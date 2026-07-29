Sin freidora de aire y sin apenas aceite: 3 claves para conseguir un acabado extra crujiente en tu horno

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Cocinar en casa se ha convertido en un hábito cada vez más consolidado entre los españoles. Según el Estudio Hogar del Futuro 2026 de Beko Europe, 4 de cada 10 encuestados asegura que cocina con más frecuencia que hace cinco años. A medida que cocinar gana protagonismo en el día a día, también crece el interés por sacar más partido al horno y mejorar el resultado de las recetas. Conseguir una textura crujiente utilizando menos aceite es uno de los retos más habituales y, según los expertos, pequeños cambios en el uso del horno pueden marcar una diferencia significativa. Puedes comprarlo en Amazon

3 claves para conseguir recetas crujientes con menos aceite

1. Crear contraste térmico para sellar mejor los ingredientes

Uno de los recursos más eficaces para conseguir una textura crujiente es jugar con el contraste de temperatura. Introducir los alimentos cuando el horno ya ha alcanzado la temperatura adecuada ayuda a que la superficie empiece a dorarse antes de que el interior pierda demasiada humedad.

El motivo es sencillo: cuando un alimento entra en un horno frío comienza liberando parte del agua que contiene antes de que su superficie alcance la temperatura necesaria para dorarse. Ese exceso de humedad retrasa la formación de una capa exterior crujiente y favorece una textura más blanda. Con el horno ya precalentado, el calor actúa desde el primer momento, sellando antes el exterior y favoreciendo un acabado más dorado sin necesidad de añadir más aceite.

2. Usar poco aceite, pero bien repartido

Reducir el aceite no significa eliminarlo por completo. En muchos casos, basta con una pequeña cantidad bien distribuida para mejorar el acabado final. Pulverizar el aceite o mezclar los ingredientes en un bol antes de colocarlos en la bandeja permite cubrir la superficie de forma más homogénea sin excederse.

El aceite no solo aporta sabor: también favorece las reacciones de dorado que dan color y textura a los alimentos. Una capa fina y uniforme resulta más eficaz que añadir aceite de forma irregular, ya que evita que unas zonas se resequen mientras otras absorben más grasa de la necesaria.

Otro aspecto que suele pasarse por alto es no sobrecargar la bandeja. Cuando los alimentos están demasiado juntos, el vapor que desprenden queda retenido entre ellos y dificulta el dorado. Dejar espacio permite que el aire caliente circule alrededor de cada pieza y ayuda a conseguir un acabado más uniforme y crujiente.

3. Elegir el modo de cocción adecuado

No todos los programas del horno ofrecen el mismo resultado porque, además de la temperatura, la forma en la que circula el aire alrededor de los alimentos influye directamente en el acabado final.

En este sentido, las funciones Air Fry incorporadas en algunos hornos están diseñadas específicamente para conseguir un acabado más crujiente utilizando poco aceite. Gracias a la bandeja Air Fry perforada, permiten que el aire caliente rodee los alimentos de forma más eficiente, favoreciendo la eliminación de la humedad superficial y potenciando el dorado sin necesidad de freír.

Para que ese resultado sea uniforme en toda la bandeja, también es importante que el calor se distribuya de manera homogénea dentro del horno. Tecnologías como AeroPerfect™ de Beko optimizan la circulación del aire caliente para que tanto el centro como los extremos de la cavidad reciban la misma intensidad de calor, evitando diferencias de cocción entre unas piezas y otras.

La combinación de una circulación eficiente del aire y una distribución homogénea del calor permite obtener resultados más consistentes en recetas como patatas, verduras o rebozados ligeros, reduciendo la necesidad de utilizar grandes cantidades de aceite sin renunciar a una textura crujiente.

«Muchas veces pensamos que el resultado depende únicamente de la receta, cuando la técnica de cocción tiene un papel igual de importante. Comprender cómo influyen el calor, la humedad o la circulación del aire permite sacar mucho más partido al horno y conseguir mejores resultados con gestos muy sencillos», concluye Manuel Royo.

En un momento en el que cada vez más personas cocinan en casa, entender cómo influyen el calor, la humedad y la circulación del aire en la cocción permite mejorar el resultado final de las recetas sin renunciar al sabor, la textura ni a una cocina más saludable. Puedes comprarlo en Amazon