¡La Temporada 18 de MY HERO ULTRA RUMBLE empieza hoy y presenta un nuevo personaje!

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El caballeroso ladrón Gentle Criminal hace su debut y da el pistoletazo de salida a la Temporada 18 de MY HERO ULTRA RUMBLE hoy. Gentle Criminal, un caballeroso ladrón de nuestros días con un gran sentido del estilo y la estrategia se une al campo de batalla como luchador de tipo Técnico, haciendo uso de su Don, Elasticidad, para burlar a sus oponentes con elegante precisión. Al dotar de elasticidad al aire que le rodea, Gentle Criminal puede desplazarse con total libertad por el mapa, desviar los ataques enemigos y lanzar creativos ataques aéreos que premian la habilidad y el buen posicionamiento.

Su versátil repertorio de movimientos incluye Gently Arrow, que lanza un proyectil en forma de pluma aprovechando la elasticidad del aire; Gently Rebound, una barrera aérea defensiva que bloquea ataques y proyectiles antes de contraatacar con ondas de choque y balas de aire; y Gently Avant, un ataque en carrera a gran velocidad que puede rebotar varias veces para ampliar su alcance y su daño. Los jugadores también pueden utilizar su acción especial, Gently Trampoline, para crear un trampolín aéreo que lanza a los aliados por los aires mientras hace volar a los oponentes.

¡Mira aquí el tráiler de la nueva temporada!