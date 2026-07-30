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Hoy os dejamos DAWN OF WAR IV:LOS NECRONES SE ALZAN DE NUEVO EN KRONUS

La galaxia recordará a sus verdaderos amos

Deep Silver y KING Art Games han presentado hoy el tercero de los cuatro tráileres dedicados en profundidad a las facciones de Warhammer 40,000: Dawn of War IV. En esta ocasión, los protagonistas son los Necrones y su metódico estilo de juego, basado en una expansión implacable y en dominar el campo de batalla con el paso del tiempo.

Contempla el regreso de los Necrones mientras despiertan sus tumbas, amplían sus dominios para obtener el recurso Dominio por todo Kronus y despliegan ancestrales máquinas de guerra en este nuevo vídeo centrado en la jugabilidad:

Ancestrales. Inmortales. Imparables.

A medida que recuperan Kronus, amplían sus dominios para obtener recursos por todo el campo de batalla, restaurando estructuras ancestrales y activando su Matriz de Energía para inclinar progresivamente la guerra a su favor. En el centro de su creciente imperio se alza la Ciudadela de la Tumba, que también funciona como núcleo de producción de unidades.

Al frente de sus fuerzas se encuentran dos poderosos comandantes: el Cronomante Thothmek, capaz de manipular el tiempo para desbaratar al enemigo y acelerar la reanimación de los Necrones; y Ahmnok, antiguo soberano de Kronus, consumido por completo por el impulso de exterminar toda forma de vida.

Con legiones capaces de autorrepararse, constructos inquebrantables y tecnologías ancestrales que doblegan el espacio y el tiempo, los Necrones no se adaptan a la guerra: sobreviven a ella.

Descubre Dawn of War IV

Warhammer 40,000: Dawn of War IV se lanzará el 17 de septiembre de 2026. Quienes adquieran la Commander Edition podrán desplegar sus fuerzas desde el 14 de septiembre gracias al acceso anticipado de tres días. Ambas ediciones ya están disponibles para reservar con un 10 % de descuento.

La guerra continuará mucho después del lanzamiento. El primer año incluirá actualizaciones gratuitas con el regreso del modo Cruzada, nuevos mapas, modos, comandantes y el Editor de Misiones, además de dos grandes expansiones narrativas que ahondarán en el conflicto de Kronus e incorporarán una nueva facción jugable al campo de batalla.