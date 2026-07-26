Tráiler de la historia, nuevas imágenes, detalles sobre el compositor y mucho más sobre Marvel: Lobezno

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Tráiler de la historia, nuevas imágenes, detalles sobre el compositor y mucho más sobre Marvel: Lobezno

El esperado videojuego llegará en exclusiva a PS5 el próximo 15 de septiembre

Sony Interactive Entertainment (SIE) y Marvel Games han dado a conocer multitud de nuevos detalles sobre la historia de Marvel: Lobezno durante el panel «Marvel’s Wolverine: Deep Cuts» en la San Diego Comic-Con. Entre los anuncios principales destaca la presentación oficial del tráiler de la historia.

El panel contó con la participación de destacados integrantes del equipo de desarrollo de Insomniac Games, entre los que figuran: Marcus Smith (director creativo), Mike Daly (director del juego), Jess Reiner-Reed (directora de proyecto sénior) y Walt Williams (director narrativo). Asimismo, estuvieron presentes en el escenario los actores Liam McIntyre (encargado de interpretar a Logan/Lobezno) y Krizia Bajos (quien da vida a Jean Grey). La representación del proyecto se completó con Eric Monacelli, productor ejecutivo de Marvel Games, quien aportó contexto sobre los orígenes del personaje en los cómics. La sesión estuvo moderada por la presentadora Naomi Kyle, quien profundizó en la narrativa y los personajes a través de diversas preguntas al equipo.

Durante la presentación se reveló un nuevo tráiler de la historia que arranca con un furioso Logan enfrentándose a Jean Grey en un repentino momento de vulnerabilidad. Ambos personajes constituyen el núcleo emocional del relato, aportando sensibilidad a un universo marcado por la violencia y la brutalidad, en el que lucharán conjuntamente para proteger a los mutantes.

En el contexto del juego, la especie mutante se encuentra en una situación crítica: son pocos, extremadamente vulnerables y carecen de aliados, grupos organizados o refugios seguros. Las únicas defensas disponibles son Logan, Jean y un colectivo táctico conocido por unos pocos como el Equipo X. Esta fuerza especial, situada en la primera línea de combate por la supervivencia mutante, está liderada por Nathaniel Essex y compuesta por Mística, Dientes de Sable, el Dr. Walter Langkowski y, en el pasado, el propio Lobezno. Juntos plantan cara a Trask para frenar sus planes de exterminio de la especie.

Además de la presencia de los Cosechadores, el tráiler introduce a la Mano, una de las temibles facciones enemigas anticipadas el pasado mes de junio. Asimismo, se confirma la aparición de Dama Mortal, quien desempeñará un papel clave como una de las principales villanas de la aventura.

Nueva imagen de Logan contra la Mano

Insomniac Games también ha presentado una nueva captura del juego en la que se observa a Logan enfrentándose directamente a los miembros de la Mano, una de las facciones enemigas desveladas. Logan y la Mano comparten un trasfondo histórico que los jugadores irán descubriendo progresivamente a medida que se adentren en la trama principal del título.

Marvel: Lobezno x MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Se ha anunciado un acuerdo con Arc System Works mediante el cual el traje de Lobezno procedente de MARVEL Tōkon: Fighting Souls estará disponible dentro de Marvel: Lobezno, ofreciendo un aspecto estilizado y único para el protagonista.

De forma complementaria, el traje Batalla Renacida original de Marvel: Lobezno se incorporará al catálogo de MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Este contenido estará disponible de forma completamente gratuita para todos los jugadores de MARVEL Tōkon a partir del 1 de septiembre.

Desvelados detalles sobre el compositor

En el apartado sonoro, se ha confirmado que el galardonado compositor David Fleming es el responsable de la banda sonora original de Marvel: Lobezno. Fleming aporta una gran personalidad a la historia mediante temas musicales y crescendos dinámicos que cambian en tiempo real para acompañar la intensidad del periplo de Logan por el mundo.

Un adelanto de la música del juego ya se encuentra disponible para su escucha en plataformas digitales como Amazon Music, Spotify, Apple Music y YouTube. La banda sonora completa se pondrá a la venta el 28 de agosto de 2026.

Marvel: Lobezno saldrá a la venta el 15 de septiembre de 2026 en exclusiva para PlayStation 5. Los usuarios ya pueden realizar la reserva y añadir a sus listas de deseos tanto la Edición Estándar (79,99€ PVPR) como la Edición Digital Deluxe (89,99€ PVPR) a través de PlayStation Store, estando disponible también la reserva física de la Edición Estándar a través de PlayStation Direct y tiendas habituales. Toda la información acerca de este nuevo anuncio en el blog de PlayStation España. PEGI 18.