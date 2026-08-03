Nickelodeon, celebra: «lanzamiento oficial de PAW Patrol: Mundo Dino»

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¡NINGÚN DINOSAURIO ES DEMASIADO GRANDE, NINGÚN CACHORRO ES DEMASIADO PEQUEÑO! PAW PATROL: MUNDO DINO SE ESTRENA HOY

Acompaña a los cachorros en una aventura de rescate prehistórica por la Isla Dino

Hoy, Outright Games, en colaboración con Nickelodeon, celebra el lanzamiento oficial de PAW Patrol: Mundo Dino, ya disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Ambientada en el conocido universo de PAW Patrol (La Patrulla Canina)® y ambientada en el mismo mundo prehistórico que la próxima película La patrulla canina: La Dino Película™, esta nueva aventura en 3D narra una historia única en la Isla Dino, en la que se invita a los jugadores a unirse a Ryder y a PAW Patrol (La Patrulla Canina)® en una aventura llena de rescates, exploración y sorpresas del tamaño de un dinosaurio.

tráiler PAW Patrol: Mundo Dino

El Alcalde Humdinger está sembrando el caos por toda la Isla Dino, los dinosaurios están desapareciendo y los problemas se extienden por todas las regiones. Depende de PAW Patrol (La Patrulla Canina)® colaborar con sus amigos prehistóricos para desentrañar estos misterios, restablecer el orden en la isla y demostrar una vez más que ningún dinosaurio es demasiado grande, ni ningún cachorro demasiado pequeño.

Creado para los jugadores más jóvenes y sus familias, PAW Patrol: Mundo Dino permite a los jugadores explorar cuatro regiones llenas de vida de la Isla Dino, desde la Costa y la Selva hasta las Llanuras Dino y el Volcán. Cada zona está repleta de misiones de rescate, acertijos medioambientales, minijuegos, objetos coleccionables ocultos y oportunidades para descubrir un animado mundo prehistórico.

Los jugadores pueden ponerse en la piel de los seis cachorros jugables: Chase, Marshall, Skye, Zuma, Rubble y Rocky, cada uno de ellos dotado de sus propias habilidades únicas y vehículos característicos. A lo largo de la aventura, los jugadores pueden cambiar de cachorro mientras resuelven problemas, llevan a cabo rescates y exploran cada rincón de la isla. Diseñado pensando en la accesibilidad y el juego en familia, PAW Patrol: Mundo Dino se puede disfrutar en solitario o en modo cooperativo local para dos jugadores. El juego fomenta el trabajo en equipo, la exploración y la resolución de problemas, lo que facilita que amigos y familiares se sumen a la aventura.

También se anima a los jugadores a que hagan suya la aventura gracias a una amplia gama de opciones de personalización desbloqueables. Al descubrir cofres del tesoro ocultos y recoger golosinas para los cachorros por toda la Isla Dino, los jugadores pueden desbloquear nuevos accesorios para los cachorros, personalizar sus vehículos e incluso decorar a sus amigos dinosaurios con divertidos objetos cosméticos.

“Colaborar con Nickelodeon en PAW Patrol (La Patrulla Canina)® sigue siendo una oportunidad maravillosa para el equipo, por lo que estamos encantados de que PAW Patrol: Mundo Dino salga hoy al mercado”, afirma Robin Flodin, CEO de Outright Games Group. “Desde el principio, nuestro objetivo fue crear una aventura accesible y cautivadora que captara el espíritu de la franquicia. Estamos encantados de que las familias de todo el mundo puedan por fin vivir esta aventura por sí mismas.”

Desde su lanzamiento en 2013, PAW Patrol (La Patrulla Canina)® se ha convertido en una de las principales franquicias de entretenimiento infantil del mundo, que abarca series de televisión de gran éxito, películas taquilleras, espectáculos en directo, juguetes y entretenimiento interactivo que disfrutan familias de todo el mundo.

Con el estreno de La patrulla canina: La Dino Película™ en los cines el mes que viene, las familias pueden comenzar hoy mismo su aventura en la Isla Dino y descubrir de primera mano el mundo prehistórico junto a los cachorros antes de que llegue a la gran pantalla.

PAW Patrol: Mundo Dino ya está disponible* para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4,PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, y también estará disponible en todo el mundo para Nintendo Switch 2 el 2 de octubre de 2026.

Más información en OutrightGames.com