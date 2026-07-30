DRAGON BALL: Sparking! Zero: «Ya está disponible el DLC Super Limit-Breaking NEO»

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Hoy ya está disponible el DLC Super Limit-Breaking NEO, el mayor contenido adicional de DRAGON BALL: Sparking! Zero. DRAGON BALL: Sparking! Zero recibe hoy una gran cantidad de contenido nuevo para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Estará disponible para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 en 2027. Repleto de contenido nuevo, el DLC Super Limit-Breaking NEO introduce un nuevo modo, personajes, batallas por episodios y mapas.

¡Accede al tráiler aquí!

El nuevo modo “Limit Breaker Journey” permitirá a los jugadores elegir a su personaje favorito y fortalecerlo con el tiempo enfrentándose a rivales cada vez más poderosos. A medida que avancen, los jugadores podrán mejorar las estadísticas de su luchador y personalizar su evolución para adaptarla a su estilo de juego preferido, creando así una experiencia de combate única en cada partida.

También se incluyen 33 nuevos personajes y 4 escenarios de todo el universo de DRAGON BALL, entre los que se encuentran:

● De DRAGON BALL, están disponibles personajes como Tao Pai Pai, el Abuelo Gohan, el general Blue, Ma Junior, Chi-Chi, el Rey Demonio Piccolo o Goku (Torneo Mundial).

● En DRAGON BALL Z, los jugadores ya pueden jugar con Mighty Mask, Kaiyoshin, Ub (niño), Zangya, Bardock (Super Saiyan) y Androide, entre otros.

● De DRAGON BALL GT, se añaden a la plantilla Súper Nº17, Vegeta (GT), Trunks (GT), Neo Shenron (GT) y Hell Fighter 17.

● De DRAGON BALL SUPER, Champa, Jaco, Cheelai y otros se unen al elenco

Además del nuevo contenido, una actualización gratuita incorpora una serie de mejoras en la jugabilidad, entre las que se incluyen dos mecánicas totalmente nuevas y tres variantes de nivel adicionales.

“Sparking Boost” permite a los jugadores en modo Sparking! consumir una gran cantidad de Skill Stock a cambio de un aumento considerable del ataque. Sin embargo, una vez que el efecto finaliza, las estadísticas de su personaje se verán reducidas temporalmente. “Chain Blast” introduce una nueva mecánica de combos. Tras lanzar por los aires a un rival, los jugadores pueden cambiar a un aliado de reserva y continuar el ataque con un ataque Blast, lo que da lugar a un daño de seguimiento devastador y a estrategias en equipo más complejas.

El DLC Super Limit-Breaking NEO para DRAGON BALL: Sparking! Zero ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. DRAGON BALL: Sparking! Zero está disponible actualmente para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.

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