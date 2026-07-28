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UBISOFT LLEVA RAYMAN LEGENDS RETOLD A LA GAMESCOM 2026 Y DA LA BIENVENIDA A LOS JUGADORES A SU COMMUNITY LOUNGE

Los jugadores podrán probar Rayman Legends Retold, conocer a los desarrolladores y descubrir otras experiencias de Ubisoft.

Hoy, Ubisoft ha dado a conocer sus planes para la Gamescom 2026 de Colonia, centrados alrededor de Rayman Legends Retold, la esperada reinvención del popular clásico. En el stand de Ubisoft también podrá disfrutarse del Community Lounge, que vuelve para ofrecer una variedad de actividades, interacciones con los desarrolladores y otras experiencias enfocadas en la comunidad a lo largo del evento.

Con un desarrollo liderado por Ubisoft Montpellier y Ubisoft Milán*, Rayman Legends Retold aprovecha el encanto del juego original de 2013, y vuelve a darle vida con gráficos en 3D, una nueva historia y cinemáticas completamente dobladas. Las personas que visiten el stand durante el evento podrán jugar al primer nivel del juego, a una de las carreras de dragón y a uno de los populares niveles musicales de este icónico título de plataformas.

Otro aspecto destacable será el Community Lounge, que volverá este año al stand de Ubisoft. En el Lounge habrá una variedad de actividades para la comunidad, charlas con los desarrolladores y sesiones en directo con títulos como Rainbow 6 Siege®, Assassin’s Creed® Black Flag Resynced, The Division 2®, Rayman, Anno 117 y muchos más. El horario de cada jornada se mostrará en las pantallas del espacio. Algunas de las sesiones también se emitirán en directo, entre el 26 y el 29 de agosto, en los canales de Youtube (YouTube.com/Ubisoft) y de Twitch (Twitch.tv/Ubisoft) de Ubisoft, lo que permitirá al resto del mundo participar en la comunidad.