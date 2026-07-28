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Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition llega esta semana con nuevo contenido exclusivo. La versión para Nintendo Switch 2 también presenta mayor resolución y un rendimiento optimizado.

La saga Xenoblade Chronicles continúa en Nintendo Switch 2 con Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition, que llega el 30 de julio a la eShop de Nintendo. El 1 de octubre se lanzará también una edición física, que ya puede reservarse en Nintendo Store.

En Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition, las tierras de Alrest, con su océano infinito de nubes, tienen mejor aspecto que nunca. Gracias a una frecuencia de imágenes más fluida, a 60fps, y a una resolución de 4K en el modo televisor*1 , así como una resolución de 1080p en modo portátil, podrás explorar este enorme RPG mientras acompañas a Rex y Pyra en su viaje a la cuna de la humanidad.

El contenido exclusivo de la Nintendo Switch 2 Edition incluye una nueva Blade inusual llamada MOMO; podrás luchar junto a ella y también desbloquear una nueva misión asociada a este personaje. Además, ahora puedes comandar a las Blades directamente gracias a un nuevo modo de batalla, el asalto Merc. Y la Nintendo Switch 2 Edition presenta nuevos diseños para personalizar el aspecto de Pyra y Mythra.

Las características exclusivas de la Nintendo Switch 2 Edition también están disponibles a través de un paquete de mejora*2, para aquellos usuarios que ya cuenten con una copia de Xenoblade Chronicles 2 para Nintendo Switch.

Es más, el 30 de julio también se lanzará una actualización gratuita para la versión física de Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country. Gracias a ella, se podrá jugar a este título en Nintendo Switch 2 con una resolución de 4K y 60 fps en el modo televisor, y 1080p y 60 fps en el modo portátil. Por otro lado, quienes ya tengan acceso a Torna – The Golden Country por medio del pase de expansión de Xenoblade Chronicles 2 podrán comprar el paquete de mejora a la versión Nintendo Switch 2 Edition de Xenoblade Chronicles 2 para jugar con una resolución de 4K y 60 fps en el modo televisor, y 1080p y 60 fps en el modo portátil.

La saga Xenoblade Chronicles sigue abriéndose camino en Nintendo Switch 2; el 3 de diciembre llegará Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition, con gráficos mejorados y nuevos contenidos jugables. Y el enorme RPG clásico Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition, que ya está disponible en Nintendo eShop, contará con una versión física del juego el 30 de julio.