ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE despega este octubre

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Surca los mares, sobrevuela ciudades y paisajes increíblemente realistas y elévate más allá, tal y como ha anunciado hoy Bandai Namco Entertainment Europe al revelar la fecha de lanzamiento, los extras por reserva y el primer Premium Ace Pass de ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE™. La tan esperada secuela surcará los cielos con acceso anticipado disponible para los poseedores de la Edición Digital Deluxe el 29 de septiembre de 2026, y se lanzará para todos los jugadores el 2 de octubre.

El nuevo tráiler publicado hoy ofrece un adelanto de las intensas batallas a las que se enfrentarán los jugadores. Además, desvela más detalles de la épica historia del modo Campaña del juego y presenta a los característicos personajes que forman el escuadrón de Wings of Theve: Baxter, Tasha y Coster, conocidos en conjunto como el Joker Flight. ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE también contará con modos multijugador online, que Bandai Namco revelará cuando se acerque la fecha de lanzamiento.

Desarrollado por Bandai Namco Aces Inc., el primer título principal de la saga ACE COMBAT en siete años promete elevar la franquicia de juegos de combate aéreo a nuevas cotas, aprovechando el poder del Unreal® Engine 5 y su tecnología propia para crear una experiencia aérea ultrarrealista y llena de emociones que representa el sistema “Cloudly”. ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE ya está disponible para reserva en PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam® en ediciones Standard y Deluxe.