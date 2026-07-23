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Hoy quedan Desvelados los atletas de portada de NBA 2K27: Victor Wembanyama, Caitlin Clark, y Derrick Rose. El mejor juego de baloncesto para tu consola

El tráiler oficial de gameplay de NBA 2K27 se estrena a nivel mundial el 28 de julio

2K ha anunciado hoy oficialmente los atletas de portada de NBA 2K27, la última entrega de la franquicia de videojuegos de la NBA desarrollada por Visual Concepts y publicada por 2K. Victor Wembanyama, el pívot de los San Antonio Spurs que hizo historia como el primer Jugador Defensivo del Año unánime de la NBA, protagonizará la portada de la Edición Estándar. Caitlin Clark, base de las Indiana Fever, Rookie del Año Kia de la WNBA en 2024, tres veces titular en el All-Star de la WNBA y la jugadora que ha transformado el panorama del baloncesto femenino, será la estrella de la Edición Deluxe. La leyenda de los Chicago Bulls, Derrick Rose, tres veces All-Star de la NBA y el MVP más joven en la historia de la liga, será homenajeado en la Edición Ultra por tiempo limitado.

NBA 2K27 se lanzará el 4 de septiembre en PlayStation®5 (PS5®), XBOX Series X|S, PC a través de Steam y Nintendo Switch™ 2. Aquellos que dispongan de la Edición Deluxe o la Edición Ultra no tendrán que esperar mucho, ya que el acceso anticipado comenzará el viernes 28 de agosto de 2026 a las 6:00 p. m. CEST.

“Victor Wembanyama, Caitlin Clark y Derrick Rose provienen de mundos distintos, pero comparten una misma obsesión que ha alterado la trayectoria del juego», explica Zak Armitage, SVP y GM de NBA 2K. «Wembanyama ha roto el molde de lo que puede ser un hombre alto, y sigue haciéndolo. Clark se levanta para tirar desde el logo, redefiniendo no solo el rango de tiro, sino el juego femenino en su totalidad. Y Rose cambió lo que significaba ser un base -explosivo, físico, imparable- y, cuando se enfrentó a las adversidades, su hambre por el juego fue lo que le hizo regresar. Ninguno de ellos tiene botón de apagado, y ese mismo empuje inagotable es lo que define a NBA 2K27.“

“Cuando estás verdaderamente obsesionado con el baloncesto, el juego no se para al salir del pabellón. NBA 2K es la cancha que nunca cierra, siempre está abierta ya estés en París o en San Antonio. Es la forma en la que estudias el juego, perfeccionas tu IQ y vives el baloncesto 24/7″, señala el atleta de portada de la Edición Estándar, Victor Wembanyama. «Ser el rostro de un juego que alimenta esa hambre de baloncesto y cuyas portadas inmortalizan a los más grandes de todos los tiempos, es un sueño hecho realidad para mí.»

“Estar en la portada de NBA 2K27 es especial porque este juego llega a fans de todo el mundo», afirma Caitlin Clark, atleta de portada de la Edición Deluxe. «Ser la primera jugadora de la WNBA con su propia portada global significa que el baloncesto femenino también está presente en ese escenario, y estoy orgullosa de formar parte de ello.”

«Es una locura echar la vista atrás y pensar en cuando estuve en la portada de NBA 2K13, para ver que ahora tengo mi propia edición en NBA 2K27», afirma Derrick Rose, atleta de portada de la Edición Ultra. «A lo largo de mi trayectoria, ha habido entrenadores que creyeron en mí, compañeros que me hicieron mejor y fans que me animaron con más fuerza de la que jamás habría esperado. Así que esta es una oportunidad para inspirar a los jóvenes atletas a mantener viva su pasión por el juego. Para demostrarles que, cuando inviertes incontables horas de trabajo duro, recibes tu recompensa»

Ediciones y precios NBA 2K27

NBA 2K27 ya está disponible para reservar en PS5, XBOX Series X|S y PC, y para añadir a la lista de deseos en Nintendo Switch 2. Las tres ediciones del juego incluyen:

Edición Estándar – 79,99 €: Con la participación de Victor Wembanyama, la Edición Estándar se lanzará el 4 de septiembre de 2026 y estará disponible en PS5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.

Con la participación de Victor Wembanyama, la Edición Estándar se lanzará el 4 de septiembre de 2026 y estará disponible en PS5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC. Edición Deluxe – 99,99€: Encabezada por Caitlin Clark y disponible en PS5, XBOX Series X|S y PC. Esta edición incluye 100.000 VC ; contenido para MiCARRERA incluyendo 25x 6 Tipos de Potenciadores de Habilidad, 25x 3 Tipos de Potenciadores de Gatorade, Camiseta de Victor Wembanyama, Camiseta de Caitlin Clark y una Moneda 2XP de 2 horas (MiCARRERA); así como contenido para MyTEAM, incluyendo Full ’27: Series 1 Team Selection, Pack de Agente Libre de Triple Threat Park, 5x packs de ’27: Series 1 y una Moneda 2XP de 2 horas (MyTEAM). Incluye acceso anticipado a partir del 28 de agosto de 2026, hasta una semana antes del lanzamiento mundial.

Encabezada por Caitlin Clark y disponible en PS5, XBOX Series X|S y PC. Esta edición incluye ; contenido para MiCARRERA incluyendo 25x 6 Tipos de Potenciadores de Habilidad, 25x 3 Tipos de Potenciadores de Gatorade, Camiseta de Victor Wembanyama, Camiseta de Caitlin Clark y una Moneda 2XP de 2 horas (MiCARRERA); así como contenido para MyTEAM, incluyendo Full ’27: Series 1 Team Selection, Pack de Agente Libre de Triple Threat Park, 5x packs de ’27: Series 1 y una Moneda 2XP de 2 horas (MyTEAM). Incluye acceso anticipado a partir del 28 de agosto de 2026, hasta una semana antes del lanzamiento mundial. Edición Ultra – 149,99 € (Solo estará disponible para su compra hasta el 6 de septiembre de 2026): Rindiendo homenaje a Derrick Rose, la Edición Ultra está disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC. Incluye todo lo de la Edición Deluxe más 35.000 VC adicionales, un Pase Pro de la Temporada 1 y un Pase de Verano (Pases Pro de las Temporadas 7-9 programados para lanzarse en verano de 2027); así como la Sudadera Oversize de Rose en MiCARRERA; Cartas de jugador prémium de MyTEAM, que incluyen una carta de 98 de media garantizada (diciembre de 2026) y una carta Invencible garantizada (mayo de 2027). Los jugadores de NBA 2K26 que compren con anticipación la Edición Ultra de NBA 2K27 en la misma plataforma recibirán un 10% de descuento. La Edición Ultra estará disponible para jugar a partir del 28 de agosto de 2026 con acceso anticipado.

Visita el sitio web oficial de NBA 2K27 para ver un desglose completo de los detalles de SKU, disponibilidad y más información.a.2k.com/2k27/faq/. Se aplican términos.