de simplemente guardar recuerdos; también crea un camino para ganar recompensas.

La mayoría de los artículos de jugador obtenidos a través de sobres, el mercado de transferencias, objetivos, SBC y otras recompensas de Football Ultimate Team pueden formar parte de tu galería. Los artículos cedidos no son elegibles, mientras que los artículos de evolución están representados por el artículo base original antes de su evolución.

Aunque un artículo ya no esté activo en tu Club, por ejemplo, si lo vendiste en el Mercado de Transferencias o lo presentaste a un SBC, aún puede contribuir a los Conjuntos de la Galería, ayudándote a aumentar tu Nivel de Galería y ganar recompensas.

Conjuntos de galería

La galería está organizada en torno a conjuntos que se centran en diferentes temas, como naciones, ligas, clubes y campañas.

Por ejemplo, puedes abrir un conjunto de liga y empezar a llenarlo con los objetos de jugador que hayas ganado durante la temporada en esa liga. Puedes añadir objetos manualmente para personalizar el conjunto o usar la función de autocompletar para llenar los espacios disponibles de forma más eficiente.

Establecer calificaciones

Completar un conjunto de la galería es solo el comienzo. Cada conjunto que completes recibirá una calificación según los objetos que incluya. Cada objeto tiene su propio valor, y las versiones especiales o con mayor valoración general (OVR) de los objetos de jugador pueden contribuir más a la calificación total del conjunto. Mejorar la calificación de tus conjuntos también te ayudará a ganar recompensas a medida que avances en tu galería.

Esto significa que puedes volver a tus conjuntos y mejorarlos a lo largo de la temporada. Puedes empezar con objetos dorados normales y luego mejorar el mismo conjunto con objetos de campaña, héroes, iconos o versiones holográficas.

Nivel de galería

Cada conjunto que completes y mejores contribuye a tu nivel general de galería, creando otra vía de progresión a largo plazo para tu club, más allá de simplemente ampliar tu plantilla.

A medida que aumente tu nivel en la Galería, obtendrás recompensas vinculadas a ese progreso.

Algunos conjuntos se centran en la progresión, mientras que otros se enfocan en mostrar los artículos de jugador más importantes para tu club. Los conjuntos personalizados te dan la libertad de destacar a tus jugadores favoritos y crear exhibiciones basadas en los temas que más te importan.

Recompensas de la galería

Las recompensas se obtienen al calificar conjuntos y alcanzar hitos en la galería.

Al clasificar los conjuntos, puedes ganar objetos cosméticos, fichas de galería y otros tipos de recompensas, y las clasificaciones más altas de los conjuntos desbloquean recompensas adicionales.

Los Tokens de Galería se pueden usar en la Tienda de Tokens de Galería, donde podrás elegir recompensas inspiradas en la afición y la identidad del Club. Estas incluyen Equipaciones, Insignias y otras recompensas, además de una nueva categoría de Artículos históricos llamada Salón de FUT. Pronto compartiremos más información sobre el Salón de FUT.

Los logros del Nivel de Galería también pueden ofrecer recompensas mayores a medida que avanzas, incluyendo oportunidades para ganar artículos holográficos exclusivos, que analizaremos con más detalle más adelante en este análisis en profundidad.

La tienda de fichas de la galería evolucionará a lo largo de la temporada, introduciendo nuevas recompensas y ofreciéndote más formas de decidir qué quieres ganar a continuación.

Buscar la máxima puntuación no se trata solo de encontrar jugadores mejor valorados. Las etiquetas premian combinaciones específicas de objetos de jugador dentro de un conjunto, lo que te da flexibilidad para mejorar tu puntuación y descubrir nuevas formas de optimizar tu galería.

Las etiquetas se basan en combinaciones de propiedades de los objetos dentro del conjunto, como por ejemplo, incluir un número requerido de objetos de oro, objetos de campaña u otros tipos de objetos específicos.

Centro de galerías

EA SPORTS FC™ 27 también introduce el Centro de Galería, un nuevo entorno que le da a tu Club una presencia más visible. El Centro de Galería aparece como el entorno principal de Football Ultimate Team™ donde puedes ver los Artículos de Jugador, los Conjuntos favoritos y otras partes de tu Club representadas en el espacio que te rodea (solo en PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2).

Por ejemplo, al ver un conjunto de club, los elementos de ese conjunto pueden aparecer en el entorno. Los conjuntos favoritos también pueden ayudarte a personalizar tu espacio, haciendo que tu club sea más visible a medida que crece.

Artículos 3D

A medida que tu Club crece a lo largo de la temporada, tu Galería también debería reflejarlo. Ahora, los Artículos de Jugador pueden aparecer como objetos 3D dentro de Football Ultimate Team™, lo que permite que tu espacio refleje la evolución de tu Club.

Esto ayuda a darle a tu Galería una mayor sensación de pertenencia. Al principio de la temporada, tu espacio podría reflejar un Club en crecimiento, construido con objetos de Bronce, Plata y Oro. Más adelante, a medida que consigas objetos de Campaña, ICONOS, Héroes, objetos holográficos y otros objetos especiales, el Centro de la Galería podrá reflejar visualmente ese progreso.

Artículos holográficos

Los artículos holográficos son una versión más rara de los artículos especiales. Cuando un artículo especial elegible está disponible en un paquete, también puede estar disponible una versión holográfica del mismo. Los artículos holográficos presentan detalles de presentación de primera calidad y efectos visuales únicos que los distinguen instantáneamente de sus contrapartes estándar.

El jugador y sus atributos durante el partido permanecen iguales. Lo que hace especial a un artículo holográfico es su rareza y presentación visual, que te permite tener una nueva versión de tus jugadores favoritos para usar en tu plantilla, exhibir en tu galería o encontrar en el mercado de transferencias.

Existen dos tipos de objetos holográficos. Los objetos holográficos regulares presentan el efecto de lámina animada estándar, mientras que los objetos holográficos impecables ofrecen una apariencia aún más exclusiva, incluyendo el nombre del jugador en una fuente estilizada. Cada objeto de jugador elegible solo tendrá una versión holográfica: regular o impecable.

Debido a que los objetos holográficos son más raros que sus contrapartes estándar, contribuyen más a la puntuación general de tu conjunto.

Rareza del artículo

EA SPORTS FC™ 27 actualiza el sistema de rareza de los objetos base en Football Ultimate Team™. Para simplificar la experiencia y distinguir los nuevos objetos holográficos de sus versiones base, los objetos de bronce, plata y oro ya no aparecerán como comunes ni raros. En su lugar, los objetos base se clasificarán simplemente como bronce, plata u oro. Nuestro objetivo es que la experiencia general de apertura de sobres se mantenga constante año tras año.

Como resultado, los Paquetes ya no indicarán la cantidad mínima de Artículos Raros garantizados. Para los Paquetes que anteriormente garantizaban Artículos de Jugador Raros, la probabilidad de recibir un Artículo de Jugador base con una valoración general de 82 o inferior (un umbral por debajo del cual los jugadores podían ser designados como Comunes o Raros) se mantendrá coherente con EA SPORTS FC™ 26.

Al igual que en títulos anteriores, las probabilidades de obtener un sobre varían según el jugador dentro del mismo OVR. Estas actualizaciones buscan mantener una experiencia de apertura de sobres consistente año tras año, a la vez que simplifican la estructura de rareza de los artículos en EA SPORTS FC™ 27. Consulta la pantalla de probabilidad de sobre dentro del juego para cada sobre de la tienda FUT para obtener detalles específicos.

SBC

Los SBC han sido una parte fundamental de Football Ultimate Team™ durante casi una década. En FC 27, presentamos una nueva forma de completarlos y de obtener recompensas de manera más rápida e intuitiva.

Los desafíos de creación de plantillas (SBC) tradicionales suelen pedir a los jugadores que cumplan varios requisitos a la vez, como la química, la posición o las valoraciones. Esta complejidad puede ser entretenida, pero sabemos que, en ciertos tipos de SBC, como los de jugadores y mejoras, los jugadores suelen preferir una forma más rápida de obtener la recompensa. El objetivo no es eliminar las decisiones importantes, sino reducir la tediosa tarea de completarlas.

Los SBC optimizados simplifican la experiencia. En lugar de crear un equipo completo en función de la química, la posición o los requisitos de valoración general, verás los artículos elegibles de tu club y seleccionarás los que quieras enviar.

Cada objeto contribuye con una puntuación según su valoración general y rareza, utilizando el mismo sistema de puntuación que la Galería. A medida que envíes objetos, tu progreso en el SBC aumentará hasta alcanzar la puntuación objetivo. También puedes enviar varias versiones del mismo objeto, incluyendo duplicados, para contribuir a dicha puntuación.

Los SBC optimizados también permiten el progreso parcial. Esto significa que no es necesario completar el requisito completo en una sola entrega. Puedes enviar algunos elementos, avanzar hacia el objetivo y volver más tarde para completarlo.

También planeamos flexibilizar los requisitos eliminando los criterios de calificación general del equipo.

Por ejemplo, un SBC simplificado para un artículo de Jugador del Mes podría requerir únicamente una puntuación total, y cada artículo enviado debe tener una valoración de 75 o superior. Otros SBC simplificados podrían no tener ningún requisito de valoración general mínima, sino solo un requisito de puntuación total.

Eso significa que sería posible completar el SBC enviando más objetos de menor calificación, menos objetos de mayor calificación o una combinación de ambos.

La combinación de requisitos simplificados, la posibilidad de enviar duplicados y la opción de enviar parcialmente los duplicados facilitará considerablemente la gestión de clubes y la resolución de problemas relacionados con los duplicados.

Nos complace presentar el nuevo formato SBC simplificado, que planeamos usar en la mayoría de los SBC de jugadores y mejoras. También seguiremos ofreciendo soporte para los SBC tradicionales, que incluyen desafíos más complejos, y ajustaremos el uso de ambos formatos según sus comentarios a lo largo del año.

Evoluciones

La evolución continúa en EA SPORTS FC™ 27 con nuevas actualizaciones diseñadas para ofrecerte más opciones y mejores herramientas de planificación. Dos de las novedades más importantes son Pathways y Evolution Chain Preview.

Senderos

Las rutas ofrecen a las evoluciones opciones de mejora ramificadas. En lugar de que cada evolución siga una ruta fija, algunas pueden ofrecer múltiples opciones de mejora.

Por ejemplo, una opción podría mejorar el regate y añadir un estilo de juego como Técnico, mientras que otra podría mejorar la conciencia defensiva y añadir un estilo de juego como Marcaje individual.

No todas las evoluciones usarán rutas de aprendizaje. Las evoluciones lineales tradicionales seguirán existiendo, pero algunas evoluciones seleccionadas ofrecerán opciones ramificadas que te permitirán adaptar el objeto a las necesidades de tu equipo o a tu estilo de juego.

Vista previa de la cadena evolutiva

A muchos jugadores les gusta planificar sus rutas de evolución. La vista previa de la cadena de evolución facilita esa planificación en Football Ultimate Team™ al permitirte ver cómo una evolución puede llevar a la siguiente antes de tomar una decisión.

Anteriormente, podías previsualizar cómo afectaría una Evo a un jugador antes de confirmarla. En EA SPORTS FC™ 27, también puedes previsualizar posibles cadenas de evolución.

Eso significa que puedes evaluar a un jugador, previsualizar su evolución y ver qué evoluciones adicionales podrían estar disponibles posteriormente.

Sabemos que a muchos de ustedes en la comunidad de FC les gusta planificar sus Evociones cuidadosamente, especialmente cuando una mejora puede llevar a otra. Con las Vistas Previas de Cadenas de Evolución, queremos incorporar más de esa planificación directamente en Football Ultimate Team™ y facilitar la toma de decisiones.

Laboratorio de estilos de juego

Tras su introducción en EA SPORTS FC™ 26, el PlayStyle Lab regresa para ofrecerte la flexibilidad de personalizar los estilos de juego en los elementos elegibles.

El PlayStyle Lab estará disponible como un programa recurrente en EA SPORTS FC™ 27, comenzando en la Temporada 1.

Este año, implementaremos algunas actualizaciones clave en el funcionamiento del sistema. Los artículos elegibles contarán con una selección de estilos de juego predefinidos, lo que te permitirá personalizarlos en lugar de empezar desde cero. Además, los requisitos para obtener los estilos de juego variarán, y algunos requerirán más tiempo o esfuerzo. Estos ajustes están diseñados para preservar mejor las características únicas de cada artículo, a la vez que fomentan una mayor diversidad tanto en la creación de plantillas como en los estilos de juego en el campo.

También hemos escuchado sus comentarios sobre el equilibrio entre las Evoluciones y otras formas de mejorar su plantilla en FUT. En EA SPORTS FC™ 27, seguiremos ajustando el equilibrio entre los artículos que se mejoran mediante las Evoluciones y los que se obtienen a través del Mercado de Transferencias, los Objetivos y otras recompensas. Compartiremos más detalles sobre nuestros planes en este sentido a medida que se acerque el lanzamiento.

Campañas y contenido en directo

El Centro de Campañas es una nueva forma de ver lo que sucede en Football Ultimate Team™. Las campañas de Football Ultimate Team™ pueden incluir nuevos objetivos, SBC, evoluciones, conjuntos de galería, eventos en vivo y mucho más.

El nuevo Centro de Campañas reúne toda esa información en un solo lugar para que puedas comprender mejor qué está activo y cuál es el siguiente paso.

Desde el Centro de campañas, puedes ver qué hay disponible en la campaña actual, descubrir qué recompensas puedes ganar a continuación y navegar más rápidamente al contenido relevante.

Eventos en vivo para un solo jugador

EA SPORTS FC™ 27 amplía los eventos en vivo con nuevas opciones para un solo jugador, ofreciéndote más maneras de participar en contenido temático de FUT contra oponentes controlados por la IA.

Los eventos en vivo para un solo jugador pueden incluir escuadrones personalizados, reglas únicas, requisitos específicos para cada escuadrón y oponentes diseñados en torno a la temática del evento. En lugar de ser una partida estándar contra la CPU, cada evento está diseñado para ser único, con nuevos oponentes y objetivos que cumplir.

Algunos eventos en vivo para un solo jugador se desarrollarán en una serie de desafíos conectados, donde cada etapa presentará novedades. Los primeros partidos ofrecerán dificultades seleccionables y requisitos más accesibles, mientras que las etapas posteriores aumentarán el desafío con oponentes más fuertes, niveles de dificultad fijos y requisitos de equipo más exigentes.

Los jugadores disfrutan de Football Ultimate Team™ de diferentes maneras. Los eventos en vivo para un solo jugador ofrecen a quienes prefieren jugar sin conexión la posibilidad de participar en eventos temáticos y progresar a su propio ritmo.

Oponentes de IA temáticos

Dado que los eventos en vivo para un solo jugador se juegan contra oponentes controlados por la IA, los enfrentamientos pueden basarse en temáticas específicas. Los eventos pueden incluir equipos vinculados a un club, campaña, torneo o evento en vivo. Los oponentes podrían volverse más fuertes a lo largo de las rondas, usar diferentes tipos de objetos o reflejar la temática del evento.

Por ejemplo, podemos crear torneos para un solo jugador en los que podrás intentar recrear una racha ganadora a través de las fases eliminatorias, enfrentándote a los mejores clubes de ligas de todo el mundo con tácticas y plantillas personalizadas auténticas.

Opciones de dificultad

Los eventos en vivo para un solo jugador también admiten diferentes niveles de dificultad. Algunos eventos te permiten elegir la dificultad, mientras que otros tienen niveles preestablecidos que aumentan a medida que avanzas.

Por ejemplo, utilizando el ejemplo del torneo eliminatorio mencionado anteriormente, la primera ronda del torneo podría comenzar en Semi-Profesional, pasar a Profesional, luego a Clase Mundial y terminar en Legendario en la final.

Mejoras de objetos y escuadrones

En EA SPORTS FC™ 27, estamos rediseñando la forma en que los artículos mejoran a lo largo de la temporada, con el objetivo de crear una progresión del equipo y una experiencia en el terreno de juego aún más equilibradas y satisfactorias.

Mejoras de artículos

Cuando pensamos en las mejoras de objetos en FUT, queremos que sean significativas a lo largo de todo el año, brindando a los jugadores más tiempo para disfrutar de los objetos que añaden a su club antes de realizar la siguiente mejora. También queremos que las mejoras de objetos a lo largo de la temporada preserven la identidad de cada jugador y fomenten un juego equilibrado. Por ejemplo, si los atacantes reciben demasiadas mejoras defensivas, su rol en el campo puede desdibujarse y desequilibrar la relación entre ataque y defensa en el juego.

En EA SPORTS FC™ 27, nos basamos en lo que los jugadores valoran de las mejoras de objetos con un conjunto de cambios conectados en las mejoras de atributos de objetos, estilos de juego y ritmo de la campaña.

En su lanzamiento, los artículos de jugador tendrán niveles de OVR y estilo de juego similares a los de FC 26. Sin embargo, para el final de la temporada, nuestra intención es que la diferencia en los atributos y el estilo de juego entre los artículos base y los artículos de la campaña final sea significativamente menor en comparación con FC 26.

El año pasado dimos un primer paso hacia esta visión. En FC 27, vamos más allá introduciendo una serie de cambios adicionales diseñados para mejorar la experiencia general del jugador.

Para respaldar este enfoque, estamos reduciendo el número máximo de PlayStyle+ disponibles en un solo objeto de cinco a tres, además de reducir la magnitud de las mejoras de atributos a lo largo del año, con especial atención a preservar las cualidades que hacen que cada jugador sea único.

También reduciremos en aproximadamente cinco el número de semanas con un Escuadrón de Campaña a lo largo del año. Durante estos periodos, los jugadores podrán seguir disfrutando de una variedad de contenido en vivo, pero no contarán con un nuevo Escuadrón de Campaña, lo que permitirá que las campañas principales y sus objetos destacados tengan mayor protagonismo.

En conjunto, estos cambios están diseñados para dar a los jugadores más tiempo para disfrutar de sus escuadrones durante más tiempo, hacer que las campañas resulten más significativas y crear más variedad tanto en la creación de escuadrones como en la jugabilidad.

Mejoras de escuadrón

Más allá de los elementos individuales, también estamos rediseñando el proceso general de mejora de la plantilla para que resulte más coherente, desde las plantillas iniciales hasta las de élite.

Nuestro objetivo es crear un sistema de mejora de plantilla en el que el tiempo y la habilidad que los jugadores dediquen a EA SPORTS FC™ 27 se traduzcan en mejoras significativas para su club y en una experiencia de juego más gratificante. Además, los jugadores nos comentan que la progresión debe ser equilibrada, con mejoras importantes disponibles en cada etapa de su recorrido.

En EA SPORTS FC™ 27, estamos ajustando la forma en que se distribuyen los artículos de jugador y las mejoras a lo largo del año para crear una experiencia de mejora más consistente.

La experiencia de incorporación seguirá ayudando a los jugadores a formar rápidamente su plantilla inicial. Sin embargo, en FC27, progresar en las primeras etapas de la creación de una plantilla sólida requerirá mayor dedicación, mientras que formar una plantilla de élite será más factible mediante el juego continuo y el desarrollo de habilidades.

Para respaldar esto, estamos implementando cambios de equilibrio coordinados en Campañas, recompensas, Evoluciones, Desafíos de Creación de Plantillas y más. Por ejemplo, reduciremos el tamaño promedio de las plantillas de Campaña cuando sea apropiado para la temática, aunque reconocemos que algunas campañas, como Camino a la Final, seguirán incluyendo una mayor cantidad de Clubes. También limitaremos el rango de OVR y Atributos en cada lanzamiento para garantizar que cada Artículo de Campaña sea significativo.

En conjunto, estos cambios están diseñados para crear un proceso de mejora de la plantilla más constante a lo largo del año y fortalecer la conexión entre cómo los jugadores invierten su tiempo y el progreso que logran con su club.

Roles

Los comentarios de los jugadores nos han demostrado lo mucho que valoran la posibilidad de personalizar los objetos según sus tácticas y estilo de juego preferidos. Algunas de las evoluciones más populares en EA SPORTS FC™ 26 fueron aquellas que añadieron familiaridad con el rol+ o el rol++, lo que brindó a los jugadores mayor flexibilidad en el uso de los objetos en su plantilla.

Partiendo de esos comentarios, todos los artículos especiales que se lancen a lo largo del año en EA SPORTS FC™ 27 recibirán la función Role++ en todos los roles, tanto en sus posiciones principales como secundarias, lo que dará a los jugadores más libertad para configurar su plantilla y sus tácticas.

También hemos observado que los roles a veces pueden resultar demasiado rígidos en el juego, por lo que en FC 27 introducimos la Conciencia Espacial de Ataque para ayudar a los jugadores a reconocer los espacios libres de forma más natural y realizar desmarques más decisivos en ataque. Esto significa que los jugadores podrán aprovechar mejor el espacio que tienen delante, en lugar de limitarse a mantener sus posiciones y roles.

Combinadas con nuevas formas de generar juego mediante carreras curvas activadas, carreras de pase y seguimiento, y cruces al espacio, estas mejoras deberían crear mayor flexibilidad en la forma de atacar y conducir a una mayor variedad de formaciones y roles en FC 27.

Consulta las notas de presentación del análisis en profundidad de la jugabilidad para obtener más detalles sobre la conciencia espacial en el ataque, las mejoras en las carreras creativas y los cruces basados ​​en la habilidad.

Recompensas

Para favorecer una progresión más constante del equipo, estamos cambiando la forma en que se entregan las recompensas, de modo que el progreso se perciba de forma más inmediata y flexible.

Actualmente, gran parte de las recompensas en Ultimate Team se concentran en las recompensas semanales de los modos de juego, los objetivos y otros requisitos de varios partidos, lo que significa que los jugadores a menudo necesitan completar varios partidos antes de recibir recompensas. Esto también puede implicar obtener menos recompensas en total si se continúa jugando en el modo preferido después de haber completado las recompensas semanales.

Recompensas inmediatas – Recompensas al final del partido

En EA SPORTS FC™ 27, introducimos las recompensas al final del partido como parte fundamental de este trabajo. En el lanzamiento, esperamos que una parte de las recompensas asociadas con las recompensas semanales de los modos de juego y los objetivos de eventos en vivo se conviertan en monedas de partido y SP obtenidos tras jugar un partido en determinados modos.

Esto proporciona una sensación más clara de progreso después de cada partida, conecta mejor la clasificación de temporada con la jugabilidad y permite a los jugadores seguir ganando recompensas en su modo preferido después de completar sus recompensas semanales.

Recompensas más flexibles

También estamos aumentando la proporción de recompensas obtenidas mediante monedas FUT directas y paquetes intercambiables en todo el modo de juego. Ya sea que los jugadores prefieran avanzar en los partidos, completar los SBC o comerciar en el Mercado de Transferencias, esto les brinda mayor flexibilidad para construir su Club.

Nuestra filosofía de diseño de recompensas para FUT 27 es simple: recompensas más inmediatas que fomenten la elección y la experimentación.

Fichas de evento

Los tokens de evento se introdujeron en EA SPORTS FC™ 26 durante la actualización The World’s Game y seguirán formando parte de Football Ultimate Team™ en EA SPORTS FC™ 27.

Los tokens te ofrecen otra forma de progresar en un evento y conseguir las recompensas que elijas en los distintos modos de juego. En EA SPORTS FC™ 27, los tokens volverán a estar disponibles a lo largo del año en diversos programas permanentes y específicos de eventos.

Con EA SPORTS FC™ 27, ampliamos Football Ultimate Team™ para mejorar la forma en que construyes y progresas con tu Club, y estamos deseando ver cómo crece tu Galería cuando comencemos el lanzamiento el 18 de septiembre de 2026.

No te pierdas los próximos análisis en profundidad de EA SPORTS FC™ 27, incluyendo las notas de la actualización de lanzamiento, donde compartiremos más detalles sobre nuestro plan de servicio en vivo para FUT a medida que se acerque la fecha de lanzamiento.

Puedes unirte a la conversación para compartir tus comentarios con nosotros en el Discord de EA SPORTS FC™: discord.gg/easportsfc