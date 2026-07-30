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Philips elige a Tandem como su socio de IA clínica

Ahora se suma un nuevo micrófono profesional Philips para registrar de mejor manera los datos de la historia clínica en la consulta

La inteligencia artificial sigue transformando la atención sanitaria, ayudando a los profesionales a dedicar menos tiempo a tareas administrativas y más a la atención de los pacientes. En este contexto, Tandem Health, escriba médico impulsado por IA para la toma de documentación clínica, anuncia una alianza estratégica con Speech Processing Solutions (SPS), la compañía responsable del porfolio Philips Dictation. Ahora el personal de la salud contará con un nuevo micrófono profesional sanitario “Philips SpeechMike Wearable AI Assistant”, que se integra perfectamente con Tandem Health.

El resultado es una solución preparada para grandes organizaciones sanitarias, capaz de captar con precisión las conversaciones entre médico y paciente, incluso en entornos con elevado ruido ambiental, y convertirlas automáticamente en notas clínicas bien estructuradas. Diseñado para acompañar al profesional durante toda su jornada, el dispositivo captura audio de alta fidelidad que la tecnología de Tandem procesa en tiempo real, generando los apuntes exactos sin alterar el desarrollo natural de la consulta.

La alianza responde a uno de los principales retos de los sistemas sanitarios que es reducir el tiempo que los doctores y otros profesionales de la salud dedican a la burocracia clínica. “Cuando me licencié, el estetoscopio definía lo que significaba estar preparado para ejercer la profesión”, afirmó Katie Baker, directora naciona

l para el Reino Unido e Irlanda de Tandem Health. “A medida que la IA ambiental se va integrando en la atención clínica, el micrófono portátil se está convirtiendo en su complemento natural”.

De este modo, Tandem Health continua a la vanguardia en la innovación sanitaria de la mano de grandes aliados como Philips Dictation y sus modernos micrófonos. Además, estas alianzas contribuyen a que Tandem Health siga liderando el sector, siendo el único asistente médico basado en IA de Europa cuyos módulos de transcripción clínica, codificación y soporte a la decisión clínica están certificados de forma independiente, tras obtener la certificación MDR Clase IIa de la Unión Europea para su sistema de Soporte a la Decisión Clínica en días previos.

Sobre Tandem Health

Tandem Health es una empresa europea de tecnología sanitaria que desarrolla inteligencia artificial en la que los profesionales clínicos pueden confiar. Su asistente médico basado en IA acompaña a los profesionales durante toda la visita del paciente, desde la documentación clínica hasta la codificación y el soporte a la toma de decisiones.

La solución cuenta con marcado CE clase IIa conforme al Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (EU MDR), así como con las certificaciones ISO 27001, ISO 13485, ISO 42001 y ENS nivel alto. Además, está integrada con más de 100 sistemas de historia clínica electrónica en toda Europa y es utilizada por más de 5.000 organizaciones sanitarias.