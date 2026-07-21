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Bandai Namco Entertainment Europa detalla su catálogo de juegos para la GAMESCOM 2026

Bandai Namco Entertainment Europa anuncia un programa repleto de acción y totalmente jugable para la edición de este año de la gamescom. ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE volará por primera vez en manos de los visitantes, junto con DRAGON BALL XENOVERSE 3, que se podrá probar por primera vez en Europa. Por último, los aficionados a la fantasía oscura podrán disfrutar de las primeras sesiones de juego abiertas al público de The Blood of Dawnwalker.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE cuenta con una campaña profunda y cautivadora, que promete ofrecer la experiencia más cinematográfica de toda la serie hasta la fecha. La historia sitúa a los jugadores en el papel de un piloto que lucha por la supervivencia de su patria. Desarrollado por Bandai Namco Aces Inc., ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE promete elevar la franquicia de juegos de combate aéreo a nuevas cotas y saldrá a la venta el 2 de octubre de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Partiendo del legado de la serie, DRAGON BALL XENOVERSE 3 ofrece una experiencia de DRAGON BALL totalmente nueva en la que se invita a los jugadores a crear y encarnar al héroe que aspiran a ser en un mundo inexplorado concebido por el creador original, Akira Toriyama. Combinando un RPG épico y centrado en la historia con acción trepidante, el juego promete un viaje inolvidable a través de un nuevo y vibrante universo y su variado elenco de personajes. DRAGON BALL XENOVERSE 3 saldrá a la venta para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en 2027.

The Blood of Dawnwalker es el próximo juego RPG de acción de mundo abierto desarrollado por Rebel Wolves, ambientado en un universo de fantasía oscura del siglo XIV en el que encarnarás a Coen, un joven convertido en un crepuscular que se debate eternamente entre el mundo del día y el reino de la noche. Tus acciones influirán en el viaje de Coen para salvar a su familia de Brencis, el despiadado señor vampiro que gobierna su tierra natal, Valle Sangora. ¿Te dejarás llevar por la oscuridad o lucharás por su humanidad? The Blood of Dawnwalker saldrá a la venta el 3 de septiembre de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.