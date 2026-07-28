Tráiler de apertura y nuevo personaje confirmado para el primer DLC de Marvel Tōkon: Fighting Souls

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Cíclope Fénix confirmado para el primer DLC de Marvel Tōkon: Fighting Souls junto al tráiler de lanzamiento

Presentado durante la San Diego Comic-Con, el icónico líder de los X-Men se unirá al plantel de luchadores impulsado por la Fuerza Fénix.

El estudio muestra una espectacular secuencia de introducción animada por Sanzigen.

Se anuncian trajes colaborativos con Insomniac Games, incluyendo un atuendo gratuito para Lobezno disponible a partir del 1 de septiembre.

Durante el panel «MARVEL Tōkon: Fighting Souls — Behind the Battle» celebrado en la San Diego Comic-Con (SDCC) en el que el productor Takeshi Yamanaka y el equipo de Arc System Works desvelaron importantes novedades sobre el esperado título de lucha MARVEL Tōkon: Fighting Souls, destacando la llegada de su primer personaje adicional del contenido del Año 1, una nueva intro animada y colaboraciones especiales de trajes.

Cíclope Fénix lidera el Pase del Año 1

El personaje de debut para el contenido descargable (DLC) del Año 1 será Cíclope Fénix. Esta versión del emblemático líder de los X-Men se inspira en la saga Los Vengadores vs los X-Men, luciendo un diseño renovado e imbuido con el poder cósmico de la Fuerza Fénix.

Además de sus característicos rayos ópticos y su dominio del combate cuerpo a cuerpo, el personaje incorporará nuevas mecánicas asociadas a la Fuerza Fénix que redefinirán su estilo de lucha. Los detalles específicos sobre su jugabilidad se revelarán en próximas actualizaciones.

Una secuencia de introducción animada de estilo anime y estética rock

Arc System Works presentó también el vídeo de apertura oficial del juego, producido por el aclamado estudio de animación japonés Sanzigen y dirigido por Daisuke Suzuki. La pieza combina el espíritu clásico de los juegos de lucha con la energía de las aperturas de anime de principios de los años 2000, destacando por su animación 2.5D de alta calidad, empleada también en las secuencias cinemáticas del modo Episodio.

La banda sonora de la intro es un dueto de rock interpretado por dos destacadas vocalistas japonesas: Keiko Terada (SHOW-YA) y mayu (NEMOPHILA). La letra ha sido compuesta por Kanata Okajima, mientras que los arreglos y la composición musical corren a cargo de MEG (MEGMETAL).

Colaboración especial con Insomniac Games y nuevos trajes

Fruto de la colaboración con el estudio Insomniac Games, Arc System Works anunció la llegada de trajes especiales inspirados en los videojuegos del universo Marvel desarrollados por dicho estudio:

Lobezno (Traje Batalla Renacida): Estará disponible para todos los jugadores de forma gratuita a partir del 1 de septiembre .

Spider-Man (Traje Avanzado 2.0): Incluido como incentivo dentro de la Ultimate Edition del juego.

El desarrollo de trajes alternativos será un pilar fundamental en MARVEL Tōkon: Fighting Souls, prometiendo continuar añadiendo nuevos atuendos para los personajes en el futuro.